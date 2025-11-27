Defence • AI • Blockchain: Το τρίπτυχο που αλλάζει το value map της E.In.S.

Η European Innovation Solutions (E.In.S.), πρώην Ευρωσύμβουλοι, παρουσιάζει πλέον όλα τα βασικά συστατικά ενός οργανισμού που μπορεί να εξελιχθεί από μικρής κεφαλαιοποίησης εταιρεία σε ένα επιχειρηματικό σχήμα με σαφείς μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Η εταιρεία, με χρηματιστηριακή ιστορία δύο δεκαετιών και βαθιά τεχνογνωσία στη συμβουλευτική υψηλής προστιθέμενης αξίας, έχει καταφέρει να χτίσει ένα οικοσύστημα υπηρεσιών με πραγματικό αντίκτυπο σε κλάδους όπως άμυνα, ενεργειακή μετάβαση, υγεία, υποδομές και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιεί τη φετινή εικόνα όχι μόνο ως προς την οργανική ανάπτυξη αλλά και ως προς το νέο προφίλ του ομίλου, είναι η δυναμική είσοδος της E.In.S. στους τεχνολογικούς τομείς υψηλής αξίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των αμυντικών δραστηριοτήτων, όπου η εταιρεία έχει παρουσία ήδη από το 2007.

Η διοίκηση έδωσε, και δικαίως, κεντρικό βάρος στη χθεσινή παρουσίαση της σε θεσμικούς, αναλυτές και δημοσιογράφους στο σκέλος της Άμυνας.

Ο λόγος είναι ότι το timing είναι εξαιρετικά ευνοϊκό. Στην Ευρώπη συντελείται ίσως η μεγαλύτερη ανακατανομή κεφαλαίων της τελευταίας 50ετίας προς τεχνολογίες άμυνας, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Τα προγράμματα REARM, SAFE και το European Defence Fund (EDF) κινούν μαζί έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό που υπερβαίνει το €1 τρισ., ενώ το European Sky Shield Initiative (ESSI) ανοίγει έναν νέο κύκλο επενδύσεων σε αντιαεροπορικές και αντιπυραυλικές τεχνολογίες, όπου τα ποσά κινούνται σε επίπεδα πολλών τρισεκατομμυρίων !!

Παράλληλα, ο νέος κανονισμός του διαρθρωτικού ταμείου (17/9/2025) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ανακατευθύνουν το 10% του ΕΣΠΑ σε έργα ΣΤΕΕ (Strategic Technologies for Europe), δηλαδή σε cybersecurity, καθαρές τεχνολογίες, biotech και δεξιότητες. Όλοι οι παραπάνω άξονες αποτελούν τομείς όπου η E.In.S. έχει ιστορική παρουσία, τεχνογνωσία και ενεργές συμβάσεις.

Η εταιρεία κινείται πλέον με στρατηγική στόχευση σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, ενισχύοντας συνεργασίες με τεχνολογικούς εταίρους υψηλής εξειδίκευσης. Στη χθεσινή παρουσίαση αποτυπώνονται οι πιο κρίσιμες κινήσεις joint venture: η XENIOS Blockchain Group, που αποτελεί ώριμο συνεργάτη στην ψηφιοποίηση τίτλων, cybersecurity και λύσεων blockchain για άμυνα και υγεία· η QMCERT, με enterprise-grade πλατφόρμα ISO automation για κάθετα συστήματα συμμόρφωσης· και η SUPERBO, η οποία αναπτύσσει προηγμένες λύσεις Applied AI, multi-agent επικοινωνίας, autonomous workflows, decision-making AI, και digital twin συστήματα. Πρόκειται για τεχνολογία που μπορεί να συνδέσει real-time analytics, αλγοριθμική επιτάχυνση και επιχειρησιακή αποδοτικότητα σε διαδικασίες χρηματοοικονομικού, ρυθμιστικού και κυβερνητικού σχεδιασμού, άρα ενισχύει απόλυτα τους χώρους όπου δραστηριοποιείται η E.In.S.

