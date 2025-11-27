Στις-15:00-οι-ανακοινώσεις-για-τη-μεταρρύθμιση-στις-αγροτικές-επιδοτήσεις

Σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ.

Αντικείμενο της συνέντευξης θα είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και οι πληρωμές προς τους αγρότες, μια αλλαγή που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.