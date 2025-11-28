Επανεξοπλισμός…-ολοταχώς-για-τη-Γερμανία:-Εξοπλιστικά-άνω-των-2,6-δισ.-θα-εγκρίνει-η-bundestag

Η επιτροπή προϋπολογισμού της Bundestag σχεδιάζει να εγκρίνει νέα στρατιωτικά προγράμματα ύψους άνω των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο που είδε το POLITICO.

Οι εγκρίσεις, που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, σηματοδοτούν έναν ακόμη ευρύ γύρο στρατιωτικών προμηθειών, καθώς το Βερολίνο αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες και επανεξοπλίζεται.

Το πακέτο των 11 στοιχείων περιλαμβάνει σχεδόν κάθε τομέα δυνατοτήτων: μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, συστήματα στρατιωτών, οχήματα logistics και κρίσιμες αναβαθμίσεις ραντάρ.

Για την κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της μετατροπής της Bundeswehr σε μια δύναμη έτοιμη για πόλεμο, παρέχοντας παράλληλα στους Γερμανούς κατασκευαστές μια πιο σταθερή ροή μακροπρόθεσμων παραγγελιών.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους ελέγχους συντάσσονται για drones.

Οι βουλευτές θα εγκρίνουν περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ για το Uranos KI, ένα δίκτυο αναγνώρισης με τεχνητή νοημοσύνη που κατασκευάστηκε σε ανταγωνιστικές εκδόσεις από την Airbus Defence and Space και τη γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνητής νοημοσύνης Helsing.

Άλλα 86 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για το γερμανικό Heron TP, το οποίο λειτουργεί από την Airbus DS Airborne Solutions και βασίζεται στο ισραηλινό Heron TP, σε πτήση μέχρι τη δεκαετία του 2030. Περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Aladin, ένα drone αναγνώρισης μικρής εμβέλειας που αναπτύχθηκε από την νεοσύστατη εταιρεία Quantum Systems με έδρα το Μόναχο.

Πύραυλοι και ελικόπτερα

Η αεροπορική ισχύς ενισχύεται επίσης σημαντικά.

Οι βουλευτές πρόκειται να εγκρίνουν περίπου 445 εκατομμύρια ευρώ για μια νέα παρτίδα πυραύλων Joint Strike, που παράγονται από την Kongsberg Defence & Aerospace της Νορβηγίας και ενσωματώνονται στον εισερχόμενο στόλο F-35A της Lockheed Martin της Γερμανίας. Ξεχωριστές συμβάσεις αξίας 37 εκατομμυρίων ευρώ θα αντικαταστήσουν τα παρωχημένα εξαρτήματα ραντάρ των αεροσκαφών Eurofighter.

Τα ελικόπτερα ναυτικού NH90, που κατασκευάστηκαν από την NHIndustries — μια κοινοπραξία των Airbus Helicopters, Leonardo και Fokker — θα λάβουν παράλληλη αναβάθμιση ραντάρ, καθώς το μοντέλο επέστρεψε στα πρωτοσέλιδα αφότου η Νορβηγία διευθέτησε μια μακροχρόνια διαμάχη με τον κατασκευαστή σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Σε επίπεδο στρατού ξηράς, η Bundeswehr θα προχωρήσει με σχεδόν 760 εκατομμύρια ευρώ για νέα τυφέκια εφόδου G95 από την Heckler & Koch, σχεδόν 490 εκατομμύρια ευρώ για μονάδες φωτός λέιζερ που παρέχονται από την Rheinmetall Soldier Electronics και περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ για συστήματα επικοινωνίας με ακουστικά που παράγονται από την Rheinmetall Electronics με σημαντικούς υπεργολάβους την 3M και την CeoTronics.

Και σε μια ένδειξη της προσπάθειας του Βερολίνου να ανασυγκροτήσει τα στρατιωτικά logistics σε μεγάλη κλίμακα, οι βουλευτές θα εγκρίνουν περίπου 380 εκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικά φορτηγά εκτός δρόμου από τη Mercedes-Benz και περίπου 175 εκατομμύρια ευρώ για βαρέα ρυμουλκούμενα μεταφοράς αρμάτων μάχης που κατασκευάζονται από την DOLL. Αυτές οι συμβάσεις τροφοδοτούν άμεσα τη βάση της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς το Βερολίνο πιέζει τη βιομηχανία να παραδώσει αποτελέσματα με ταχύτητα πολέμου.

- Politico