Γαλλία:-Σταθερός-στο-0,8%-ο-πληθωρισμός-χάρη-στις-χαμηλές-τιμές-ενέργειας

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία παρέμεινε απροσδόκητα σταθερός τον Νοέμβριο, ενώ στην Ισπανία υποχώρησε λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάμεικτη εικόνα για τις τιμές σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ.

Τα στοιχεία για τη Γαλλία παρέμειναν σταθερά στο 0,8%, παρά τις προβλέψεις ότι ο πληθωρισμός θα έφτανε στο 1%. Εν τω μεταξύ, η ένδειξη για την Ισπανία επιβραδύνθηκε στο 3,1%.

Οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 0,8% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, με τον ίδιο ρυθμό όπως και τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από το INSEE, το εθνικό ινστιτούτο στατιστικών και οικονομικών μελετών.

Ο σταθερός ρυθμός πληθωρισμού εξηγείται από «μια επιβράδυνση στις τιμές των υπηρεσιών» και μια «πιο έντονη μείωση στις τιμές των μεταποιημένων αγαθών », ανέφερε το INSEE σε δελτίο τύπου.

Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Νοέμβριο, μετά από αύξηση 2,4% τον Οκτώβριο, «οφειλόμενη στις υπηρεσίες επικοινωνιών».

Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν κατά 4,6%, με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό από ό,τι τον Οκτώβριο (-5,6%), ενώ οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 1,4%, σε σύγκριση με 1,3% τον Σεπτέμβριο, παρά την επιταχυνόμενη μείωση των τιμών των φρέσκων προϊόντων (-2,8%, σε σύγκριση με -2,2% τον Οκτώβριο).

Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στο 1% για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους ενέργειας.

Η οικονομία της Γαλλίας έχει δει πάντως ασθενή καταναλωτική ζήτηση, καθώς τα νοικοκυριά συσσωρεύουν αποταμιεύσεις εν μέσω πολιτικής κρίσης μετά τις αλλεπάλληλες πτώσεις κυβερνήσεων.

Με πληροφορίες από Le Figaro, -