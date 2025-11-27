briq:-Στο-ταμπλό-του-ΧΑ-οι-νέες-μετοχές-από-επανεπένδυση-του-μερίσματος

Ξεκινά σήμερα, 27 Νοεμβρίου, η διαπραγμάτευση των 743.016 νέων μετοχών της BriQ Properties στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος 2025.

Ξεκινά σήμερα, 27 Νοεμβρίου, η διαπραγμάτευση των 743.016 νέων μετοχών της BriQ Properties στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2025.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ανακοίνωση της BriQ Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης 743.016 νέων μετοχών της «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2025.

Η «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι: (α) Στις 26.11.2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 743.016 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού € 1.560.333,60, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2025. (β) Στις 27.11.2025 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι Νέες Μετοχές, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει έγγραφο με τις πληροφορίες του άρθρου 1.5(ζ) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, με βάση το οποίο δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, Υπεύθυνος κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκης, τηλ: +30 211 999 4832, -: [- -]