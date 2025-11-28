Δ. Μόσχος (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας): Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις – Το κόστος παραγωγής έχει ξεφύγει

Στο κρίσιμο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων καθώς και στις αλλαγές ως προς το σύστημα πληρωμών και ελέγχων αναφέρθηκε ο πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος.

Ο κ. Μόσχος, μιλώντας στο ΕΡΤNews Radio, είπε χαρακτηριστικά: «Εμείς εδώ και χρόνια φωνάζουμε ότι οι επιδοτήσεις θα πρέπει να πηγαίνουν στους παραγωγούς οι οποίοι παράγουν και με βάση την παραγωγή. Αυτό ήταν δεδομένο και είναι ένα αίτημα χρόνια. Βέβαια μέσα από τη διαδικασία της ΚΑΠ δεν προβλέπονταν αυτό το πράγμα. Τώρα νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ότι οι επιδοτήσεις θα πάνε με βάση και τους ελέγχους που για εμάς είναι ευπρόσδεκτoi, διότι έτσι πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει δηλαδή, να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα πιο γρήγορος και πιο ουσιαστικός. Συμφωνούμε με αυτό που έχει γίνει, αλλά αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει χωρίς να έχουν μπλέξει όλη αυτή τη διαδικασία, διότι ήταν προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει εδώ και χρόνια (…)».

Το κόστος παραγωγής

Και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις αλλά είναι γενικότερο. Είναι το κόστος παραγωγής, είναι η διαφορά των τιμών στις οποίες τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια, πουλάμε κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα ό, τι χρήμα υπήρχε στην άκρη από μεριάς των αγροτών να έχει τελειώσει. Και δυστυχώς ζούμε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούμε να παράγουμε. Ένα ζητούμενο είναι αυτό. Και ένα δεύτερο ζητούμενο είναι ότι δεν υπάρχουν πια νέοι στην παραγωγή. Και αν σκεφτείτε ότι ο μέσος όρος είναι κοντά στα 58 έτη ηλικίας των γεωργών, των αγροτών γενικότερα, διότι στην κτηνοτροφία είναι ακόμα μεγαλύτερο, φανταστείτε ότι σε 4 με 5 χρόνια δεν θα υπάρχει παραγωγική διαδικασία στη χώρα».

Ακόμη, ο κ. Μόσχος σημείωσε «(…) Το ζητούμενο είναι πια ότι με την καλλιέργεια την οποία κάνουμε όλοι και με τις καλλιέργειες που κάνουμε, (εγώ είμαι κτηνοτρόφος), βλέπουμε ότι δεν περισσεύει εισόδημα από τη μια χρονιά στην άλλη. Το κόστος παραγωγής έχει ξεφύγει (…)».