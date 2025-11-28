Ακρίτας:-Ερχεται-δημόσια-πρόταση,-συντονίστηκαν-μέτοχοι-που-ελέγχουν-το-90,27%

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 28/11/2025 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ των κάτωθι μετόχων της Εταιρείας:

1. Λουκία Σαράντη,

2. Μαρία Σαράντη,

3. «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

4. Χρυσή Στράντζαλη,

5. Μαρία Καιρίδη,

6. Κωνσταντίνα Καιρίδη,

7. Νικόλαο Καιρίδη,

8. «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»

Κατά την ημερομηνία της παρούσας: δυνάμει της οποίας, οι ανωτέρω μέτοχοι συμφώνησαν, ότι θα ενεργήσουν συντονισμένα, κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Ν. 3461/2006, για το σκοπό υποβολής δημόσιας πρότασης από την «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εταιρεία ελεγχόμενη από την κα Λουκία Σαράντη) για την απόκτηση από αυτή του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.», που δεν θα είναι στην κυριότητα της «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στην κυριότητα των συντονισμένων με αυτή, δυνάμει της ανωτέρω συμφωνίας, μετόχων.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας:

1. Η Λουκία Σαράντη κατέχει α) ατομικά 1.979.150 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,303% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, β) στην ΚΕΜ, με συνδικαιούχο την Μαρία Σαράντη, 6.267.830 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,128% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και γ) έμμεσα, μέσω των ελεγχόμενων από αυτή εταιρειών «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» 14.100.914 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 52,031 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2. Η Μαρία Σαράντη κατέχει, ως συνδικαιούχος της ΚΕΜ με την Λουκία Σαράντη, 6.267.830 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,128% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3. Η εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέχει άμεσα 7.600.914 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 28,047% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4. Η Χρυσή Στράντζαλη κατέχει άμεσα 2.011.850 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,424% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5. Η Μαρία Καιρίδη κατέχει άμεσα 51.000 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,188 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

6. Η Κωνσταντίνα Καιρίδη κατέχει άμεσα 50.900 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,187 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

7. Ο Νικόλαος Καιρίδης κατέχει άμεσα 2.460 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,009 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

8. Η εταιρία «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» κατέχει άμεσα 6.500.000 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,984 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Δυνάμει της υπογραφής της ανωτέρω συμφωνίας συντονισμού, οι συμβαλλόμενοι σε αυτή ως άνω Μέτοχοι θεωρούνται συντονισμένα μέρη, υπό την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου 3461/2006 και του άρθρου 10(α) του Νόμου 3556/2007, αναφορικά με την άσκηση συνολικών δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 24.464.104 κοινές μετοχές που κατέχονται άμεσα από τα συντονισμένα μέρη, όπως αναφέρονται ανωτέρω, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 90,270% του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.