Από την ασφάλιση στην “ανασφάλεια”: Η Εθνική Ασφαλιστική στα χέρια της Πειραιώς

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Τράπεζα Πειραιώς το Νοέμβριο του 2025 σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό κλάδο για τη χρονιά. Με τίμημα €600 εκατ. σε μετρητά, η Πειραιώς απέκτησε το 100% της ιστορικής ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1891 και σήμερα εξυπηρετεί περίπου 1,8 εκατομμύρια πελάτες σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Η κίνηση αυτή διαφοροποιεί τις πηγές εσόδων της Πειραιώς και της επιτρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών λύσεων. Ωστόσο, παρά τις ευκαιρίες ανάπτυξης που αναγνωρίζουν οι διοικήσεις των δύο πλευρών, η νέα εποχή βρίσκει την Εθνική Ασφαλιστική αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων. Από τα εσωτερικά λειτουργικά ζητήματα μέχρι τις εμπορικές και θεσμικές επιπτώσεις, καθώς και τις ανησυχίες των εργαζομένων και τις αλλαγές στην εταιρική ταυτότητα, κάθε πτυχή της λειτουργίας της εταιρείας δοκιμάζεται. Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά τα πιθανά προβλήματα που ανακύπτουν μετά την ένταξη της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο Πειραιώς, με βάση ρεπορτάζ, δηλώσεις εμπλεκομένων και εκτιμήσεις ειδικών.

Λειτουργικά ζητήματα: Δομές, Διοίκηση και Τεχνολογία

Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον νέο όμιλο εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, γεγονός που αντανακλάται στις έντονες διεργασίες για την ολοκλήρωση του deal. Ήδη πριν την τυπική έγκριση από τις εποπτικές αρχές, η Πειραιώς είχε προτείνει τα ανώτατα στελέχη που θα συμμετάσχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ασφαλιστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, κορυφαία διοικητικά στελέχη της τράπεζας – από τον οικονομικό διευθυντή έως τον επικεφαλής λειτουργιών και ανθρωπίνου δυναμικού – θα καταλάβουν θέσεις στο Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής υπό το νέο καθεστώς. Ο μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαζαράκης θα παραμείνει στη θέση του, διατηρώντας μια θεσμική συνέχεια, ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν ο πρόεδρος Νάσος Ζαρκαλής θα διατηρήσει τον ρόλο του. Αυτές οι αλλαγές στη δομή διοίκησης δημιουργούν ένα μεταβατικό στάδιο όπου το σχήμα ιδιοκτησίας και η ισορροπία εξουσίας επανακαθορίζονται. Η ισχυρή παρουσία στελεχών της Πειραιώς στο τιμόνι της ασφαλιστικής εγείρει το ερώτημα κατά πόσο η μέχρι τώρα ανεξάρτητη λειτουργία της Εθνικής Ασφαλιστικής θα επηρεαστεί από την εταιρική κουλτούρα και τις προτεραιότητες της μητρικής τράπεζας.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, σοβαρή πρόκληση αποτελεί η εναρμόνιση διαδικασιών και υποδομών. Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει σαφείς ενημερώσεις για το σχέδιο μετάβασης σε όλα τα τμήματα: από τις διοικητικές υπηρεσίες και τις παραγωγικές μονάδες, μέχρι το προσωπικό υποστήριξης των δικτύων πωλήσεων και τους ίδιους τους διαμεσολαβητές (πράκτορες, μεσίτες). Όλοι αυτοί οι τομείς παραμένουν «θεατές στις αλλαγές των εμπορικών σχεδίων που πραγματοποιούνται χωρίς διάλογο», προειδοποιώντας ότι η απουσία καθαρής πληροφόρησης λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής της ανασφάλειας». Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η μετάβαση στο «τραπεζικό μοντέλο» λειτουργίας, κάτι που οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν ακόμη τι συνεπάγεται. Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν: θα αλλάξει το ωράριο εργασίας τους; Πώς θα γίνονται οι αξιολογήσεις προσωπικού; Θα υπάρξουν τροποποιήσεις ρόλων ή συγχωνεύσεις τμημάτων; Υπάρχει κίνδυνος κατάργησης θέσεων εργασίας; Θα μεταβληθούν οι αποδοχές ή οι ασφαλιστικές παροχές τους; Όλα αυτά τα λειτουργικά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά, εντείνοντας την αβεβαιότητα στο εσωτερικό της εταιρείας.

Η τεχνολογική ενσωμάτωση αποτελεί μια ακόμη πλευρά των λειτουργικών προκλήσεων. Η Εθνική Ασφαλιστική ήδη τα τελευταία χρόνια επένδυσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες cloud, αρχιτεκτονικές δεδομένων, APIs και τεχνητή νοημοσύνη, ενώ δημιούργησε ψηφιακή πύλη συνεργατών και αυτοματοποίησε διαδικασίες αποζημιώσεων. Αυτές οι πρωτοβουλίες καθιστούν την εταιρεία πιο σύγχρονη και ευέλικτη, αλλά η πρόκληση τώρα είναι η διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Ο συντονισμός τραπεζικών και ασφαλιστικών συστημάτων δεν είναι απλός – απαιτείται ενοποίηση δεδομένων πελατών, κοινή ψηφιακή πλατφόρμα για προϊόντα bancassurance, καθώς και συμβατότητα των υποδομών ως προς την ασφάλεια και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η Πειραιώς έχει προαναγγείλει ότι θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη στρατηγική της για τον διευρυμένο Όμιλο το πρώτο τρίμηνο του 2026, επικεντρώνοντας στην ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για μετόχους, πελάτες και εργαζομένους. Έως τότε, όμως, το κενό πληροφόρησης τροφοδοτεί ανησυχίες: η βιασύνη ενσωμάτωσης χωρίς σαφές σχέδιο κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την καθημερινή λειτουργία. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Υπαλλήλων, ενώ η πώληση δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, η διοίκηση της ασφαλιστικής προχώρησε σε «δεκάδες προσλήψεις υψηλού κόστους» για νέα διοικητικά στελέχη, τη στιγμή που οι εν ενεργεία εργαζόμενοι δεν είχαν καμία ενημέρωση για το μέλλον τους. Αυτό το παράδοξο – νέες δομές να χτίζονται εκ των άνω ενώ η βάση αγνοεί τις επικείμενες αλλαγές – υποδηλώνει ένα λειτουργικό έλλειμμα στον συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ παλαιάς και νέας ηγεσίας.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομική εικόνα της εταιρείας επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή κατά την ενοποίηση. Η Εθνική Ασφαλιστική επέστρεψε σε κερδοφορία το 2024 (κέρδη προ φόρων €14,8 εκατ. έναντι ζημιών το 2023) και βελτίωσε το μερίδιο αγοράς της στο 14,6% από 13,9%. Ωστόσο, το περιθώριο κέρδους της παραμένει χαμηλό σε σχέση με τον κύκλο εργασιών (€850 εκατ. ασφάλιστρα). Η ενσωμάτωση στον όμιλο Πειραιώς θα πρέπει να επιδιώξει συνέργειες που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα, χωρίς όμως να διαταράξουν τις ήδη ευαίσθητες ισορροπίες. Για παράδειγμα, τυχόν αλλαγή στα πληροφοριακά συστήματα ή στις διαδικασίες υποστήριξης πελατών πρέπει να γίνει χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή καταβολή αποζημιώσεων και η εξυπηρέτηση ασφαλισμένων – κάτι που η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι θα τηρήσει: «η καθημερινή μας λειτουργία συνεχίζεται ομαλά», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Μαζαράκης σε μήνυμά του προς το προσωπικό, υπογραμμίζοντας πως «οι αξίες που μας καθοδηγούν μέχρι σήμερα παραμένουν αναλλοίωτες». Το στοίχημα θα είναι αυτές οι δηλώσεις να επαληθευτούν στην πράξη, μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο μετάβασης που θα διαφυλάξει τα λειτουργικά δυνατά σημεία της εταιρείας, ενώ θα ενσωματώσει ομαλά τις νέες δομές και τεχνολογίες.

