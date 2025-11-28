Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η καταβολή στους δικαιούχους – Τι ποσά θα λάβουν

Σήμερα καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου που αφορά πάνω από 1,1 εκατ. ενοικιαστές κατοικιών με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους το απόγευμα.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί αυτόματα σε κάθε δικαιούχο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης για το έτος 2024. Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή μέρους της δαπάνης ενοικίων αφορά μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024 και η καταβολή των ποσών θα γίνει εφάπαξ στις 28 Νοεμβρίου 2025.

Τι ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι

Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Τα ποσά της ενίσχυσης έχουν οριστεί ως εξής:

Κύρια κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Φοιτητική κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Το ποσό της επιστροφής θα εί ναι ίσο με το 1/12 του συνολικού ποσού ενοικίων που καταβλήθηκαν το 2024. Εάν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Ποιοι θα πάρουν ολόκληρο το ενοίκιο

Όσοι από τους δικαιούχους ενοικιαστές πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας και για τους 12 μήνες του 2024 θα πάρουν πίσω το ένα από τα 12 ενοίκια.

Όσοι πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας για λιγότερους από 12 μήνες δεν θα πάρουν πίσω ένα ολόκληρο ενοίκιο, αλλά μικρότερο ποσό, διότι το ποσό της επιστροφής που θα εισπράξουν θα αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκια κύριας κατοικίας. Για παράδειγμα, εάν κάποιος ενοικιαστής συνήψε συμφωνητικό μίσθωσης κύριας κατοικίας τον Ιούνιο του 2024 θα πάρει πίσω το 1/12 των επτά συνολικά ενοικίων κύριας κατοικίας που κατέβαλε για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο. Συνεπώς, το ποσό που θα λάβει θα είναι μικρότερο του μηνιαίου ενοικίου, καθώς θα αντιστοιχεί στο 1/12 των επτά -και όχι των 12- από τα μηνιαία ενοίκια του έτους 2024.

Εισοδηματική κριτήρια

Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με το είδος της κατοικίας (κύρια ή φοιτητική). Για τη μίσθωση κύριας κατοικίας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

β) Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ του έτους 2025) δεν πρέπει να υπερβαίνει:

τα 120.000 ευρώ για τους άγαμους.

τα 120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας: Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

