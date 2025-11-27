ΧΑ:-Άνοιξε-ο-δρόμος-προς-νέα-υψηλά-μέχρι-το-τέλος-του-έτους

Άνοδο κατά 0,94% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2106,9 μονάδες (6η συνεχόμενη ημέρα). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε ψηλότερα στα 311,6 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές επέβαλαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία τους και την διατήρησαν σε όλη τη διάρκεια, με τους πωλητές να πετυχαίνουν να καταγράφονται μικρές μόνο διακυμάνσεις, στο πλαίσιο των οποίων καταγράφηκε το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2088 μονάδων. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο επικουρούμενο από επιλεγμένους δεικτοβαρείς τίτλους (ΔΕΗ, ΜΟΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ). Το υψηλό ημέρας καταγράφηκε στις δημοπρασίες οπότε και οι συναλλαγές ήταν αυξημένες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,298% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,47%) κατέγραψε ισχυρά κέρδη με τη Eurobank (+3,62%) και Εθνική (+3,38%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+2,29%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,82%), η Εθνική (+3,38%), η ΜΟΗ (+1,75%), η Κύπρου (+1,50%), η ΕΥΔΑΠ (+1,44%) αλλά και η ΕΧΑΕ (+3,29%), η Υ/ΝΟΤ (+12,45%) και η Φούντλινκ (+10,98%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Credia (-1,20%), o ADMHE (- 0,53%), το ΔΑΑ (-0,59%), η Cenergy (-1,19%), o Ελλάκτωρ (-2,29%), η Metlen (-0,94%), η Βιοχάλκο (-1,49%) αλλά και η αλλά και η Intralot (-17,27% λόγω αυξημένων φόρων στα τυχερά παιχνίδια στη Βρετανία) με την Intrakom (-5,81%).

Απολογιστικά, 51 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 59 εκείνων που υποχώρησαν.

Η AS Company ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη της για το 9μηνο.

Σε πλήρη εξέλιξη η πολιορκία της ζώνης αντίστασης των 2100 μονάδων με την υπέρβασή τους να ανοίγει, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, τον δρόμο προς νέα υψηλά μέχρι το τέλος του έτους. Κλειστή σήμερα η Wall Street (Ημέρα των Ευχαριστιών).

Επιχειρηματικά Νέα

ΧΑ: Στον FTSE Mid Cap οι Alter Ego Media και Qualco.Από τον δείκτη των Mid Caps αφαιρούνται οι μετοχές της Πλαστικά Θράκης και της Αλουμύλ. Σε ισχύ από 22 Δεκεμβρίου οι αλλαγές.

JP Morgan: Τοποθετεί την Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ελκυστικές αγορές της αναδυόμενης ανατολικής, κεντρικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής (CEEMEA), διατηρώντας την σε καθεστώς «οverweight» μαζί με τη Νότια Αφρική, την Πολωνία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πειραιώς: στις 10 κορυφαίες μετοχές CEEMEA, ως μία από τις δύο επιλογές στην κατηγορία Emerging Europe.

ΓΕΚ Τέρνα: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα 31,3 από 27,4 ευρώ δίνει η Pantelakis Securities, με περιθώριο ανόδου στο 29%. ΔΕΗ: Ανεβάζει στα €20,50 την τιμή-στόχο η JP Morgan. Autohellas: Τιμή-στόχος τα €14,6 από την Eurobank Equities.

Κομισιόν: Πράσινο φως σε εκταμίευση 2,1 δισ. σε επιχορηγήσεις στην Ελλάδα (RRF) καθώς έχουν καλυφθεί 39 ορόσημα. Στο 65,2% το ποσοστό των πόρων που έχουν απορροφηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» με την Ελλάδα να έχει πλέον εισπράξει 23,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Intralot και Bally’s: Η Intralot ανακοίνωσε για το 9μηνο (AEBITDA €90,1 εκατ., έσοδα €242,5 εκατ.). Με βάση την pro-forma εκτίμηση για το 2025 για τις δύο εταιρείες αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή των €1,07 δισ. έσοδα και €435 εκατ. EBITDA (περιθώριο 40,65%). Η βρετανική αύξηση φόρου στα online παιχνίδια στο 40% από το 2026 θα αντιμετωπιστεί μεπερικοπές κόστους, μείωση κινήτρων για τους παίκτες και επιτάχυνση των συνεργειών, μεταθέτοντας την ανάπτυξη κατά ένα έτος και αναθεωρώντας το EBITDA 2026 στα €420–440 εκατ.