Εμπορικές επιπτώσεις: Δίκτυο πωλήσεων και ανταγωνιστικότητα

Η αλλαγή ιδιοκτησίας της Εθνικής Ασφαλιστικής αναδιατάσσει ριζικά το τοπίο της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά. Μέχρι σήμερα, ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της εταιρείας προερχόταν από το δίκτυο της πρώην μητρικής Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ). Η ίδια η Εθνική Ασφαλιστική, υπό το προηγούμενο καθεστώς (με κύριο μέτοχο το επενδυτικό κεφάλαιο CVC και μειοψηφία 9,99% στην ΕΤΕ), είχε διατηρήσει μακροχρόνιο συμβόλαιο συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω των καταστημάτων της. Αυτή η συμφωνία αποτέλεσε κρίσιμο κανάλι πωλήσεων (bancassurance) και συνέβαλε ώστε το μερίδιο των τραπεζικών δικτύων (bancassurance) να αυξηθεί σε 24% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων το 2024, από 18% το 2023. Με την ένταξη όμως της ασφαλιστικής στον Όμιλο Πειραιώς – ανταγωνιστή πλέον της ΕΤΕ – το status quo αυτό ανατρέπεται. Η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη κινηθεί για να επαναδιαπραγματευτεί ή να τερματίσει τη συμφωνία: προσέφυγε μάλιστα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητώντας να επανεξεταστεί το συμβόλαιο συνεργασίας υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Παρότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το πράσινο φως για τη μεταβίβαση των μετοχών στην Πειραιώς, εκκρεμεί η οριστική απόφαση για το μέλλον της bancassurance συνεργασίας με την ΕΤΕ. Είναι πιθανό ότι αυτή θα διακοπεί ή θα τροποποιηθεί δραστικά, ανοίγοντας τον δρόμο στην ΕΤΕ να συνάψει νέες συμμαχίες στον ασφαλιστικό κλάδο.

Πράγματι, η Εθνική Τράπεζα ήδη δρομολογεί τη δική της απάντηση: πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει βολιδοσκοπήσει κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους, όπως την Allianz και την NN, και προσανατολίζεται σε ανακοινώσεις για νέες συνεργασίες και απόκτηση μειοψηφικού πακέτου σε ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός στις τραπεζοασφαλιστικές συνεργασίες οξύνεται. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα βρεθούν η καθεμία με έναν στρατηγικό ασφαλιστικό εταίρο: η Πειραιώς με την Εθνική Ασφαλιστική ως θυγατρική της, η ΕΤΕ πιθανώς με νέο ξένο όμιλο, η Eurobank ήδη συνεργάζεται με την Eurolife (της Fairfax) και η Alpha Bank με την Generali (που έχει εξαγοράσει τις δραστηριότητες της AXA στην Ελλάδα). Αυτή η νέα ισορροπία δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και κινδύνους για την Εθνική Ασφαλιστική. Από τη μια, η Πειραιώς διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και πελατειακή βάση (άνω των 5 εκατομμυρίων τραπεζικών πελατών) που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων. Ο ίδιος ο Όμιλος Πειραιώς τονίζει ότι με την προσθήκη της ασφαλιστικής θα καλύψει «όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων» προσφέροντας ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών. Αυτό προσδίδει στην Εθνική Ασφαλιστική ένα νέο κανάλι ανάπτυξης μέσω cross-selling: η πώληση ασφαλειών ζωής, υγείας ή κατοικίας σε πελάτες δανείων και καταθέσεων της Πειραιώς αποτελεί σημαντική προοπτική.

Από την άλλη, το πέρασμα από το δίκτυο της ΕΤΕ στο δίκτυο της Πειραιώς δεν θα γίνει χωρίς «αναταράξεις». Οι 1,8 εκατ. πελάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την πελατειακή δεξαμενή της Εθνικής Τράπεζας. Τώρα, αυτοί οι πελάτες και τα συμβόλαιά τους «μεταφέρονται» υπό την ομπρέλα της Πειραιώς. Στο μεσοδιάστημα, ενδέχεται η ροή νέων εργασιών από την ΕΤΕ να διακοπεί απότομα. Για παράδειγμα, ένας πελάτης που μέχρι πρότινος μπορούσε να αγοράσει ασφαλιστήριο της Εθνικής Ασφαλιστικής στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη γειτονιά του, ίσως σύντομα κατευθυνθεί προς προϊόν άλλης ασφαλιστικής (π.χ. Allianz) που θα συνεργάζεται με την ΕΤΕ. Η Εθνική Ασφαλιστική θα πρέπει να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια αναπτύσσοντας γρήγορα τη συνεργασία με την Πειραιώς. Αυτό όμως απαιτεί εκπαίδευση του τραπεζικού προσωπικού στις ασφαλιστικές λύσεις, ενσωμάτωση συστημάτων προσφοράς και έκδοσης συμβολαίων στα τραπεζικά καταστήματα, καθώς και αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς – οι πελάτες της Πειραιώς θα πρέπει να εξοικειωθούν με ένα νέο brand ασφαλειών (την Εθνική Ασφαλιστική) στα γκισέ της τράπεζας. Η εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες μεταβάσεις bancassurance απαιτούν χρόνο και λεπτούς χειρισμούς: αν οι τραπεζοϋπάλληλοι δεν έχουν επαρκή κίνητρα ή γνώση να προωθήσουν τα ασφαλιστικά προϊόντα, ή αν οι πελάτες νιώσουν πίεση να αγοράσουν ασφάλεια μαζί με κάθε τραπεζική υπηρεσία, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρνητικό.

Εξίσου σημαντική είναι η διαχείριση του παραδοσιακού δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο αποκλειστικών συνεργατών/πρακτόρων, που ιστορικά αποτελούσαν την ραχοκοκαλιά των πωλήσεών της. Οι άνθρωποι αυτοί – πολλοί εκ των οποίων συνδέονται χρόνια με το brand – παρακολουθούν τις εξελίξεις με ανησυχία. Ήδη ο Σύλλογος Υπαλλήλων επισημαίνει ότι στους συνεργάτες αποκλειστικής απασχόλησης πρόσφατα «μειώνει αυθαίρετα τις αμοιβές τους» η διοίκηση, εξέλιξη που έχει δημιουργήσει ένταση. Η έλευση της Πειραιώς εντείνει τον φόβο ότι η εταιρεία θα μετατοπίσει το βάρος προς τις τραπεζικές πωλήσεις, ίσως εις βάρος των πρακτόρων. Αν οι αποκλειστικοί συνεργάτες αισθανθούν παραγκωνισμένοι ή δουν το πελατολόγιό τους να μειώνεται επειδή οι τράπεζες κλέβουν τη «δόξα», υπάρχει κίνδυνος αποχωρήσεων προς τον ανταγωνισμό. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (πράκτορες, brokers) της αγοράς ήδη παρακολουθούν στενά αυτή τη μεταβατική περίοδο, ενδεχομένως προσεγγίζοντας πελάτες ή συνεργάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής με εναλλακτικές προτάσεις. Η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, λοιπόν, θα κριθεί και από το πόσο γρήγορα θα σταθεροποιηθεί το δίκτυο πωλήσεών της υπό το νέο σχήμα.

Πέρα από τα δίκτυα, υπάρχουν και γενικότερες επιπτώσεις στην αγορά. Με την κίνηση αυτή, η Πειραιώς αποκτά ένα επιχείρημα υπέρ της διαφοροποίησης: συνδυάζοντας τραπεζικά και ασφαλιστικά προϊόντα, μπορεί να απευθυνθεί σε πελάτες ως ένας “one-stop shop” για τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες. Αυτό ασκεί πίεση στις άλλες τράπεζες να μην υστερήσουν – όπως ήδη αναφέρθηκε, η ΕΤΕ σπεύδει να συνάψει δικές της συμφωνίες, ενώ τράπεζες όπως η Eurobank και η Alpha θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις υπάρχουσες συνεργασίες τους (με Eurolife και Generali αντίστοιχα). Το μερίδιο αγοράς 14,6% που κατέχει η Εθνική Ασφαλιστική την καθιστά κορυφαίο παίκτη του κλάδου. Υπό μια μεγάλη τράπεζα, αυτό το μερίδιο έχει προοπτικές να αυξηθεί περαιτέρω – αλλά και να αναδιανεμηθεί, αν οι ανταγωνιστές κινηθούν επιθετικά. Για παράδειγμα, στον κλάδο Ζωής και Υγείας, όπου η Εθνική είχε ηγετική θέση (18,3% μερίδιο), η είσοδος ενός κολοσσού όπως η Allianz μέσω συνεργασίας με την ΕΤΕ θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες. Αντίστοιχα, στον κλάδο ζημιών (γενικών ασφαλίσεων) οι υπόλοιποι μεγάλοι παίκτες – π.χ. Interamerican, Groupama, Eurolife/Ατλαντική Ένωση – θα προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους.

