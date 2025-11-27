AS Company: Αύξηση 31,6% στα Adjusted EBITDA στο εννεάμηνο – Στα 4,87 εκατ. ευρώ

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών παρουσίασε ο Όμιλος AS το εννεάμηνο του 2025, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Στα 4,87 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το Adjusted EBITDA του Ομίλου AS Company για το εννεάμηνο του 2025 σημειώνοντας αύξηση 31,6% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, επιβεβαιώνοντας τις στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις του Ομίλου για την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της Διοίκησης για βελτιωμένα αποτελέσματα το 2025 έναντι της χρήσης 2024.

Προκειμένου τα μεγέθη της τρέχουσας χρήσης να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περσινά μεγέθη, τόσο το EBITDA όσο και τα Κέρδη προ Φόρων παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα αφαιρουμένου του έκτακτου κέρδους από τη πώληση των επενδυτικών ακινήτων.

Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κατά ένα μέρος στο νέο τομέα της βρεφανάπτυξης, στον οποίο ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε το Δ’ τρίμηνο του 2024 και στις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής στη Ρουμανία, που σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων στον Όμιλο, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου.

Την 8.9.2025 υπογράφτηκε μεταξύ της ASCompany AE και της εταιρίας «ELOUNDA GREEN PROPERTIES Μον. Α.Ε.» η οριστική σύμβαση πώλησης προς την τελευταία εννέα (9) ακινήτων, που βρίσκονται στη θέση «Πεζούλους» Ελούντας Αγ. Νικολάου Κρήτης έναντι συνολικού τιμήματος τριών εκατομμυρίων (3.000.000) € και το 1/3 αυτού έχει ήδη καταβληθεί. Το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί εντός του έτους 2025, με την απόδοση της επένδυσης για την Εταιρία να διαμορφώνεται στο 40%. Η συγκεκριμένη συναλλαγή συνέβαλε στην συνολική αύξηση των κερδών προ φόρων, που διαμορφώθηκε σε € 5.156.498, ήτοι αύξηση +28,6% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά -1,6% προκύπτει από την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μετά την ένταξη του νέας δραστηριότητας της βρεφανάπτυξης, που παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά κερδοφορίας σε σχέση με το παιδικό παιχνίδι.

Για τον Όμιλο την τρέχουσα περίοδο καταγράφηκαν κέρδη από χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανήλθαν σε € 21,2 χιλ. ενώ το αντίστοιχη περσινή περίοδο ανήλθαν σε € 822,3 χιλ. Ισχυρή Χρηματοοικονομική Θέση.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο Όμιλος διατηρούσε μηδενικό δανεισμό, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, πιστοποιώντας την διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας.

Προοπτικές και Μέρισμα

Η θετική εξέλιξη των μεγεθών μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει την δέσμευση της Διοίκησης για την επίτευξη πωλήσεων το 2025 σε επίπεδα + 10% σε σχέση με τη περσινή χρήση, τηρώντας τους στόχους του στρατηγικού της σχεδιασμού. Το 2025 ο Όμιλος εκτιμάται ότι θα έχει ενισχύσει το μερίδιο του στις αγορές που δραστηριοποιείται, δίνοντας έμφαση στην προώθηση δικών του προϊόντων.

Το ΔΣ της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης εξελίσσονται στα πλαίσια των προβλέψεων της Διοίκησης, καθώς επίσης και το έκτακτο κέρδος από την πώληση του επενδυτικού ακινήτου στη Κρήτη, εισηγείται στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για τις 12.12.2025, την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, συνολικού ποσού 787.561,20 ευρώ από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Το ως άνω ποσό αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,06 €/ μετοχή και μετά από παρακράτηση φόρου 5%, καθαρό ποσό 0,057 €/μετοχή.

Η συμβολή του brand Chicco στην αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας κατά το οικονομικό έτος 2025 ήταν θετική και το payback της συνολικής επένδυσης προβλέπεται να είναι χαμηλότερο από 2 έτη. Παράλληλα, με τη νέα επένδυση ενισχύεται περαιτέρω η ηγετική θέση του Ομίλου στον τομέα της βρεφικής και γονικής φροντίδας, με σημαντικές ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων όσο και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και φαρμακείων.

Ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό, σε περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών, καθώς και σε δράσεις ESG.