    Thursday, November 27
    Quest: Εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών στην Αττική έναντι 3,5 εκατ. ευρώ

    Την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW εντός του νομού Αττικής ολοκλήρωσε η Quest Συμμετοχών μέσω της θυγατρικής της «Quest Ενεργειακή».

    Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 3,5 εκατ. ευρώ.

    Κατόπιν της ως άνω εξαγοράς, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του ενεργειακού τομέα του Ομίλου Quest Συμμετοχών ανέρχεται πλέον σε 43,4 MW.

