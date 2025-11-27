cosmos-business-systems:-Συμμετέχει-στην-ψηφιοποίηση-του-αρχείου-της-ΑΑΔΕ

Η Cosmos Business Systems, μία από τις κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, συμμετέχει , ως συν-ανάδοχος, στο πλαισιακό έργο «Ψηφιοποίηση του Αρχείου Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Οπως επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές παρεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας, στοχεύοντας στη μετατροπή του φυσικού αρχείου της ΑΑΔΕ σε πλήρως ψηφιακό, με σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης, αναζήτησης και διαλειτουργικότητας.

Η συνολική αξία της Συμφωνίας-Πλαίσιο ανέρχεται σε 39.792.824,50 € (με ΦΠΑ) και κατανέμεται στους αναδόχους ως εξής:

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)

INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

UNI SYSTEMS Μ.Α.Ε.

Ένωση εταιρειών NOVA ICT – NVISIONIST

COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε.

Η διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαισίου εκτείνεται έως τις 30/6/2026 και περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, ανάπτυξης, αποθήκευσης και λειτουργίας ολοκληρωμένου ψηφιακού αποθετηρίου, με στόχο τη μείωση γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Η Cosmos Business Systems συμμετέχει με εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε έργα μεγάλης κλίμακας ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και ασφαλείς υποδομές, που εξασφαλίζουν αξιοπιστία, διαλειτουργικότητα και απόλυτη προστασία δεδομένων.

Οπως δήλωσε ο Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Cosmos Group, «η συμμετοχή μας στο έργο της ΑΑΔΕ αποτελεί τιμή και ευθύνη. Η Cosmos Business Systems διαθέτει την εμπειρία, τα εργαλεία και το ανθρώπινο δυναμικό για να υποστηρίξει ουσιαστικά τη μετάβαση του ελληνικού Δημοσίου στη νέα ψηφιακή εποχή. Το έργο αυτό επιβεβαιώνει τη θέση μας ως στρατηγικού συνεργάτη του κράτους στην πορεία του προς την ψηφιακή διακυβέρνηση.»

Με την ανάληψη του έργου αυτού, η Cosmos Business Systems ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της σε ψηφιακούς μετασχηματισμούς εθνικής εμβέλειας, παραμένοντας συνεπής στη δέσμευσή της να μετατρέπει την τεχνολογία σε απτό όφελος για τη Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες.