Γαλλία:-Αμετάβλητος-ο-πληθωρισμός-τον-Νοέμβριο

Απροσδόκητα σταθερός παρέμεινε ο γαλλικός πληθωρισμός τον Νοέμβριο, καθώς επιβεβαιώθηκε η ανάκαμψη της ανάπτυξης για το τρίτο τρίμηνο, διατηρώντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε τροχιά διατήρησης αμετάβλητων των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν σταθερές στο 0,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία Insee, τα οποία είναι εναρμονισμένα με την ΕΕ.

Η συναίνεση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal ανέμενε αύξηση 0,9%.

Αφού έφτασε το 1,7% τον Ιανουάριο, ο ετήσιος πληθωρισμός κυμάνθηκε μεταξύ 0,6% και 1,1% μέχρι στιγμής το 2025.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή επιβεβαίωσαν επίσης ότι η γαλλική οικονομία επιταχύνθηκε στο τρίτο τρίμηνο.

Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της στις 18 Δεκεμβρίου, με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό να ενισχύουν τις προσδοκίες ότι θα μπορούσε να συνεχίσει την ίδια πολιτική και για το επόμενο έτος.

Την ίδια ώρα στην Ισπανία, ο πληθωρισμός υποχώρησε λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Συγκεκριμένα, επιβραδύνθηκε στο 3,1%, με τη μέση εκτίμηση σε έρευνα του - να προέβλεπε 3%.

Τα στοιχεία αποτελούν μέρος μιας πολυάσχολης ημέρας εκθέσεων για τον πληθωρισμό από τις τέσσερις κορυφαίες οικονομίες της ευρωζώνης και θα βοηθήσουν στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν ορίσει τα επιτόκια για τελευταία φορά φέτος τον Δεκέμβριο.

Ο πληθωρισμός της Ιταλίας προβλέπεται να παραμείνει σταθερός στο 1,3%, ενώ της Γερμανίας αναμένεται να αυξηθεί στο 2,4%.