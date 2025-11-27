Close Menu
    Thursday, November 27
    Puma: Σενάρια εξαγοράς εκτοξεύουν τη μετοχή – Κινέζοι και Ιάπωνες «μνηστήρες» στο προσκήνιο

    Ευρώπη

    Σε εντυπωσιακό ράλι επιδίδεται σήμερα η μετοχή της Puma, ενισχυόμενη έως και 16%, καθώς φουντώνουν τα σενάρια γύρω από το μέλλον της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών.

    Σύμφωνα με το -, αρκετοί μεγάλοι όμιλοι από την Ασία –μεταξύ αυτών η Anta Sports, η Li Ning και η ιαπωνική Asics– εξετάζουν το ενδεχόμενο εξαγοράς, την ώρα που η Puma προσπαθεί να ανακάμψει από μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά.

    Το ενδιαφέρον για την Puma φαίνεται να αυξάνεται καθώς η εταιρεία έχει χάσει πάνω από το μισό της χρηματιστηριακής της αξίας από την αρχή του έτους, χτυπημένη από τον σκληρό ανταγωνισμό και την πτώση της ζήτησης.

    Οι πληροφορίες του - αναφέρουν ότι η κινεζική Anta Sports –η οποία έχει ενισχύσει δυναμικά την παρουσία της παγκοσμίως– βρίσκεται ανάμεσα στους πιθανούς «μνηστήρες». Ενδιαφέρον φέρονται να εξετάζουν επίσης η Li Ning και η ιαπωνική Asics.

    Η Puma αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Anta δεν απάντησε ακόμη σε σχετικό αίτημα από το CNBC.

    Οι προκλήσεις που πιέζουν την Puma

    Η ίδια η εταιρεία έχει παραδεχτεί ότι παλεύει με τρία μεγάλα προβλήματα:

    • αδύναμη δυναμική του brand,
    • αμερικανικούς δασμούς,
    • υψηλά αποθέματα που ασκούν πίεση στις πωλήσεις και στα περιθώρια κέρδους.

