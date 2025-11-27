gpo:-Στις-12,6-μονάδες-το-προβάδισμα-της-ΝΔ-στην-πρόθεση-ψήφου,-με-διπλάσιο-ποσοστό-από-το-ΠΑΣΟΚ

Άνοδο μισής μονάδας σε σχέση με τον Σεπτέμβριο δίνει στη ΝΔ η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star. Στην πρόθεση ψήφου (η εταιρεία δεν παρουσιάζει εκτίμηση ψήφου) η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2% , ακριβώς διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,4% και άνοδο 0,6% , το ΚΚΕ στο 8,5% με άνοδο 0,6%.

Σημαντικές απώλειες καταγράφει και σε αυτή τη μέτρηση η Πλεύση Ελευθερίας που μετρήθηκε στο 5,8% με απώλειες 2,1%, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,1% με απώλειες 1,1%. Η Φωνή Λογικής είναι στο 3% με οριακή άνοδο 0,2 της μονάδας, ενώ Νίκη Κίνημα Δημοκρατίας, ΜεΡΑ25 και Νέα Αριστερά κινούνται μεταξύ 1,5% και 2,3% στην πρόθεση ψήφου. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων μετρήθηκε από την GPO στο 13,3%.

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%, με άνοδο 5 μονάδων σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου για το Star. Ακολουθούν η διαφθορά 15,9% και η Υγεία 5,1%

Το 79,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλώνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%. Σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου, η δυνητική στήριξη σε ένα κόμμα Τσίπρα – ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω της κυκλοφορίας του βιβλίου του – εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,4 μονάδες. Σημειώνεται ότι εκείνοι που αναφέρουν ως «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό έχουν μετρηθεί στο 11,8%, με αύξηση 3,1 μονάδων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ έχουν μειωθεί κατά 0,7 μονάδες εκείνοι που τον Σεπτέμβριο μιλούσαν για «αρκετά πιθανή» ψήφο.

Δείτε την έρευνα: