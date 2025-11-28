Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, November 28
    Επιτροπή-Κεφαλαιαγοράς:-Εγκρίθηκε-το-ενημερωτικό-της-Τράπεζας-Πειραιώς
    Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της Τράπεζας Πειραιώς

    Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της Τράπεζας Πειραιώς

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Για την αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

    Εγκρίθηκε από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζα Πειραιώς για την αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

    Ολόκληρη η ανακοίνωση:

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1072η/28.11.2025 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com