Η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα φάση όπου η οργανική κερδοφορία παραμένει ισχυρή, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί σε τροχιά σημαντικές εξαγορές μεγέθυνσης της E.In.S. Η διοίκηση έκανε λοιπόν λόγο για δύο μεγάλες εξαγορές, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το υφιστάμενο ταμείο – που ανέρχεται σε περίπου €7 εκατ. – και από πιθανό δανεισμό, χωρίς να επηρεάζεται η κεφαλαιακή ευρωστία. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει scaling με ελεγχόμενο ρίσκο και υψηλό πολλαπλασιαστή αξίας, δεδομένου ότι οι εξαγορές εστιάζουν σε εταιρείες τεχνολογίας με ήδη αποδεδειγμένο προϊόν.

Σε επίπεδο μεγεθών, τα δεδομένα που παρουσίασε η διοίκηση δημιουργούν έναν ξεκάθαρο χάρτη κερδοφορίας: το ανεκτέλεστο έργων > €10 εκατ. μεταφράζεται σε έσοδα > €7 εκατ. για το 2026, και με διατήρηση περιθωρίου EBITDA στο 35% – όπως φάνηκε στο πρώτο εξάμηνο – οδηγεί σε EBITDA περίπου €2,5 εκατ. χωρίς να έχει ενσωματωθεί η παραμικρή συνεισφορά από το joint venture, τις νέες συνεργασίες ή τις εξαγορές που βρίσκονται στα σκαριά. Αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση, καθώς στη παρουσίαση η εταιρεία δηλώνει ότι πάει για διπλασιασμό εσόδων το 2027 ενώ τα real options που προκύπτουν από την είσοδο στην Άμυνα και στους τεχνολογικούς βραχίονες του REARM/EDF μπορούν να υπερ-πολλαπλασιάσουν τα μεγέθη.

Στο μέτωπο της αποτίμησης, η σημερινή εικόνα είναι απολύτως ενδεικτική της ανόδου που θα ακολουθήσει. Στα €1,704 η μετοχή αποτιμά την εταιρεία μόλις €26 εκατ., ενώ το ταμείο είναι σχεδόν το 27% της κεφαλαιοποίησης. Με EBITDA €2,5 εκατ. το 2026, η μετοχή διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 7x, σε τιμή δηλαδή πολύ πιο μικρότερη εταιρειών τεχνολογίας και ESG λύσεων που διαπραγματεύονται μεταξύ 10x με 14x.

Εάν υποθέσουμε ότι το 2027 ενσωματώνεται μόνο μία εξαγορά, το EBITDA μπορεί να κινηθεί στα €3,3 – 3,6 εκατ., μειώνοντας τον πολλαπλασιαστή EV/EBITDA στο 5 με 6x, επίπεδα …”λαϊκής” για το νέο προφίλ της εταιρείας.

Με βάση αυτά τα δεδομένα μια δίκαιη αποτίμηση 18 με 24 μηνών μπορεί να κινηθεί στα €45 εκατ., που αντιστοιχεί σε τιμή μετοχής €2,90. Στο πιο αισιόδοξο σενάριο η μετοχή μπορεί να πλησιάσει τα €55 εκατ. Ή τιμή μετοχής €3,50.

Τέλος, η μερισματική πολιτική αποκτά πλέον πολύ σημαντικό ρόλο. Εκτός από την επιστροφή κεφαλαίου €0,05 (απόδοση 3%), η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι το μέρισμα για το 2025 μπορεί να είναι ακόμα ένα €0,05, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική χρηματική απόδοση στο 6%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για πάροχο integrated λύσεων στρατηγικής, ψηφιακού σχεδιασμού και τεχνολογίας με μηδενικό δανεισμό και αναπτυξιακή τροχιά.

Τι άλλο δηλαδή να πω για αυτή τη μετοχή που τη βλέπω να ανθίζει από τα €0,50;

Από απόψεως τώρα διαγραμματικής ανάλυσης… η μετοχή μετά την ανοδική διαφυγή πάνω από το επίπεδο των €1,462 έχει βρεθεί στο κατώφλι των €1,77 με €1,80 και ετοιμάζεται να το διαβεί και αυτό με τον επόμενο στόχο να εντοπίζεται στην περιοχή των €2,145 με €2,20.

November 27, 2025