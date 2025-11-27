eins:-Κάτω-του-5%-το-ποσοστό-της-ww-investments

Η εισηγμένη “E.In.S. S.A.” βάσει των άρθρων 9, 10, 11, 11Α και 14 του νόμου 3556/2007 όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την από 25.11.2025 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που έλαβε την 26.11.2025 από την μέτοχο της, εταιρία με την επωνυμία «WW INVESTMENTS LLC.» ότι: η «WW INVESTMENTSLLC», ελεγχόμενη από την κα. ΒΕΤΗ GOLDBLATT WITTIG, η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της«WW INVESTMENTS LLC.», μετά την πώληση 20.000 μετοχών της εισηγμένης την 19.11.2025 το ποσοστό συμμετοχής της έπεσε κάτω από το όριο του 5% και πλέον ανέρχεται σε 4,989% .

Συγκεκριμένα πριν από την κρίσιμη συναλλαγή της 19.11.2025 η ως άνω μέτοχος κατείχε 785.079 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εισηγμένης ήτοι ποσοστό 5,120%, ενώ μετά την κρίσιμη συναλλαγή πώλησης 20.000 μετοχών την 19.11.2025 η ως ανωτέρω μέτοχος κατέχει 765.079 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εισηγμένης ήτοι ποσοστό 4,989%.