ΤτΕ: Αύξηση στις καταθέσεις των νοικοκυριών τον Οκτώβριο – Πτώση σε δάνεια και καταθέσεις για τις επιχειρήσεις

Σημαντική πτώση σημείωσε ο ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα με αρνητικές ροές για τον Οκτώβριο, τον πρώτο μήνα του τελευταίου τριμήνου. Πτώση κατέγραψαν και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Προς την αντίθετη κατεύθυνση φαίνεται να κινούνται τα νοικοκυριά αφού τόσο οι χρηματοδοτήσεις όσο και οι καταθέσεις τους κινήθηκαν ανοδικά.

Επιχειρήσεις: Μειωμένες χορηγήσεις και καταθέσεις

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της ΤτΕ για τον Οκτώβριο του 2025, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 7,8% από 10,7%, ενώ αρνητική εμφανίζεται και η μηνιαία καθαρή ροή προς αυτόν κατά 1,38 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,17 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τις καταθέσεις, αυτές μειώθηκαν κατά 2,13 δισ.ευρώ τον Οκτώβριο, σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο που κατέγραψαν αύξηση 2,65 δισ.ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αυτές είδαν την μεγαλύτερη απώλεια σε χορηγήσεις, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολή να πέφτει στο 11,0% από 15,6%. Συνεπώς, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης τους ήταν αρνητική κατά 1,37 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2 δισ.ευρώ τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στα 87 δισ.ευρώ.

Αυτό οφείλεται κυρίως, λόγω των απωλειών στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ), όπου ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 11,2% από 16,1% και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1,03 δισ. ευρώ διαμορφώνοντας το συνολικό υπόλοιπό τους περί των 78 δισ.ευρώ. Σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο είδαν επίσης αρνητική κατά 34 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 25 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ρυθμό μεταβολής της χρηματοδότησής τους να διαμορφώνεται στο -0,4%, από -1,0%.

Όσον αφορά τις καταθέσεις των επιχειρήσεων, αυτές παρουσίασαν μια μείωση ύψους 2,35 δισ.ευρώ τον Οκτώβριο, έναντι αύξησης κατά 2,74 δισ. ευρώ που είχαν σημειώσει τον προηγούμενο μήνα, διαμορφώνοντας το συνολικό υπόλοιπό τους σε 54,5 δισ.ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των καταθέσεων των ΜΧΕ, αφού σημείωσαν μια πτώση ύψους 2,31 δισ.ευρώ.

Σε θετικό έδαφος τα νοικοκυριά

Στην αντίθετη κατεύθυνση, τη θετική, φαίνεται πως κινήθηκε τόσο η χρηματοδότηση (αν και με μειωμένες καθαρές ροές ) για τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα όσο και οι καταθέσεις τους.

Συγκεκριμένα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 27 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, έναντι θετικής καθαρής ροής 131 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ρυθμό μεταβολής της χρηματοδότησής να αυξάνεται στο 1,7% από 1,4%.

Παράλληλα, οι καταθέσεις τους ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 222 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 95 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να αυξάνεται στο 3,4% από 3,1%.

Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Παράλληλα με τα στοιχεία της ΤτΕ, δημοσίευσε και η ΕΚΤ τα μηνιαία στοιχεία για τις νομισματικές ροές του Οκτωβρίου, όπου οι επιχειρήσεις εμφανίζουν μια πιο βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τα νοικοκυριά σε δάνεια και καταθέσεις.

Πιο αναλυτικά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των προσαρμοσμένων δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε στο 3,0% τον Οκτώβριο από 2,8% τον Σεπτέμβριο, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του ρυθμού μεταβολής των δανείων προς νοικοκυριά, ο οποίος αυξήθηκε στο 2,8% τον Οκτώβριο από 2,6% τον Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των προσαρμοσμένων δανείων παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,9% τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, ως προς τις καταθέσεις, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων των νοικοκυριών μειώθηκε στο 3,0% τον Οκτώβριο από 3,2% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε στο 3,5% τον Οκτώβριο από 3,1% τον Σεπτέμβριο.