Συνολικά, η εμπορική επιτυχία της μετάβασης θα εξαρτηθεί από δύο κρίσιμους παράγοντες: (α) τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα με τον οποίο η Πειραιώς θα εντάξει τα προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής στο δικό της δίκτυο και (β) την ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει τις υπάρχουσες σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες της, αποτρέποντας διαρροές κατά την αλλαγή σκυτάλης. Η μεν τράπεζα έχει κάθε κίνητρο να προωθήσει τις ασφαλιστικές λύσεις (καθώς προσδοκά νέες προμήθειες και πιστότητα πελατών), όμως αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να διαταραχθεί η εμπειρία του πελάτη. Η δε ασφαλιστική πρέπει να κεφαλαιοποιήσει τη «στήριξη του Ομίλου Πειραιώς», όπως ανέφερε ο κ. Μαζαράκης, «βασισμένη στα γερά θεμέλια, τις αξίες και την ιστορία που μας καθορίζουν εδώ και 134 χρόνια». Εάν οι δύο πλευρές ευθυγραμμιστούν, η Εθνική Ασφαλιστική μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πιο ισχυρό εμπορικό οργανισμό. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύει από βραχυπρόθεσμες απώλειες μεριδίου αγοράς και από σύγχυση στο δίκτυο πωλήσεών της, κάτι που θα έδινε χώρο στους ανταγωνιστές να εκμεταλλευτούν την περίσταση.

Θεσμικές ανησυχίες: Ανεξαρτησία, εποπτεία και συγκέντρωση

Η απόκτηση μιας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας από μια συστημική τράπεζα εγείρει και θεσμικά ζητήματα, τα οποία αφορούν τη ρυθμιστική εποπτεία, τον ανταγωνισμό και την διαφάνεια στη λειτουργία του νέου ομίλου. Καταρχάς, σε επίπεδο εποπτείας, το deal πέρασε από το μικροσκόπιο τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM), δεδομένου ότι η Πειραιώς ως τραπεζικός όμιλος εποπτεύεται από τον SSM και η ασφαλιστική από την ΤτΕ. Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου ενέκρινε την «έμμεση ειδική συμμετοχή» της Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μετά και την επερχόμενη (τότε) σύμφωνη γνώμη του SSM, άνοιξε ο δρόμος για την πλήρη ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αυτές οι εγκρίσεις δείχνουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν αντιτάχθηκαν επί της αρχής στη συγκέντρωση τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών κάτω από την ίδια «ομπρέλα». Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβληματισμοί.

Ανεξαρτησία της ασφαλιστικής εταιρείας: Ένα βασικό ζήτημα είναι αν και πώς θα διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ανεξαρτησία της Εθνικής Ασφαλιστικής εντός του τραπεζικού ομίλου. Στο παρελθόν, η εταιρεία λειτουργούσε επι σειρά ετών ως θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, αλλά με αρκετή αυτοτέλεια στις ασφαλιστικές της αποφάσεις. Αργότερα, υπό τον έλεγχο του επενδυτικού κεφαλαίου CVC, λειτούργησε αυτόνομα μεν, αλλά με ορίζοντα πώλησης – γεγονός που τροφοδότησε «μια δεκαετία συνεχούς αβεβαιότητας και αναμονής» για την εταιρεία. Τώρα, ως πλήρες μέλος του Ομίλου Πειραιώς, τίθεται θέμα θεσμικού ρόλου: θα μπορέσει η Εθνική Ασφαλιστική να λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον των ασφαλισμένων της ανεξάρτητα, ή θα αποτελεί κατά βάση έναν βραχίονα πωλήσεων ασφαλειών της τράπεζας; Για παράδειγμα, στην ανάληψη κινδύνων και την τιμολόγηση προϊόντων, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν διαφορετικές προτεραιότητες από τις τράπεζες. Χρειάζεται να υπάρξουν εχέγγυα ότι η ασφαλιστική θα συνεχίσει να τηρεί τις δικές της προδιαγραφές φερεγγυότητας και δεν θα υποχρεωθεί να αναλάβει υπερβολικούς κινδύνους για να υποστηρίξει άλλους στόχους του ομίλου. Η ανεξαρτησία αυτή δεν είναι μόνο θεωρητική – αφορά και την αντίληψη των πελατών και της αγοράς. Αν οι ασφαλισμένοι θεωρήσουν ότι η Εθνική Ασφαλιστική «χάνει» την ταυτότητά της και γίνεται απλά μέρος της τράπεζας, μπορεί να επηρεαστεί η εμπιστοσύνη τους. Ο κ. Μαζαράκης επιχειρεί να διαβεβαιώσει ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της: «οι αξίες που μας καθοδηγούν μέχρι σήμερα παραμένουν αναλλοίωτες» και η δέσμευση προς τους ασφαλισμένους και συνεργάτες είναι «ισχυρότερη από ποτέ». Το κατά πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία θα φανεί στον τρόπο που θα λαμβάνονται οι αποφάσεις: π.χ., αν η ασφαλιστική θα συνεχίσει να αναπτύσσει νέα προϊόντα με βάση τις ανάγκες της αγοράς ή αν θα επικεντρωθεί μόνο σε προϊόντα που συμπληρώνουν τις τραπεζικές δραστηριότητες (όπως ασφάλειες δανείων, καταθέσεων κ.λπ.).

Εποπτεία και διαφάνεια: Η συγκέντρωση τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις εποπτείας. Πλέον, η Πειραιώς Financial Holdings θα πρέπει να ενοποιεί πλήρως την Εθνική Ασφαλιστική στις οικονομικές καταστάσεις της. Αυτό σημαίνει ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι αναφορές κινδύνων και οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης προς τις εποπτικές αρχές περιλαμβάνουν και τον ασφαλιστικό βραχίονα. Ο δείκτης Solvency II (SCR) της Εθνικής Ασφαλιστικής ήταν 188% το 2024, πάνω από το ελάχιστο όριο, υποδηλώνοντας ισχυρή κεφαλαιακή θέση για μια αυτόνομη ασφαλιστική. Η πρόκληση είναι να διατηρηθεί αυτή η φερεγγυότητα στο πλαίσιο του ομίλου, ιδίως καθώς οι τράπεζες υπόκεινται σε διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια (Basel III/IV) από τις ασφαλιστικές (Solvency II). Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να εποπτεύει την ασφαλιστική (μέσω της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης), ενώ ο SSM θα παρακολουθεί τη συνολική έκθεση του ομίλου. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά κινδύνων από τον έναν τομέα στον άλλο χωρίς ανάλογη διαφάνεια. Για παράδειγμα, η επένδυση των αποθεματικών της ασφαλιστικής δεν θα πρέπει να κατευθύνεται δυσανάλογα σε στοιχεία ενεργητικού της τράπεζας (όπως ομόλογα ή τιτλοποιήσεις της Πειραιώς) χωρίς ανεξάρτητη αξιολόγηση, διότι αυτό θα αποτελούσε ενδοομιλική συγκέντρωση κινδύνου. Οι εποπτικές αρχές πιθανότατα θα επιβάλλουν όρια και θα παρακολουθούν τέτοιου είδους συναλλαγές.

