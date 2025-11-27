Puma: Σενάρια εξαγοράς εκτοξεύουν τη μετοχή – Κινέζοι και Ιάπωνες «μνηστήρες» στο προσκήνιο

Σε εντυπωσιακό ράλι επιδίδεται σήμερα η μετοχή της Puma, ενισχυόμενη έως και 16%, καθώς φουντώνουν τα σενάρια γύρω από το μέλλον της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών.

Σύμφωνα με το -, αρκετοί μεγάλοι όμιλοι από την Ασία –μεταξύ αυτών η Anta Sports, η Li Ning και η ιαπωνική Asics– εξετάζουν το ενδεχόμενο εξαγοράς, την ώρα που η Puma προσπαθεί να ανακάμψει από μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά.

Το ενδιαφέρον για την Puma φαίνεται να αυξάνεται καθώς η εταιρεία έχει χάσει πάνω από το μισό της χρηματιστηριακής της αξίας από την αρχή του έτους, χτυπημένη από τον σκληρό ανταγωνισμό και την πτώση της ζήτησης.

Οι πληροφορίες του - αναφέρουν ότι η κινεζική Anta Sports –η οποία έχει ενισχύσει δυναμικά την παρουσία της παγκοσμίως– βρίσκεται ανάμεσα στους πιθανούς «μνηστήρες». Ενδιαφέρον φέρονται να εξετάζουν επίσης η Li Ning και η ιαπωνική Asics.

Η Puma αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Anta δεν απάντησε ακόμη σε σχετικό αίτημα από το CNBC.

Οι προκλήσεις που πιέζουν την Puma

Η ίδια η εταιρεία έχει παραδεχτεί ότι παλεύει με τρία μεγάλα προβλήματα: