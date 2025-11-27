Ταμείο Ανάκαμψης: Οι ημερομηνίες – κλειδιά του Δεκεμβρίου

«Πλώρη» για την υποβολή του 7ου αιτήματος, ύψους 3,5 δις. ευρώ (επιχορηγήσεις και δάνεια) τον Δεκέμβριο βάζει η Ελλάδα μετά και την εκταμίευση της 6ης δόσης από το σκέλος των επιχορηγήσεων ύψους 2,1 δις. ευρώ.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. στις 12 Δεκεμβρίου αναμένεται η έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης.

Όσον αφορά στο 6ο αίτημα πληρωμής από το σκέλος των δανείων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, επιδιώκεται να υποβληθεί επίσης, εντός του έτους. Μάλιστα υπάρχει ενδεχόμενο το αίτημα από το σκέλος των δανείων, ύψους επίσης 1,8 δισ. ευρώ, που αφορούν στην 7η δόση, να υποβληθεί τους πρώτους μήνες του 2026 μαζί με το όγδοο αίτημα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης εξελίσσεται ομαλά με σημαντικό μέρος των μεταρρυθμίσεων να έχει ολοκληρωθεί με οφέλη για την ελληνική οικονομία. Στο σκέλος των επενδύσεων, η εφαρμογή αρκετών από αυτές άρχισε σχετικά πρόσφατα και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ενώ το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του Δανειακού Σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης θα υλοποιηθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Συνεπώς, ο θετικός αντίκτυπος του Ταμείου Ανάκαμψης στο σκέλος των επενδύσεων και στο ελληνικό ΑΕΠ θα εμφανίζεται σταδιακά με κορύφωση το 2026.

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα ολοκληρωθεί το 2026. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια θα πρέπει να έχουν εκταμιευθεί μέχρι το τέλος του 2026. Ωστόσο, η υλοποίηση των επενδύσεων τυπικά θα έχει δευτερογενείς επιδράσεις, επηρεάζοντας την οικονομική ανάπτυξη και μετά το 2026 εκτιμά η Επιτροπή.

Επιπλέον, σημειώνει ότι παρότι όλα τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουν εκταμιευθεί έως το τέλος του 2026, το δανειακό σκέλος θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την οικονομία, καθώς οι ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης, ιδίως οι εμπορικές τράπεζες, θα συνεχίσουν να εκταμιεύουν δόσεις δανείων προς τους τελικούς δικαιούχους και μετά το 2026.

Επιπρόσθετα, οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα διαρθρωτικών προκλήσεων, μεταξύ άλλων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, του συστήματος δικαιοσύνης, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση κ.ά. Η επίδραση αυτών των μεταρρυθμίσεων εκδηλώνεται σταδιακά, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές μακροπρόθεσμα.

Όπως σημειώνει, η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, συνοδευόμενη από περίπου 8 δισ. ευρώ που αναμένονται από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων— αναμένεται να συμβάλουν στην ομαλή μετάβαση στην μετά το Ταμείο Ανάκαμψης εποχή.