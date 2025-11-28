Ασανσέρ:-Προς-παράταση-οι-δηλώσεις-στο-Μητρώο-Απογραφής-Ανελκυστήρων

Η παράταση αναμένεται να βοηθήσει την αγορά και τους πολίτες να προσαρμοστούν τα νέα δεδομένα και να καταχωρίσουν τους ανελκυστήρες.

Παράταση παίρνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η δήλωση των ασανσέρ στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων η οποία κανονικά λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2025. Η παράταση αναμένεται να βοηθήσει την αγορά και τους πολίτες να προσαρμοστούν τα νέα δεδομένα και να καταχωρίσουν τους ανελκυστήρες προκειμένου σε δεύτερη φάση να ξεκινήσουν οι πιστοποιήσεις και να αποφύγουν πρόστιμα. Η υποχρέωση καταχώρισης αφορά όλους τους ανελκυστήρες που μεταφέρουν άτομα, είτε πρόκειται για πολυκατοικίες είτε για επαγγελματικά ή δημόσια κτίρια.

Ποιος έχει την ευθύνη και τι χρειάζεται

Η δήλωση πρέπει να γίνει από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή – όπου έχει οριστεί – τον νόμιμο εκπρόσωπο του κτιρίου. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Για την καταχώριση απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία: η διεύθυνση και η ακριβής τοποθεσία του κτιρίου, ο αριθμός στάσεων του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία του συντηρητή (ΑΦΜ). Αν δεν γνωρίζεται ο κωδικός ΚΑΕΚ του ακινήτου, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού μέσω διαδραστικού χάρτη της πλατφόρμας.

Το ψηφιακό βήμα της καταχώρησης

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς TaxisNet. Μετά τον εντοπισμό του ακινήτου, ανοίγει η φόρμα στην οποία συμπληρώνονται τα απαραίτητα τεχνικά και διοικητικά στοιχεία του ανελκυστήρα. Αν κάποιο πεδίο δεν είναι γνωστό, όπως η ύπαρξη δήλωσης συμμόρφωσης ή παλαιότερης πιστοποίησης, υπάρχει η επιλογή «δεν γνωρίζω» ώστε να μην μπλοκαριστεί η καταχώρηση.

Μετά την προσωρινή αποθήκευση, ο υπόχρεος ελέγχει τα στοιχεία και στην συνέχεια προχωρά στην οριστικοποίηση — από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί διόρθωση, απαιτείται διαγραφή της καταχώρισης και νέα υποβολή.

Τα συνηθέστερα λάθη που προκαλούν καθυστέρηση

Συχνά λάθη είναι η εσφαλμένη συμπλήρωση του ΚΑΕΚ, η ανακρίβεια όσον αφορά τον αριθμό στάσεων, η παράλειψη του ΑΦΜ του συντηρητή, ή η άγνοια εάν ο ανελκυστήρας διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης ή πιστοποίηση. Αυτά τα λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη της δήλωσης ή ανάγκη για εκ νέου υποβολή.

Η δυνατότητα επιλογής «δεν γνωρίζω» σε πεδία που δεν είναι σίγουρη η πληροφορία βοηθά — ωστόσο ιδανικά θα πρέπει να υπάρχει σωστός συντονισμός με τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη πριν την υποβολή.

Τα πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης

Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Η μη εμπρόθεσμη δήλωση ή η παράλειψη δήλωσης ανελκυστήρων μπορεί να επιφέρει διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως και 5.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.

Γιατί η σωστή δήλωση είναι κρίσιμη

Η εγγραφή στο μητρώο δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση αλλά βασικό βήμα για τη νομιμότητα και ασφάλεια της λειτουργίας του ανελκυστήρα. Κτίρια με μη δηλωμένους ανελκυστήρες κινδυνεύουν με πρόστιμα. Επιπλέον, μόνο οι δηλωμένοι ανελκυστήρες μπορεί να ενταχθούν σε μελλοντικούς ελέγχους, πιστοποιήσεις ή αναβαθμίσεις.

Η δήλωση αποτελεί επίσης προϋπόθεση προκειμένου να δοθεί σταδιακά — σε επόμενο στάδιο — η τελική πιστοποίηση λειτουργίας.