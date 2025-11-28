Ειρήνη-Αγαπηδάκη:-Θεαματικά-τα-αποτελέσματα-της-Εθνικής-Δράσης-κατά-της-Παιδικής-Παχυσαρκίας

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, καθώς περίπου 1.000 παιδιά και οικογένειες έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε δηλώσεις της στο MEGA. Το 70% των παιδιών που συμμετέχουν είναι ηλικίας 5 έως 12 ετών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 80% των παιδιών παρουσιάζει βελτίωση στον Δείκτη Μάζας Σώματος, χάνοντας κυρίως λίπος και όχι απλώς βάρος. Παράλληλα, παρατηρείται βελτίωση σε κλινικούς δείκτες που σχετίζονται με αυξημένη χοληστερόλη και υπέρταση.

Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 40% των παιδιών να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, εφαρμόζεται πλέον μια διαδικασία ισορροπημένης διατροφής, βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα.

Αναφερόμενη στη διατροφική τηλεσυμβουλευτική, η αναπληρώτρια υπουργός επεσήμανε ότι η υπηρεσία λειτουργεί πανελλαδικά, προσφέροντας πρόσβαση σε οικογένειες που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η κ. Αγαπηδάκη κάλεσε τους γονείς να εμπιστευτούν την πρωτοβουλία και να ενταχθούν στο δωρεάν πρόγραμμα, τονίζοντας ότι η δράση αυτή στηρίζει ουσιαστικά τις οικογένειες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Η παιδική παχυσαρκία υπονομεύει την υγεία των παιδιών και τη μελλοντική ποιότητα ζωής τους. Με αυτή τη δράση στηρίζουμε ουσιαστικά τις οικογένειες, όχι μέσα από στερήσεις, αλλά μέσα από την εκπαίδευση, την ισορροπία και υγιείς καθημερινές συνήθειες».