Συγκέντρωση και ανταγωνισμός: Σε επίπεδο ανταγωνισμού, η αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα γίνεται ακόμη πιο συγκεντρωτική. Ήδη ο τραπεζικός τομέας κυριαρχείται από τέσσερις ομίλους. Τώρα, ένας από αυτούς τους ομίλους κατέχει και τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό παίκτη. Αν και τυπικά πρόκειται για κάθετη συγκέντρωση (τράπεζα με ασφαλιστική, όχι δύο ανταγωνιστικές ασφαλιστικές μεταξύ τους), η εξέλιξη αυτή μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό εμμέσως. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως προαναφέρθηκε, εξετάζει τη μακροχρόνια συμφωνία ΕΤΕ-Εθνικής Ασφαλιστικής, και ενδεχομένως θα επιβλέψει και τυχόν θέματα δεσπόζουσας θέσης σε bancassurance. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα θέσει εμπόδια – αντιθέτως, έγκρινε τη μεταβίβαση του 9,99% της ΕΤΕ προς την Πειραιώς. Ωστόσο, στρατηγικές όπως η “δέσμιση” προϊόντων (tying) θα απαγορεύονται ρητά. Η Πειραιώς δεν θα μπορεί, επί παραδείγματι, να απαιτεί από έναν πελάτη δανείου να αγοράσει ασφάλεια από την Εθνική Ασφαλιστική ως προϋπόθεση – κάτι τέτοιο θα αποτελούσε αθέμιτη πρακτική και θα κινούσε νομικές διαδικασίες. Παρόλα αυτά, ο πειρασμός για σταυροειδείς πωλήσεις (cross-selling) θα είναι μεγάλος. Η πρόκληση είναι να βρεθεί η χρυσή τομή: να αξιοποιηθούν οι συνέργειες χωρίς να παραβιαστεί η αρχή της ισότιμης πρόσβασης των ανεξάρτητων ασφαλιστικών στην αγορά. Οι ανταγωνιστικές ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να εκφράσουν ανησυχίες ότι ένας τραπεζικός κολοσσός με ασφαλιστικό σκέλος ενδέχεται να προωθεί μόνο τα δικά του προϊόντα, μειώνοντας τις ευκαιρίες τους. Αν όμως η αγορά παραμείνει ανταγωνιστική μέσω των άλλων τραπεζο-ασφαλιστικών συνεργασιών, ίσως αποφευχθούν μονοπωλιακά φαινόμενα.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ένας θεσμικός φόβος: η δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου “too big to fail” οργανισμού. Η Πειραιώς με την προσθήκη της Εθνικής Ασφαλιστικής γίνεται ένας όμιλος που αγγίζει όλες τις πλευρές του χρηματοπιστωτικού συστήματος – τραπεζικές καταθέσεις, δάνεια, επενδυτικές υπηρεσίες, ασφάλειες ζωής, υγείας, περιουσίας. Αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα σε περίπτωση κρίσης. Αν, λόγου χάριν, μια σοβαρή οικονομική ύφεση έπληττε ταυτόχρονα τα χαρτοφυλάκια δανείων και ασφαλειών, η κυβέρνηση και οι ρυθμιστές θα έπρεπε να διαχειριστούν τις συνέπειες σε ένα ενιαίο σχήμα. Βέβαια, τα κεφάλαια των τραπεζών και των ασφαλιστικών παραμένουν διακριτά και προστατευμένα από το νόμο – δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποθεματικά των ασφαλισμένων για να σωθεί η τράπεζα, ούτε το αντίστροφο. Όμως, η φήμη ενός ομίλου είναι ενιαία: μια δυσκολία στη μια πλευρά μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην άλλη. Οι εποπτικές αρχές πιθανόν ζήτησαν, και θα ζητούν, αυξημένες εγγυήσεις προληπτικής διαχείρισης κινδύνου από τον νέο όμιλο. Ο ίδιος ο CEO της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, παρουσιάζεται καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι η εξαγορά υπογραμμίζει τη δέσμευση του ομίλου σε στρατηγική ανάπτυξη με διαφοροποίηση εσόδων, δημιουργώντας «ένα νέο σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία» και θέτοντας «τα θεμέλια για βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις». Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η διοίκηση θεωρεί τη συγκέντρωση τραπεζικών-ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ως πλεονέκτημα και όχι ως κίνδυνο. Εντούτοις, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες της εποπτείας και της εταιρικής διακυβέρνησης: η πρόκληση θα είναι να συνδυαστεί η ενιαία στρατηγική με τον διττό έλεγχο (τραπεζικό και ασφαλιστικό) με τρόπο που να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον – δηλαδή τη σταθερότητα του συστήματος και την προστασία καταναλωτών/ασφαλισμένων.

Θέματα προσωπικού και κουλτούρας

Πέρα από αριθμούς και στρατηγικές, στο επίκεντρο της μετάβασης βρίσκονται οι άνθρωποι της Εθνικής Ασφαλιστικής. Οι εργαζόμενοι βιώνουν ήδη μια περίοδο αναβρασμού και αβεβαιότητας, καθώς σε μόλις 3,5 χρόνια είδαν την εταιρεία τους να αλλάζει για τρίτη φορά ιδιοκτησιακό καθεστώς (από την Εθνική Τράπεζα στο CVC το 2022, και τώρα στην Πειραιώς). Όπως περιγράφει γλαφυρά ο Σύλλογος Υπαλλήλων, όλα αυτά ήρθαν «πάνω σε μια δεκαετία συνεχούς αβεβαιότητας και αναμονής», κατά την οποία η εταιρεία παρέμεινε όρθια χάρη στην προσπάθεια των εργαζομένων της. Τώρα, όμως, το προσωπικό νιώθει ότι κανείς δεν του λέει τι πραγματικά συμβαίνει: «Δεν ξέρουν τι τους περιμένει αύριο: τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας, τα δικαιώματα, τις αμοιβές, την ίδια την επαγγελματική τους ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου. Η ψυχολογική πίεση μεγαλώνει και οι φήμες οργιάζουν, εντείνοντας την ανασφάλεια.

Ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα του προσωπικού είναι η έλλειψη ενημέρωσης και διαλόγου από πλευράς της νέας ιδιοκτησίας. Ο Σύλλογος έχει ζητήσει εδώ και μήνες επίσημη συνάντηση με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να ενημερωθεί για το σχέδιο μετάβασης και να εκφράσει τις ανησυχίες του. Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς δεν είχε ληφθεί «ουδεμία πρόσκληση, ενημέρωση ή απάντηση», όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Πετσαλάκης. Αυτή η παρατεταμένη σιωπή εκλαμβάνεται από τους εργαζομένους ως «μήνυμα αδιαφορίας προς τους ανθρώπους που κρατούν την εταιρεία όρθια εδώ και χρόνια». Η απουσία οποιασδήποτε επίσημης τοποθέτησης απέναντι στους εργαζομένους μιας εταιρείας που η Πειραιώς «θα κληθεί ουσιαστικά να διοικήσει» συνιστά για το προσωπικό όχι μόνο τυπικό έλλειμμα, αλλά κάτι με «πραγματικές συνέπειες για την ψυχολογία και την καθημερινότητά» του. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται «θεατές» σε αλλαγές που τους αφορούν άμεσα και δικαίως ανησυχούν ότι οι αποφάσεις μπορεί να ληφθούν «πίσω από κλειστές πόρτες μπροστά σε λογιστικά φύλλα», αγνοώντας την ανθρώπινη διάσταση.

Η εταιρική κουλτούρα της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτέλεσε παραδοσιακά ένα από τα ισχυρά της σημεία. Ως οργανισμός με 134 χρόνια ιστορίας, είχε διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον με έμφαση στη σταθερότητα, την ανθρωπιά και την εμπιστοσύνη – «η Εθνική Ασφαλιστική δεν ήταν ποτέ πριν το CVC ένας απρόσωπος οργανισμός», υπενθυμίζει ο Σύλλογος, «στηρίχτηκε για χρόνια σε μια κουλτούρα ανθρωπιάς, σταθερότητας και εμπιστοσύνης». Αυτή η κουλτούρα κινδυνεύει να διαρραγεί εάν η μετάβαση γίνει χωρίς σεβασμό στις υπάρχουσες αξίες. Οι εργαζόμενοι φοβούνται ένα σοκ κουλτούρας: η ένταξη σε έναν μεγάλο τραπεζικό όμιλο μπορεί να φέρει πιο απρόσωπες διαδικασίες, αυστηρότερους κανόνες ιεραρχίας και ένα εργασιακό μοντέλο προσαρμοσμένο στις τράπεζες (που είναι συχνά πιο γραφειοκρατικό και sales-driven). Τα ερωτήματα που θέτει ευθέως ο Σύλλογος – για ωράρια, αξιολογήσεις, ρόλους και πιθανές συγχωνεύσεις τμημάτων – δείχνουν ακριβώς τον φόβο ότι η καθημερινότητα στη δουλειά τους θα αλλάξει δραματικά. Αν, για παράδειγμα, υιοθετηθεί το πρότυπο της τράπεζας, μπορεί οι ασφαλιστικοί υπάλληλοι να κληθούν να δουλεύουν με στόχους πωλήσεων ανά προϊόν, να εφαρμόζουν νέες μεθοδολογίες reporting ή να υπόκεινται σε διαφορετικό κανονισμό εργασίας. Ακόμα και η φαινομενικά απλή αλλαγή του εργοδότη – από μια αυτόνομη εταιρεία σε μέλος ενός τραπεζικού ομίλου – ενδέχεται να επηρεάσει συλλογικές συμβάσεις, επιδόματα ή παροχές, κάτι που εύλογα τους απασχολεί.

Επιπλέον, η αβεβαιότητα γεννά ανησυχία για την ασφάλεια των θέσεων εργασίας. Παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επισήμως για περικοπές προσωπικού, οι εργαζόμενοι ζητούν ρητές «δεσμεύσεις για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων» και διατήρηση των θέσεων. Σε μεγάλες εξαγορές, συχνά γίνεται λόγος για συνέργειες κόστους – κάτι που συχνά μεταφράζεται σε περιορισμό επικαλύψεων προσωπικού σε διοικητικές θέσεις. Στην περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, εφόσον η Πειραιώς διατηρήσει την εταιρεία ως ξεχωριστή θυγατρική, δεν αναμένεται άμεση σύγκρουση ρόλων με υπάρχον προσωπικό της τράπεζας (αφού η Πειραιώς δεν είχε δική της ασφαλιστική με προσωπικό). Ωστόσο, σε επίπεδο ομίλου, μπορεί μελλοντικά κάποιες λειτουργίες υποστήριξης (π.χ. λογιστήριο, HR, IT) να ενοποιηθούν εν μέρει. Το προσωπικό ανησυχεί μήπως τέτοιες αλλαγές οδηγήσουν σε μετακινήσεις ή καταργήσεις θέσεων. Η επισήμανση του Συλλόγου ότι η διοίκηση προχώρησε σε νέες προσλήψεις υψηλόμισθων στελεχών πριν καλά-καλά κλείσει η συμφωνία, και την ίδια στιγμή περιέκοψε αμοιβές συνεργατών, στέλνει αρνητικό μήνυμα στο εσωτερικό: ότι ενδεχομένως περισσεύουν χρήματα για νέα διοικητικά στελέχη, αλλά όχι για την ανταμοιβή όσων στήριξαν την εταιρεία στις δύσκολες εποχές. Αυτό το δυνητικό πλήγμα στο ηθικό των εργαζομένων είναι κάτι που θα χρειαστεί προσοχή.

Υπάρχει βέβαια και η αισιόδοξη ανάγνωση. Η νέα ιδιοκτησία, στο επίσημο αφήγημά της, υποστηρίζει ότι «η συνεργασία με την Πειραιώς ενδυναμώνει την Εθνική αλλά και τους ανθρώπους της». Στο μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μαζαράκη προς το προσωπικό, με αφορμή την ολοκλήρωση της εξαγοράς, γίνεται λόγος για «νέες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και ευρύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης» για τους εργαζόμενους, «μέσα σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς ομίλους της χώρας». Η διοίκηση δηλώνει πως «προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά» και ότι «η νέα εποχή ανοίγει ευκαιρίες εξέλιξης για όλους: την εταιρία, τους ανθρώπους της και τους πελάτες». Εάν αυτά τα λόγια μετατραπούν σε πράξη – δηλαδή αν η Πειραιώς επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό της ασφαλιστικής, προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης, νέες θέσεις ευθύνης και ανταμείψει την αφοσίωση του προσωπικού – τότε μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα ανησυχίας. Οι εργαζόμενοι, που τώρα νιώθουν στην άγνοια, θα πρέπει σταδιακά να δουν ένα σαφές και ειλικρινές χρονοδιάγραμμα αλλαγών, όπως ακριβώς ζητούν, και να συμμετάσχουν σε διάλογο για το νέο μοντέλο λειτουργίας. Η εταιρική κουλτούρα εντέλει είναι ζήτημα ανθρώπων: αν οι άνθρωποι της Εθνικής Ασφαλιστικής αισθανθούν ότι το πνεύμα της εταιρείας τους – η ανθρωποκεντρική προσέγγιση – εκτιμάται και από τον νέο ιδιοκτήτη, τότε η κουλτούρα αυτή μπορεί να επιβιώσει και να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία. Αν όμως αισθανθούν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην τους και ότι οι ίδιοι είναι αναλώσιμοι, υπάρχει κίνδυνος εσωτερικών τριβών, διαρροής ταλέντων και διάρρηξης της συνοχής. Όπως συνοψίζει ο Σύλλογος, «όταν λείπει η ενημέρωση, περισσεύει η ανασφάλεια». Η αντιμετώπιση αυτού του αισθήματος θα είναι καθοριστική για την ομαλή μετάβαση.

Αλλαγή εταιρικής ταυτότητας και αξία του brand

Η εταιρική ταυτότητα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της και το ίδιο της το όνομα: «Εθνική». Για περισσότερα από 130 χρόνια, η εταιρεία έφερε το brand της Εθνικής Τράπεζας, αντανακλώντας έναν θεσμό με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Ιδρύθηκε το 1891 στο ιστορικό κτίριο της ΕΤΕ από τον τότε διοικητή Παύλο Καλλιγά και στάθηκε δίπλα στους Έλληνες σε ευημερίες αλλά και κρίσεις, αποκτώντας ένα κεφάλαιο εμπιστοσύνης μοναδικό. Το όνομα «Εθνική Ασφαλιστική» κατέστη συνώνυμο της αξιοπιστίας – πολλοί πελάτες την εμπιστεύονταν θεωρώντας την προέκταση της Εθνικής Τράπεζας και, κατ’ επέκταση, σχεδόν κρατικού κύρους ασφαλιστικό φορέα. Τώρα, όμως, η μεταβίβαση στην Πειραιώς δημιουργεί νέα δεδομένα για το brand.

Κατ’ αρχάς, τίθεται ένα πρακτικό ζήτημα: η χρήση του ονόματος. Σε προηγούμενες πωλήσεις ασφαλιστικών από τράπεζες, συνήθως υπήρχε πρόβλεψη για το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος. Στην περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, το brand ανήκε στην Εθνική Τράπεζα, η οποία όμως πλέον πούλησε και το υπόλοιπο 9,99% στην Πειραιώς. Αν δεν υπάρξει κάποια ειδική συμφωνία, το πιο πιθανό είναι ότι η επωνυμία θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, δεδομένης της τεράστιας αναγνωρισιμότητάς της. Ήδη η διοίκηση της Πειραιώς μιλά για “ένταξη της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο Πειραιώς” χωρίς καμία ένδειξη αλλαγής ονόματος. Η πρόκληση εδώ είναι διττή: να διατηρηθεί η αξία του brand “Εθνική Ασφαλιστική”, αλλά και να επικοινωνηθεί με σαφήνεια ότι πλέον ανήκει στον Όμιλο Πειραιώς. Αυτό απαιτεί μια προσεκτική επικοινωνιακή στρατηγική. Οι πελάτες πρέπει να ενημερωθούν ότι η ιδιοκτησία άλλαξε – κάτι που ήδη έγινε γνωστό από τα ΜΜΕ – αλλά ταυτόχρονα να πεισθούν ότι η αλλαγή αυτή «φέρνει ανάπτυξη, σταθερότητα και νέες ευκαιρίες για όλους», όπως ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση μετά την εξαγορά Η εικόνα της εταιρείας πρέπει να μετασχηματιστεί από “θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας” σε “θυγατρική του Ομίλου Πειραιώς” χωρίς να πληγεί η εμπιστοσύνη.

