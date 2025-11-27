Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας μετά την «Ιθάκη» – Αναμένεται «ολική επαναφορά» πολιτικά και ιδεολογικά στο θέατρο Παλλάς

Τέσσερα σχεδόν εικοσιτετράωρα μετά την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» και τα ερωτηματικά έχουν πληθύνει, αντί να φθίνουν. Οι περισσότεροι από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, πολιτικούς και μη, έχουν επιδοθεί στο διάβασμα με ιδιαίτερο ζήλο αναζητώντας τα πρόσωπά τους τις σελίδες της. Κι ενώ η κριτική για τα γραφόμενα του κ. Τσίπρα δεν εκπορεύεται μόνο από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Αντίθετα, οι πρώην κομματικοί του σύντροφοι κρατούν τη σκυτάλη της κριτικής κατά του πρώην Πρωθυπουργού, πολλαπλασιάζοντας τις απορίες για το «εξομολογητικό ύφος», αλλά και τις γλαφυρές διηγήσεις περιστατικών που μάλλον δεν κολακεύουν τα ηγετικά προσόντα του πρώην Πρωθυπουργού, ως προς τις επιλογές συνεργατών και στενών του προσώπων. Σε σημείο που ακόμη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να διερωτώνται για την ανάγκη αυτής της «λεπτομερούς αναπαράστασης» κρίσιμων στιγμών της διακυβέρνησης της Αριστεράς, οι οποίες ακόμη πυροδοτούν ισχυρές δόσεις κριτικής, παρά την απόσταση των δέκα ετών από τα γεγονότα. Στην προοπτική αυτή, με δυσκολία επιχειρούν να ερμηνεύσουν την πολιτική συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα οι άσπονδοί του φίλοι, τη στιγμή που όσα γράφηκαν στην «Ιθάκη», αποτέλεσαν προϊόν επεξεργασίας την τελευταία διετία, διάστημα που χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για την συγγραφή του βιβλίου του και απαγορεύει μοιραία σκέψεις και υποθέσεις περί τυχαίας παράθεσης αποσπασμάτων.

Δεν ήταν, εξάλλου, μόνο η παρατεταμένη σιωπή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, ούτε η μεσολάβηση σχεδόν δύο ετών από την στιγμή της παραίτησής του, που είχαν δώσει το σήμα μιας άλλης προσέγγισης των πολιτικών πραγμάτων από τον ίδιο, λιγότερο προβλέψιμης και αρκετά αινιγματικής, «απρόσμενης» ακόμη και για αρκετούς από τους συνομιλητές του. Ωστόσο, τα όσα ο ίδιος ο κ. Τσίπρας περιγράφει στο συγγραφικό του εγχείρημα, κατέστησαν το γρίφο ακόμη πιο περίπλοκο: τι έχει για… μετά ο πρώην Πρωθυπουργός;

Το ερώτημα, πάντως, έχει αρχίσει να πλανάται βασανιστικά τις τελευταίες ώρες, πάνω από τα κομματικά επιτελεία της “πληθυντικής Αριστεράς”, όπως και στις συζητήσεις ανάμεσα σε ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν μέρος του ακροατηρίου τους να προβληματίζεται με το λόγο ύπαρξης και την επιλογή της χρονικής συγκυρίας για την κυκλοφορία της «Ιθάκης». «Που το πάει ακριβώς ο Τσίπρας;» απορούν ακόμη και πρωτοκλασάτα στελέχη της σημερινής Κουμουνδούρου, η οποία απέφυγε να σχολάσει επισήμως σε κάθε περίπτωση το εκδοτικό γεγονός.

Ιδίως, όταν οι εντυπωσιακές πωλήσεις των πρώτων εικοσιτετράωρων (που ξεπέρασαν τα 50.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη ημέρα λόγω και των ηλεκτρονικών πωλήσεων) συνιστούν ένα πρώτο και έμμεσο δείκτη ενδιαφέροντος του κοινού απέναντι στις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Ακόμη πιο καθαρά, ωστόσο, αναμένεται να διαφανεί η όποια απήχηση του Αλέξη Τσίπρα και της «Ιθάκης» του κατά την παρουσίαση του βιβλίου του την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο «Παλλάς».

Στην Αμαλίας, στο «στρατηγείο» του πρώην Πρωθυπουργού οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ για την παρουσίαση, η οποία έχει συγκεντρώσει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με τα μηνύματα να καταφθάνουν από όλη την Ελλάδα. Στην παρουσίαση, εξάλλου, δεν θα υπάρχουν προσκλήσεις, αλλά η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό, προκειμένου να μπορούν να προσέλθουν οι αναγνώστες της «Ιθάκης» από … όπου και αν αυτοί προέρχονται. Μετά από ένα διαδικαστικού περισσότερο χαρακτήρα πάνελ, στο οποίο θα αποτιμηθούν οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, τα φώτα αναμένεται να πέσουν σε όσα θα πει ο Αλέξης Τσίπρας για το αύριο, καθώς η κεντρική ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης» περιγράφεται σχεδόν ως οδοδείκτης για τα όσα θα επακολουθήσουν.

Ήδη, το τελευταίο κεφάλαιο της «Ιθάκης» στέλνει πολλαπλά σήματα ετοιμότητας και εγρήγορσης από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να σηματοδοτήσει την «ολική επαναφορά» του τόσο πολιτικά, όσο και ιδεολογικά στο θέατρο «Παλλάς», χωρίς όμως να παρεκκλίνει από τη νόρμα του «απρόσμενου», όπως αυτή αποτυπώθηκε στην αποκαλυπτική του διάθεση στο βιβλίο του. Παραμένοντας ενεργός, ο κ. Τσίπρας θα περιγράψει τις προκλήσεις της νέας εποχής, τις νέες «Ιθάκες» στις οποίες παραπέμπει η κατακλείδα του βιβλίου του, επιχειρώντας να γράψει μαζί με τους παριστάμενους την 3η Δεκέμβρη τον πρόλογο της νέας πολιτικής του φάσης, η οποία εικάζεται ότι δε θα αργήσει.