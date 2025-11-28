ΕΣΠ:-Ευκαιρία-για-διαφάνεια-η-νέα-Αρχή-Εποπτείας-Αγοράς-και-Προστασίας-Καταναλωτή

Παράλληλα, τονίζει, ότι η αποτελεσματικότητα της νέας Αρχής προϋποθέτει την τήρηση κανόνων αναλογικότητας και δίκαιης μεταχείρισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ως μία σημαντική θεσμική εξέλιξη ικανή να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη λειτουργία της αγοράς και να ενισχύσει το πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας, επιχειρήσεων και καταναλωτών θεωρεί ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η συγκέντρωση διάσπαρτων αρμοδιοτήτων υπό έναν ενιαίο φορέα, με σύγχρονες υποδομές και ενισχυμένες δυνατότητες εποπτείας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο διαφανή, συνεκτική και λειτουργικά αποδοτική αγορά, όπου οι κανόνες είναι ξεκάθαροι και εφαρμόζονται με συνέπεια.

Ακόμη προσθέτει ότι, η νέα Αρχή μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση παραπλανητικών πρακτικών, στην αποτροπή στρεβλώσεων και στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Η ορθή και έγκαιρη διαμεσολάβηση σε θέματα προστασίας καταναλωτή, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εποπτεία των εμπορικών συναλλαγών, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη θωράκιση της νομιμότητας. Ιδίως για μια περιοχή με έντονη εμπορική δραστηριότητα και σημαντική τουριστική δυναμική, όπως ο Πειραιάς, η λειτουργία ενός θεσμικού μηχανισμού που ενισχύει την αξιοπιστία της αγοράς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη συνολική αναβάθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πόλης.

Παράλληλα, τονίζει, ότι η αποτελεσματικότητα της νέας Αρχής προϋποθέτει την τήρηση κανόνων αναλογικότητας και δίκαιης μεταχείρισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που αντανακλά τη βαρύτητα κάθε παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης και τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της. Η υπέρμετρη επιβολή κυρώσεων για τυπικά ή ακούσια λάθη δεν υπηρετεί τον στόχο της εξυγίανσης της αγοράς και ενδέχεται να δημιουργήσει αδικίες, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τον κορμό της τοπικής οικονομίας. Η ύπαρξη σαφούς πλαισίου προειδοποιήσεων και διορθωτικών παρεμβάσεων, πριν την επιβολή κυρώσεων σε ήσσονος σημασίας περιπτώσεις, συνιστά αναγκαία δικλείδα ισορροπίας.

Εξίσου κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία του νέου εγχειρήματος αποτελεί, σύμφωνα με τον ΕΣΠ, η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου μηχανισμού υποστήριξης των επιχειρήσεων. Η ύπαρξη ενός helpdesk που θα παρέχει έγκυρη καθοδήγηση σχετικά με τις υποχρεώσεις, τους κανόνες λειτουργίας, τη σήμανση, τις διαδικασίες ελέγχων και τα δικαιώματα καταναλωτή, θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται ομαλά στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου, μειώνοντας τις ακούσιες παραβάσεις και ενισχύοντας την πρόληψη αντί της τιμωρίας. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελεί εργαλείο διαφάνειας και εμπιστοσύνης, καθώς συμβάλλει στη σωστή ενημέρωση, στη μείωση παρεξηγήσεων και στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υποστηρίζει κάθε θεσμική προσπάθεια που προάγει τη διαφάνεια, την ισορροπία και τη δίκαιη λειτουργία της αγοράς. Η νέα Αρχή μπορεί να αποτελέσει πραγματικό πυλώνα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υιοθετήσει πρακτικές τεχνοκρατικής επάρκειας, λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ουσιαστικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επισημαίνει, τέλος, ότι θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του νέου πλαισίου και θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά με προτάσεις και παρεμβάσεις που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.