Για κάποιους πελάτες, ιδίως τους παλαιότερους, η απουσία του “σήματος” της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να δημιουργήσει συνειρμούς ανασφάλειας (“μήπως δεν είναι πια η ίδια εγγύηση;”). Εδώ η Πειραιώς θα χρειαστεί να αξιοποιήσει τη δική της εικόνα: να περάσει το μήνυμα ότι η Εθνική Ασφαλιστική εξακολουθεί να είναι όσο αξιόπιστη ήταν, απλώς τώρα υποστηρίζεται από έναν εξίσου ισχυρό ελληνικό όμιλο. Το γεγονός ότι η εταιρεία «περνά ξανά σε ελληνικά χέρια», όπως σχολιάστηκε, μέσω της Πειραιώς, ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών σε θεσμούς με ιστορικό βάθος. Αυτό είναι ένα θετικό αφήγημα που μπορεί να αξιοποιηθεί: μετά από μια περίοδο που ο έλεγχος ήταν σε ξένα κεφάλαια (CVC), τώρα η εταιρεία επιστρέφει σε μια ελληνική τράπεζα, κάτι που ίσως ηχεί καλά σε κοινό που προτιμά τους ελληνικούς θεσμούς.

Παράλληλα όμως, υπάρχουν και φωνές που ανησυχούν μήπως το brand «Εθνική Ασφαλιστική» σταδιακά αλλοιωθεί ή εγκαταλειφθεί. Στο απώτερο μέλλον, δεν αποκλείεται η Πειραιώς να θελήσει κάποια μορφή ενοποίησης της εταιρικής ταυτότητας, ίσως λ.χ. μετονομάζοντας την ασφαλιστική σε κάτι που να θυμίζει περισσότερο τον δικό της όμιλο (π.χ. “Πειραιώς Ασφαλιστική”). Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να σταθμιστεί προσεκτικά, διότι η απώλεια ενός ιστορικού ονόματος θα σήμαινε και απώλεια πολύτιμου brand equity. Η αξία του brand της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν αποτιμάται μόνο σε λογιστικές καταστάσεις, αλλά και στη συνείδηση των ασφαλισμένων. Στην παρούσα φάση, κάθε αλλαγή στο λογότυπο, στα εταιρικά χρώματα ή στο μήνυμα προς τα έξω θα εξεταστεί με προσοχή. Ήδη, τα κεντρικά γραφεία και τα καταστήματα της ασφαλιστικής ίσως χρειαστεί να αναρτήσουν δίπλα στο δικό τους λογότυπο και αυτό της Πειραιώς, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή.

Ένα επιπλέον στοίχημα είναι να διατηρηθεί η φήμη της Εθνικής Ασφαλιστικής ως αξιόπιστου συνεργάτη. Η διοίκηση Μαζαράκη δηλώνει ότι με την εξαγορά «οικοδομούμε ένα ισχυρό, αξιόπιστο και καινοτόμο οικοσύστημα», που θα ενισχύσει τον ρόλο της εταιρείας ως «σημαντικού και αξιόπιστου συνεργάτη» για τους πελάτες. Η έννοια του “οικοσυστήματος” υποδηλώνει ότι στοχεύουν να κρατήσουν την ασφαλιστική ως ξεχωριστή οντότητα που όμως αλληλεπιδρά αρμονικά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου. Εάν αυτό επιτευχθεί, το brand μπορεί να βγει κερδισμένο: θα είναι ταυτόχρονα φορέας της παράδοσής του και μέρος ενός σύγχρονου χρηματοοικονομικού brand.

Βραχυπρόθεσμα, δεν αναμένονται δραστικές αλλαγές στην εταιρική ταυτότητα προς τον καταναλωτή – η προτεραιότητα είναι η εσωτερική οργάνωση και η διατήρηση της παραγωγής. Μακροπρόθεσμα, όμως, η “νέα αρχή” που εγκαινιάζεται θα φέρει εξελίξεις. Ήδη τα μηνύματα marketing πιθανώς θα προσαρμοστούν: η Εθνική Ασφαλιστική μπορεί να αρχίσει να προβάλλει τη σύνδεσή της με τον Όμιλο Πειραιώς ως πλεονέκτημα, καλλιεργώντας μια εικόνα οικονομικής ισχύος και ολοκληρωμένης παρουσίας. Το brand value θα ενισχυθεί αν το κοινό αντιληφθεί ότι η εταιρεία τώρα έχει την οικονομική πλάτη ενός μεγάλου ομίλου, ικανή να επενδύσει σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Ηδη, σχεδιάζεται επένδυση περισσότερο στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως ανέφερε ο CEO στο μήνυμά του προς το προσωπικό, ώστε η εταιρεία να παραμείνει «δυνατή, σύγχρονη, ανθρώπινη» και να αναπτύξει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών. Αυτός ο εκσυγχρονισμός του brand – να θεωρείται δηλαδή η Εθνική Ασφαλιστική μια εταιρεία παράδοσης και καινοτομίας – είναι απαραίτητος για να προσελκύσει νεότερες γενιές πελατών, ειδικά σε τομείς όπως οι ψηφιακές ασφαλίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το πιθανό μέλλον του brand θα εξαρτηθεί από τις επιλογές της Πειραιώς. Άλλες τράπεζες στην Ευρώπη ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις: κάποιες κρατούν τις ασφαλιστικές τους με το δικό τους ιστορικό όνομα, άλλες τις ενοποιούν υπό το όνομα του ομίλου. Δεδομένης της δυναμικής του ονόματος «Εθνική» στην Ελλάδα, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Πειραιώς θα το διατηρήσει, αξιοποιώντας τη φήμη του. Ταυτόχρονα όμως, θα προσπαθήσει να του προσδώσει νέα ταυτότητα: αυτήν του μέλους της «οικογένειας Πειραιώς». Ο επιτυχής συνδυασμός παλαιάς και νέας εταιρικής ταυτότητας θα έχει ως αποτέλεσμα ένα brand διπλά δυνατό – διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος είτε της αραίωσης (αν χαθεί το “Εθνική”) είτε της σύγχυσης (αν δεν αναδειχθεί το “Πειραιώς”).

Ρεαλιστικές προοπτικές για το μέλλον

Η μετάβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο Πειραιώς συνιστά μια ιστορική τομή που συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις, αλλά και από προοπτικές που μπορούν να μετασχηματίσουν την εταιρεία και την αγορά. Ρεαλιστικά, το άμεσο μέλλον θα απαιτήσει προσεκτική διαχείριση των προβλημάτων που αναλύθηκαν:

Σε λειτουργικό επίπεδο , η νέα διοίκηση οφείλει να παρουσιάσει σύντομα ένα σαφές πλάνο ενοποίησης, δίνοντας απαντήσεις στα φλέγοντα ερωτήματα του προσωπικού και οργανώνοντας ομάδες εργασίας από κοινού (στελέχη Πειραιώς και Εθνικής) για την επίλυση τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπου έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής του διευρυμένου ομίλου αποτελεί ορόσημο: τότε η αγορά και οι εργαζόμενοι θα περιμένουν συγκεκριμένες δράσεις και στόχους. Αν αυτές οι εξαγγελίες είναι πειστικές και συνοδευτούν από πράξεις (π.χ. επενδύσεις σε νέα συστήματα, ενέργειες αναβάθμισης υποδομών), θα κατευναστούν οι ανησυχίες ότι η ενσωμάτωση γίνεται “στο πόδι”.

