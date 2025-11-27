ΤτΕ: Καταθέσεις -2,6 δισ. και αρνητικές ροές δανείων: Ο πιο «σφιχτός» μήνας του 2025 για την οικονομία

Ο Οκτώβριος έφερε ξεκάθαρη επιβράδυνση στη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας, σηματοδοτώντας ένα διάστημα αυξημένης προσεκτικότητας από τράπεζες και επιχειρήσεις. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης υποχώρησε στο 5,4% από 7,8% τον Σεπτέμβριο, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή γύρισε αρνητική στα -1,7 δισ. ευρώ. Η αλλαγή αυτή δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα: αποτυπώνει ταυτόχρονα μειωμένη ζήτηση, αυστηρότερη αξιολόγηση κινδύνου και μια πιο «σφιχτή» πολιτική εκταμιεύσεων.

Η μεγαλύτερη ανατροπή προήλθε από τη γενική κυβέρνηση, όπου η καθαρή ροή χρηματοδότησης υποχώρησε στα -317 εκατ. ευρώ, έναντι +695 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Το κράτος δανείζεται λιγότερο από το τραπεζικό σύστημα, καθώς διαχειρίζεται με μεγαλύτερη ευχέρεια τη ρευστότητά του από τις αγορές και το ταμειακό του «μαξιλάρι». Έτσι, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς το Δημόσιο κατέβηκε στο 1,5% από 3,1%.

Ρήγμα στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Ακόμη πιο έντονη ήταν η στροφή στον ιδιωτικό τομέα: η καθαρή ροή γύρισε στα -1,38 δισ. ευρώ, έναντι +2,17 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης υποχώρησε στο 7,8% από 10,7%, επιβεβαιώνοντας μια τάση που ήδη διαμορφωνόταν το τελευταίο τρίμηνο.

Πίεση στις επιχειρήσεις – «κόβεται» η ροή

Οι επιχειρήσεις είδαν καθαρή εκροή χρηματοδότησης 1,38 δισ. ευρώ, από ισχυρή εισροή 2,02 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης τους έπεσε στο 11% από 15,6%, δείχνοντας ότι το momentum των προηγούμενων μηνών δεν συνεχίζεται.

Οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τον κύριο κορμό της πραγματικής οικονομίας, εμφάνισαν αρνητική καθαρή ροή 1,03 δισ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός τους υποχώρησε στο 11,2% από 16,1%. Το πλήγμα ήταν διπλό: λιγότερα νέα δάνεια και αυξημένες αποπληρωμές.

Ακόμη και στον χρηματοοικονομικό κλάδο –ασφαλιστικές, funds και λοιποί θεσμικοί– η εικόνα γύρισε σε αρνητική ροή 348 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής τον Σεπτέμβριο. Σε όλους τους υποκλάδους η τάση ήταν κοινή: το «άνοιγμα» των προηγούμενων μηνών μαζεύτηκε.

Στασιμότητα σε μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις, ο Οκτώβριος ήταν μήνας σχεδόν ακινησίας. Η καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 34 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,4%. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παραμένει ο αδύναμος κρίκος του πιστωτικού κύκλου, με περιορισμένη πρόσβαση σε νέο χρήμα και υψηλό κόστος δανεισμού.

Η στεγαστική και καταναλωτική πίστη κρατάει ένα «σύντομο» θετικό σήμα

Στην κατηγορία των ιδιωτών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, η καθαρή ροή ήταν οριακά θετική στα 27 εκατ. ευρώ, από 131 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός ανέβηκε στο 1,7%, ένδειξη ότι η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια υπάρχει μεν, αλλά είναι περιορισμένη και πολύ πιο αργή από τις ανάγκες της οικονομίας.

Μεγάλη «τρύπα» στο μέτωπο των καταθέσεων

Αντίστοιχη ανατροπή σημειώθηκε και στο μέτωπο της ρευστότητας: τον Οκτώβριο καταγράφηκε καθαρή εκροή καταθέσεων 2,58 δισ. ευρώ, μετά τη μεγάλη εισροή 3,06 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Η εικόνα επιβαρύνεται και από τη γενική κυβέρνηση, της οποίας οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 447 εκατ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να πέφτει θεαματικά στο 18,7% από 32,4%.

Οι επιχειρήσεις «τράβηξαν» 2,35 δισ. από τους λογαριασμούς τους

Το μεγαλύτερο πλήγμα όμως προήλθε από τον επιχειρηματικό τομέα: οι καταθέσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 2,35 δισ. ευρώ. Οι ΜΧΕ μόνο «σήκωσαν» 2,31 δισ., πιθανότατα για κάλυψη πληρωμών, φόρων, επενδύσεων ή για λόγους διαχείρισης ταμειακών ροών στο τέλος τριμήνου.

Παρά τη μεγάλη μηνιαία πτώση, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 12,3%, δείχνοντας ότι η μεγάλη εικόνα παραμένει θετική, αλλά εξαιρετικά ευμετάβλητη.

Ανάσα από τα νοικοκυριά

Τα νοικοκυριά έδωσαν ένα μικρό θετικό σήμα, με αύξηση καταθέσεων κατά 222 εκατ. ευρώ και άνοδο του ετήσιου ρυθμού στο 3,4% από 3,1%. Πρόκειται για περιορισμένη αλλά υπαρκτή σταθερότητα, που δείχνει ότι τα διαθέσιμα εισοδήματα δεν συμπιέστηκαν περαιτέρω – αν και δεν δημιουργούν σημαντικό «μαξιλάρι».

Το μήνυμα της εικόνας: η ρευστότητα κινείται νευρικά

Ο Οκτώβριος υπήρξε μήνας έντονης μεταβλητότητας: λιγότερη χρηματοδότηση, σημαντικές εκροές καταθέσεων, στασιμότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρή στήριξη από τα νοικοκυριά. Η τάση αυτή συνάδει με ένα περιβάλλον αυξημένων αβεβαιοτήτων, υψηλών επιτοκίων και επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Το τραπεζικό σύστημα παραμένει ισχυρό, αλλά το διαθέσιμο χρήμα κινείται πιο προσεκτικά και πιο αμυντικά.

Αν η εικόνα αυτή συνεχιστεί και το τελευταίο δίμηνο του έτους, το 2026 θα ξεκινήσει με χαμηλότερη ρευστότητα και πιο απαιτητικές συνθήκες χρηματοδότησης για όλες τις κατηγορίες της οικονομίας.