Το-«αντίο»-του-Μ.-brandenburger-και-το-σπριντ-της-lidl-Ελλάς

Κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, στο Μουσείο της Ακρόπολής έναν χώρο που συμβολίζει τη συνέχεια, ο Martin Brandenburger επέλεξε να αποχαιρετήσει την Ελλάδα με έναν λόγο που ήταν ταυτόχρονα προσωπικός και βαθιά πολιτικός, με την ευρεία έννοια του όρου. «Αισθάνομαι την Ελλάδα σαν το σπίτι μου», είπε, κοιτάζοντας το ακροατήριο από εκπροσώπους του τύπου, προτού περάσει στα νούμερα, από τα οποία απουσίαζαν, για μια ακόμη, φορά ο τζίρος και τα κέρδη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Lidl Ελλάς συνεισέφερε πέρυσι 1,07 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, ποσοστό 0,52% της ελληνικής οικονομίας, από μόλις 0,04% το 1999. Η δραστηριότητά της συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με 38.100 θέσεις εργασίας, δηλαδή περίπου 0,73% της συνολικής απασχόλησης, ενώ για κάθε μία άμεση θέση, «γεννιούνται» 4,6 κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. Οι μισθοί αυτών των θέσεων στηρίζουν 91.300 ανθρώπους, ενώ η συμβολή στα δημόσια έσοδα, μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, φτάνει τα 438 εκατ. ευρώ, ή 0,44% των φορολογικών εσόδων.

«Η Lidl Ελλάς αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και την πρόοδο», είπε ο Brandenburger, τονίζοντας ότι είναι «αξιόπιστος συνεργάτης» εδώ και 26 χρόνια, «στις καλές και στις δύσκολες στιγμές». Όπως σε έναν καλό γάμο δηλαδή.

«Είμαστε η γέφυρα των Ελλήνων προμηθευτών με την παγκόσμια αγορά», υπογράμμισε, ο Martin Brandenburger εισάγοντας τον όρο «export in Greekness». Πέρυσι, οι απευθείας εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μέσω της Lidl ανήλθαν σε 527,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,03% σε σχέση με το 2023, με 1.647 κωδικούς από 268 προμηθευτές. Σύμφωνα με τον ίδιο τα ελληνικά προϊόντα εξήχθησαν σε 31 χώρες, και βρέθηκαν σε 12.000 καταστήματα παγκοσμίως.

Και αν αυτή η εξαγωγική προσπάθεια δεν λέει πολλά στον μέσο Έλληνα καταναλωτή, το ζήτημα των τιμών τον ενδιαφέρει. Κάτι που γνωρίζει ο επικεφαλής της ο οποίος επικαλέστηκε ανεξάρτητη έρευνα της IWD σύμφωνα με την οποία το καλάθι 44 βασικών προϊόντων της αλυσίδας είναι 11,75% φθηνότερο από άλλα σούπερ μάρκετ, με δυνητική εξοικονόμηση έως και 10,74 ευρώ. Ενώ σύμφωνα με τις εσωτερικές αναλύσεις, η εταιρεία λέει ότι είναι πάνω από 10% φθηνότερη, σε ένα καλάθι 250 κωδικών, από τον ανταγωνισμό. Μάλιστα για να ενισχύσει το «κοινωνικό» της πρόσημο, απορροφά τον ΦΠΑ 13% σε σειρά προϊόντων μέσω μια ενέργειας που τρέχει το διάστημα αυτό και ολοκληρώνεται τέλη Νοεμβρίου.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από το Euro2day.gr εάν και πόσο η Lidl Ελλάς είναι φθηνότερη από τα αντίστοιχα δίκτυα της αλυσίδας σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ο κ. Brandenburger δεν έδωσε σαφή απάντηση. Επικαλέστηκε έρευνες του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τις οποίες το ελληνικό καλάθι, χωρίς τον ΦΠΑ, είναι φθηνότερο σε σχέση με άλλες χώρες. Σαφής απάντησε δεν υπήρξε αν και κατά πόσο είναι συγκρίσιμα τα καλάθια της Lidl με τον ανταγωνισμό, από τη στιγμή που μεγάλο ποσοστό του τζίρου της προέρχεται από τα private label.