, η νέα διοίκηση οφείλει να παρουσιάσει σύντομα ένα σαφές πλάνο ενοποίησης, δίνοντας απαντήσεις στα φλέγοντα ερωτήματα του προσωπικού και οργανώνοντας ομάδες εργασίας από κοινού (στελέχη Πειραιώς και Εθνικής) για την επίλυση τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπου έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής του διευρυμένου ομίλου αποτελεί ορόσημο: τότε η αγορά και οι εργαζόμενοι θα περιμένουν συγκεκριμένες δράσεις και στόχους. Αν αυτές οι εξαγγελίες είναι πειστικές και συνοδευτούν από πράξεις (π.χ. επενδύσεις σε νέα συστήματα, ενέργειες αναβάθμισης υποδομών), θα κατευναστούν οι ανησυχίες ότι η ενσωμάτωση γίνεται “στο πόδι”. Στο εμπορικό μέτωπο , η χρονιά του 2026 πιθανότατα θα είναι μεταβατική, με πιθανές ανακατατάξεις στη νέα παραγωγή. Είναι ρεαλιστικό να αναμένουμε ότι η συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στις πωλήσεις θα μειωθεί δραστικά, ενώ το δίκτυο της Πειραιώς θα ανεβάζει στροφές. Η εταιρεία ίσως παρουσιάσει βραχυπρόθεσμη κάμψη μεριδίου αγοράς αν δεν καλυφθεί εγκαίρως το κενό της ΕΤΕ. Εντούτοις, μεσοπρόθεσμα, εάν η Πειραιώς ενεργοποιήσει πλήρως το δυναμικό της (κάτι που ο CEO της τράπεζας σαφώς στοχεύει, μιλώντας για πρωταγωνιστική θέση στις ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), η Εθνική Ασφαλιστική θα μπορούσε να επεκτείνει την πελατειακή της βάση και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Η επερχόμενη είσοδος της ΕΤΕ σε νέες συμμαχίες (Allianz/NN) θα ανεβάσει τον πήχη του ανταγωνισμού, ωθώντας την Εθνική Ασφαλιστική να βελτιώσει προϊόντα, τιμολόγηση και εξυπηρέτηση για να διαφυλάξει τους πελάτες της. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα δούμε ένα νέο τοπίο “συνασπισμών” : μεγάλες τράπεζες με μεγάλες ασφαλιστικές σε μια ισορροπία όπου ο καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί από μεγαλύτερη ποικιλία ολοκληρωμένων προσφορών, αρκεί να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των συνασπισμών.

, η χρονιά του 2026 πιθανότατα θα είναι μεταβατική, με πιθανές ανακατατάξεις στη νέα παραγωγή. Είναι ρεαλιστικό να αναμένουμε ότι η συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στις πωλήσεις θα μειωθεί δραστικά, ενώ το δίκτυο της Πειραιώς θα ανεβάζει στροφές. Η εταιρεία ίσως παρουσιάσει βραχυπρόθεσμη κάμψη μεριδίου αγοράς αν δεν καλυφθεί εγκαίρως το κενό της ΕΤΕ. Εντούτοις, μεσοπρόθεσμα, εάν η Πειραιώς ενεργοποιήσει πλήρως το δυναμικό της (κάτι που ο CEO της τράπεζας σαφώς στοχεύει, μιλώντας για πρωταγωνιστική θέση στις ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), η Εθνική Ασφαλιστική θα μπορούσε να επεκτείνει την πελατειακή της βάση και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Η επερχόμενη είσοδος της ΕΤΕ σε νέες συμμαχίες (Allianz/NN) θα ανεβάσει τον πήχη του ανταγωνισμού, ωθώντας την Εθνική Ασφαλιστική να βελτιώσει προϊόντα, τιμολόγηση και εξυπηρέτηση για να διαφυλάξει τους πελάτες της. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα δούμε ένα : μεγάλες τράπεζες με μεγάλες ασφαλιστικές σε μια ισορροπία όπου ο καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί από μεγαλύτερη ποικιλία ολοκληρωμένων προσφορών, αρκεί να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των συνασπισμών. Στο θεσμικό πλαίσιο , αναμένονται κάποιες εξελίξεις: η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αποφανθεί για την αποκλειστική συνεργασία ΕΤΕ-Εθνικής και πιθανώς θα θέσει όρους για τη μετάβαση (π.χ. περίοδο χάριτος ή ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές από απότομες αλλαγές). Οι ρυθμιστικές αρχές θα παρακολουθούν στενά τους δείκτες φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου. Ρεαλιστικά , δεν αναμένεται κάποιος ρυθμιστικός “σκόπελος” που να ανατρέψει το deal – αυτό πλέον ολοκληρώθηκε και τυπικά. Ωστόσο, στο μέλλον ίσως δούμε την εποπτεία να ζητά αυξημένες πληροφορίες (π.χ. ξεχωριστή αναφορά για τον ασφαλιστικό κλάδο στις οικονομικές καταστάσεις της Πειραιώς) για λόγους διαφάνειας. Παράλληλα, οι ενώσεις καταναλωτών και οι εποπτικές αρχές ενδέχεται να εκδώσουν οδηγίες για πρακτικές πωλήσεων, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε καταχρηστική πρακτική στην προώθηση ασφαλιστικών συμβολαίων μέσω της τράπεζας. Σε γενικές γραμμές, εφόσον ο όμιλος συμμορφώνεται με τα υπάρχοντα πλαίσια, η θεσμική ανησυχία θα κοπάσει. Αντίθετα, οποιοδήποτε περιστατικό (π.χ. παράπονα πελατών για πιέσεις αγοράς ασφαλειών) θα μπορούσε να πυροδοτήσει αρνητική δημοσιότητα και παρέμβαση αρχών.

, αναμένονται κάποιες εξελίξεις: η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αποφανθεί για την αποκλειστική συνεργασία ΕΤΕ-Εθνικής και πιθανώς θα θέσει όρους για τη μετάβαση (π.χ. περίοδο χάριτος ή ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές από απότομες αλλαγές). Οι ρυθμιστικές αρχές θα παρακολουθούν στενά τους δείκτες φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου. , δεν αναμένεται κάποιος ρυθμιστικός “σκόπελος” που να ανατρέψει το deal – αυτό πλέον ολοκληρώθηκε και τυπικά. Ωστόσο, στο μέλλον ίσως δούμε την εποπτεία να ζητά αυξημένες πληροφορίες (π.χ. ξεχωριστή αναφορά για τον ασφαλιστικό κλάδο στις οικονομικές καταστάσεις της Πειραιώς) για λόγους διαφάνειας. Παράλληλα, οι ενώσεις καταναλωτών και οι εποπτικές αρχές ενδέχεται να εκδώσουν οδηγίες για πρακτικές πωλήσεων, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε καταχρηστική πρακτική στην προώθηση ασφαλιστικών συμβολαίων μέσω της τράπεζας. Σε γενικές γραμμές, εφόσον ο όμιλος συμμορφώνεται με τα υπάρχοντα πλαίσια, η θεσμική ανησυχία θα κοπάσει. Αντίθετα, οποιοδήποτε περιστατικό (π.χ. παράπονα πελατών για πιέσεις αγοράς ασφαλειών) θα μπορούσε να πυροδοτήσει αρνητική δημοσιότητα και παρέμβαση αρχών. Για το ανθρώπινο δυναμικό , οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η νέα εποχή θα ξεκινήσει με σύγκρουση ή συνεργασία. Οι εργαζόμενοι, δια στόματος του Συλλόγου, έχουν θέσει συγκεκριμένα αιτήματα: άμεσο διάλογο , χρονοδιάγραμμα αλλαγών , εγγυήσεις δικαιωμάτων και ενημέρωση για το νέο μοντέλο λειτουργίας . Μια ρεαλιστική εξέλιξη που θα εξομάλυνε την κατάσταση θα ήταν η έναρξη διαβούλευσης μεταξύ της ηγεσίας της Πειραιώς και εκπροσώπων εργαζομένων. Εάν η Πειραιώς δεσμευτεί δημοσίως ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις και ότι θα σεβαστεί τις συλλογικές συμβάσεις, αυτό θα μετριάσει τον φόβο. Επίσης, πιθανόν να δούμε και κινήσεις καλής θέλησης: για παράδειγμα, ένταξη των υπαλλήλων της ασφαλιστικής σε ομαδικά προγράμματα παροχών του ομίλου (όπως ιδιωτική υγεία μέσω ομαδικού συμβολαίου, προνομιακά επιτόκια κ.λπ.), ώστε να νιώσουν μέλος της «οικογένειας» Πειραιώς. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν περάσει δύσκολες δοκιμασίες και μέχρι σήμερα έδειξαν επαγγελματισμό κρατώντας την εταιρεία ακμαία εν μέσω αλλαγών. Ρεαλιστικά , αν η νέα διοίκηση αξιοποιήσει αυτή την αφοσίωση αντί να την αγνοήσει, το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Δεν λείπουν, βέβαια, τα παραδείγματα όπου συγκρούσεις κουλτούρας σε συγχωνεύσεις τραπεζών/ασφαλιστικών οδήγησαν σε απώλεια έμπειρων στελεχών. Εδώ θα κριθεί η διοίκηση Μαζαράκη (που παραμένει ως CEO) και το επιτελείο του: κατά πόσο θα λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ των δύο “κόσμων” και θα διατηρήσουν ψηλά το ηθικό. Η αρχή δεν ήταν ιδανική λόγω της σιγής προ της ολοκλήρωσης, αλλά τώρα που το deal έκλεισε, υπάρχει περιθώριο επανεκκίνησης του διαλόγου.

, οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η νέα εποχή θα ξεκινήσει με σύγκρουση ή συνεργασία. Οι εργαζόμενοι, δια στόματος του Συλλόγου, έχουν θέσει συγκεκριμένα αιτήματα: , , και . Μια ρεαλιστική εξέλιξη που θα εξομάλυνε την κατάσταση θα ήταν η έναρξη διαβούλευσης μεταξύ της ηγεσίας της Πειραιώς και εκπροσώπων εργαζομένων. Εάν η Πειραιώς δεσμευτεί δημοσίως ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις και ότι θα σεβαστεί τις συλλογικές συμβάσεις, αυτό θα μετριάσει τον φόβο. Επίσης, πιθανόν να δούμε και κινήσεις καλής θέλησης: για παράδειγμα, ένταξη των υπαλλήλων της ασφαλιστικής σε ομαδικά προγράμματα παροχών του ομίλου (όπως ιδιωτική υγεία μέσω ομαδικού συμβολαίου, προνομιακά επιτόκια κ.λπ.), ώστε να νιώσουν μέλος της «οικογένειας» Πειραιώς. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν περάσει δύσκολες δοκιμασίες και μέχρι σήμερα έδειξαν επαγγελματισμό κρατώντας την εταιρεία ακμαία εν μέσω αλλαγών. , αν η νέα διοίκηση αξιοποιήσει αυτή την αφοσίωση αντί να την αγνοήσει, το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Δεν λείπουν, βέβαια, τα παραδείγματα όπου συγκρούσεις κουλτούρας σε συγχωνεύσεις τραπεζών/ασφαλιστικών οδήγησαν σε απώλεια έμπειρων στελεχών. Εδώ θα κριθεί η διοίκηση Μαζαράκη (που παραμένει ως CEO) και το επιτελείο του: κατά πόσο θα λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ των δύο “κόσμων” και θα διατηρήσουν ψηλά το ηθικό. Η αρχή δεν ήταν ιδανική λόγω της σιγής προ της ολοκλήρωσης, αλλά τώρα που το deal έκλεισε, υπάρχει περιθώριο επανεκκίνησης του διαλόγου. Τέλος, ως προς την εταιρική ταυτότητα, βραχυπρόθεσμα θα δούμε πιθανότατα το brand «Εθνική Ασφαλιστική» να διατηρείται αυτούσιο, ίσως με μια πρόσθετη φράση στα επικοινωνιακά υλικά τύπου “Μέλος του Ομίλου Πειραιώς”. Ρεαλιστικά, οποιαδήποτε σκέψη για πλήρη αλλαγή ονόματος θα μετατεθεί για το απώτερο μέλλον και μόνο αν κριθεί ότι το brand έχει εξαντλήσει τον κύκλο του – κάτι που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει, αφού φέρει μεγάλη αξία. Αν η μετάβαση στεφθεί με επιτυχία, η Εθνική Ασφαλιστική μπορεί να ανανεώσει το ιστορικό της προφίλ με την αύρα ενός σύγχρονου τραπεζικού ομίλου, παραμένοντας κορυφαία δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου. Στο πιθανό μέλλον της εταιρείας, όπως το οραματίζεται η ηγεσία της, διαγράφεται μια «νέα εποχή που ξεκινά με σιγουριά και προοπτική», όπου η εταιρεία θα επενδύει περισσότερο στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Εάν αυτό το όραμα υλοποιηθεί, η Εθνική Ασφαλιστική του αύριο θα είναι μια εταιρεία που θα συνδυάζει την παράδοση αξιοπιστίας με την ευελιξία και τον εκσυγχρονισμό – ένας πραγματικός “νέος σημείο αναφοράς” στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπως φιλοδοξεί να την καταστήσει ο νέος ιδιοκτήτης.

Βεβαίως, οι προκλήσεις που περιγράψαμε υποδηλώνουν ότι το μέλλον αυτό δεν θα έρθει αυτόματα. Θα απαιτήσει ηγεσία με διορατικότητα και ενσυναίσθηση, ικανή να γεφυρώσει το παλιό με το νέο. Η ιστορία των μεγάλων επιχειρηματικών μετασχηματισμών δείχνει πως όσες φορές αγνοήθηκε ο ανθρώπινος παράγοντας ή υποτιμήθηκαν οι δυσκολίες ενοποίησης, το τίμημα ήταν βαρύ. Στην περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, όμως, υπάρχουν και λόγοι αισιοδοξίας: η εταιρεία μπαίνει σε αυτή τη νέα φάση ισχυρή κεφαλαιακά και με ηγετική θέση στην αγορά, έχοντας επιδείξει ανθεκτικότητα μέσα στην κρίση και στις αλλαγές ιδιοκτησίας. Αν η Πειραιώς καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και των πελατών – δίνοντάς τους ξεκάθαρο στίγμα ότι η αλλαγή ιδιοκτησίας μπορεί να είναι ευκαιρία κι όχι απειλή – τότε η μετάβαση μπορεί να εξελιχθεί ομαλά. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων το διατύπωσε εύστοχα: «κανείς δεν ζητάει το αδύνατο· όλοι θέλουν μόνο να ξέρουν πού βαδίζουν». Με διαφάνεια, διάλογο και σταδιακά βήματα, η Πειραιώς μπορεί να δείξει πού βαδίζει η “νέα” Εθνική Ασφαλιστική. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το πιθανό μέλλον της εταιρείας διαγράφεται θετικό: ένας ισχυρός, πολυδιάστατος όμιλος που θα πρωταγωνιστεί τόσο στις τράπεζες όσο και στις ασφάλειες, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις, παραμένοντας όμως πιστός στην κληρονομιά αξιοπιστίας που κουβαλά το όνομά της. Το αντίβαρο, φυσικά, είναι ότι αν οι προκλήσεις δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, ο κίνδυνος απώλειας εμπιστοσύνης ελλοχεύει – είτε από πελάτες, είτε από εργαζόμενους, είτε από την αγορά συνολικά.

Συμπερασματικά, η Εθνική Ασφαλιστική ξεκινά αυτό το νέο κεφάλαιο με πολλές ερωτήσεις, αλλά και με τα εφόδια να βρει απαντήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλός της, «με τη στήριξη του Ομίλου Πειραιώς, συνεχίζουμε με σιγουριά την πορεία μας, βασισμένοι στα γερά θεμέλια, τις αξίες και την ιστορία που μας καθορίζουν εδώ και 134 χρόνια». Το εάν αυτά τα θεμέλια θα στηρίξουν με επιτυχία το οικοδόμημα της νέας εποχής, θα καθοριστεί από το πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αναλύσαμε – και αυτό το στοίχημα μένει να κερδηθεί στην πράξη τους προσεχείς μήνες και χρόνια.