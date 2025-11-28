Γερμανία:-Η-bundestag-ενέκρινε-τον-προϋπολογισμό-του-2026-που-προβλέπει-μεγαλύτερο-δανεισμό

Το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Παρασκευή τον προϋπολογισμό για το 2026 με πάνω από 180 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέο χρέος, περιγράφοντας πώς το Βερολίνο θα χρησιμοποιήσει την οικονομική του ισχύ για να αναζωογονήσει την αναιμική οικονομία.

Αυτό το επίπεδο δανεισμού ξεπεράστηκε μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2021, με 215 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι δυνατό χάρη σε ένα ειδικό ταμείο υποδομών ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ και μια εξαίρεση από τους κανόνες χρέους για τις αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα επενδύσεων που στοχεύουν στην αναζωογόνηση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης μετά από δύο χρόνια συρρίκνωσης, μια ισχυρή δέσμευση για αμυντικές δαπάνες και μια αύξηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός

Ο βασικός προϋπολογισμός, με συνολικές δαπάνες 524,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει 58,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις.

Συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων μέσω ειδικών ταμείων, τα οποία εξαιρούνται από το φρένο χρέους της Γερμανίας, οι συνολικές επενδύσεις ανέρχονται σε 126,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2025 και μετά από αύξηση 55% φέτος από το 2024.

Μεγαλύτερος δανεισμός

Το γερμανικό «φρένο χρέους» περιορίζει τον δανεισμό στο 0,35% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Με τον ίδιο τρόπο, ο βασικός προϋπολογισμός προβλέπει δανεισμό 97,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, αλλά προσθέτοντας τον δανεισμό μέσω των ειδικών ταμείων για υποδομές και άμυνα, το συνολικό νέο χρέος θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 180 δισεκατομμύρια ευρώ.

Είναι υπερτριπλάσιο από τα 50,5 δισεκατομμύρια ευρώ που δανείστηκαν το 2024 υπό την προηγούμενη κυβέρνηση.

- Reuters