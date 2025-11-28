ΕΒΕΠ:-Οδηγίες-σε-εμπόρους-και-καταναλωτές-για-black-friday,-cyber-monday

Δεδομένου ότι σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, διενεργείται η Black Friday και την Δευτέρα 1/12/2025 η Cyber Monday, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) ενημερώνει τους καταναλωτές τι να προσέξουν και υπενθυμίζει στις εμπορικές επιχειρήσεις την ορθή εφαρμογή των όρων και των κανόνων διαφάνειας που ισχύουν κατά την περίοδο προσφορών.

Οδηγίες σε εμπόρους

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή και αναφέρεται ως τιμή αναφοράς, βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια 60 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών. Η προηγούμενη τιμή είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ευδιάκριτα δίπλα στη νέα τιμή. Συμπληρωματικά μπορεί να αναγράφεται και το ποσοστό.

Επισημαίνεται πως το ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές. Πλέον η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά του νόμου, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα. Επίσης υπενθυμίζεται ότι η αμοιβή των εργαζόμενων που απασχολούνται τις Κυριακές παραμένει όπως ορίζεται στην εργατική νομοθεσία, ήτοι με προσαύξηση κατά 75% του νομίμου ημερομισθίου τους.

Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, με προτεινόμενο ωράριο στον Πειραιά 11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

Οδηγίες σε καταναλωτές

Τα σημεία στα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Καταναλωτή, είναι κυρίως οι παραπλανητικές εκπτώσεις σε περιπτώσεις όπου οι τιμές πριν την έκπτωση έχουν τεχνητά αυξηθεί, ώστε το εμφανιζόμενο ποσοστό έκπτωσης να φαίνεται μεγαλύτερο. Μη σαφής πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε διαδικτυακές αγορές και η ελλιπής περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αγορά προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του καταναλωτή. Οι κρυφές χρεώσεις και έξοδα αποστολής που δεν παρουσιάζονται εξαρχής.

Καθυστερήσεις και αδυναμία παράδοσης χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή. Ανασφαλείς συναλλαγές σε ιστοσελίδες αμφίβολης αξιοπιστίας. Ιστότοποι χωρίς επαρκή πιστοποίηση και χωρίς πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ενέχουν κίνδυνο απάτης. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συστήνουν τα ακόλουθα:

Έλεγχος της προηγούμενης τιμής: Αναζητήστε τιμές και συγκρίνετε προσφορές

Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής: Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει το δικαίωμα ακύρωσης των 14 ημερών

Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής: Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση – https – πιστοποιητικό SSL

Αξιοπιστία καταστήματος: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία

Συγκράτηση στην υψηλή προβολή και τους χρονικούς περιορισμούς των «flash offers» που συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις

Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων: Ζητήστε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και γνησιότητας ειδικά σε ακριβά προϊόντα

Αγοράζετε όσα αντέχετε οικονομικά και χρειάζεστε από ελληνικά φυσικά και διαδικτυακά καταστήματα.