Ακόμη και 10% φθηνότεροι έναντι του ανταγωνισμού, όπως λέει ο επικεφαλής της, η αλυσίδα έχει καταφέρει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε πωλήσεις, και μάλιστα «με διαφορά», είπε ο Martin Brandenburger. Υπονοώντας ότι οι πωλήσεις της αλυσίδας ξεπερνούν κατά πολύ τα 2 δις. ευρώ, χωρίς να αποκαλύψει το ακριβές ποσό ούτε τα κέρδη. Πάντως, η δυνατότητα της εταιρείας να «πριμοδοτεί» τον ΦΠΑ ή να διατηρεί χαμηλά τιμές σε βασικά προϊόντα όπως το γάλα και οι μπανάνες, υποδηλώνει ότι το περιθώριό της είναι επαρκές ώστε να χρηματοδοτεί τέτοιες εμπορικές και επικοινωνιακές κινήσεις.

Αυτά τα περιθώρια της επιτρέπουν να συνεχίζει και να κλιμακώνει τις επενδύσεις της. Όπως αυτές που δρομολογεί για την επόμενη διετία, ύψους 200 εκατ. ευρώ για νέα καταστήματα, αναβαθμίσεις και επεκτάσεις υπαρχόντων σημείων, εκσυγχρονισμό του logistics center στα Τρίκαλα έως το 2026 και στην Ελευσίνα έως το 2029. Για το logistic center, 62.000 τ.μ., στην Ελευσίνα θα επενδυθούν 120 εκατ. ευρώ.

Πέρα όμως από τις επενδύσεις, τις τιμές και την εξωστρέφεια, η Lidl επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τα καταστήματά της. Το Non-Food, παραδοσιακά ένα ισχυρό χαρτί της, εισέρχεται σε φάση αναβάθμισης. Από τον Μάρτιο του 2026, τα καταστήματα θα αποκτήσουν πλήρως ανασχεδιασμένο χώρο Non-Food με σαφή θεματική οργάνωση, εργαλεία, αθλητικά είδη, ρούχα, κουζινικά, μικροσυσκευές.

Στην πράξη, δημιουργείται κάτι που μοιάζει με «μίνι πολυκατάστημα» μέσα στο σούπερ μάρκετ, ένα υβρίδιο που θυμίζει περισσότερο τη λογική των Jumbo ή των Praktiker παρά του κλασικού καταστήματος τροφίμων. Για τον καταναλωτή, αυτό σημαίνει δυνατότητα να συνδυάσει την εβδομαδιαία αγορά τροφίμων με την αγορά εργαλείων, ρούχων ή οικιακών ειδών. Για την αλυσίδα, σημαίνει αύξηση του μέσου καλαθιού, του περιθωρίου κέρδους και ενίσχυση της συχνότητας επίσκεψης.

Στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται και το Lidl House. Ένας ανοιχτός χώρος, με δράσεις γύρω από τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την ποιότητα ζωής, με chef τον Δήμο Μπαλόπουλο. Ο κ. Brandenburger ήταν φειδωλός στο να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες για αυτό τον πολυχώρο, -σ.σ. πολυχώρο μεγάλης κλίμακας ετοιμάζει και ο Σκλαβενίτης στην πρώην Πίτσος.

Το Lidl House προγραμματίζεται να ανοίξει τον Μάρτιο του 2026, περίοδο που συμπίπτει με την αποχώρηση του Brandenburger και την παράδοση της σκυτάλης στον διάδοχό του, Μίλτο Φοροζίδη, την 1η Μαρτίου.