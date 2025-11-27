sky-express:-Εκπτώσεις-έως-70%-σε-Ελλάδα-και-εξωτερικό

Με δύο ειδικά τηλεοπτικά spots η SKY express καλεί όλους να επωφεληθούν από αυτή τη Magic Black Friday.

Με κεντρικό μήνυμα «Magic Black Friday! Τώρα πετάνε όλοι με έως -70% σε Ελλάδα και εξωτερικό» η Sky Express, όπως αναφέρει ανακοίνωσή της, γιορτάζει την Black Friday με μία μοναδική προσφορά και προσκαλεί το κοινό να εξερευνήσει την Ελλάδα και το εξωτερικό, όλες τις εποχές του έτους.

Συγκεκριμένα, από χθες Τετάρτη 26 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025, οι επιβάτες της Sky Express μπορούν να κλείσουν θέση για την επόμενη «απόδρασή» τους για έναν ή περισσότερους προορισμούς σε economy ναύλο ή και business.

Η περίοδος κατά την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ταξίδια (travel period) εκτείνεται από 10 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και 20 Οκτωβρίου 2026, ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων και για κρατήσεις θέσεων έως 01/12/2025 στις 23:59 για πτήσεις εντός του διαστήματος 10/01/2026 έως 20/10/2026.