Η-austriacad-παρουσίασε-την-εφαρμογή-ΑΙ-gaia-appliance

Η AUSTRIACARD HOLDINGS παρουσίασε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου το Gaia Appliance, την ολοκληρωμένη λύση Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Dell Technologies και αυτοματοποιεί εταιρικές διαδικασίες λειτουργώντας εξ’ολοκλήρου on premise/private cloud περιβάλλον και είναι έτοιμη προς χρήση, καθώς είναι προ-ενσωματωμένη στους διακομιστές Dell PowerEdge.

Σε μία εκδήλωση αποκλειστικά για τους συνεργάτες και τους πελάτες της εταιρείας, δόθηκε το στίγμα για την επόμενη ημέρα της AUSTRIACARD HOLDINGS, ως παρόχου εφαρμοσμένης τεχνολογίας που πρωτοπορεί, προσηλωμένου στην καινοτομία και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Το Gaia Appliance, συνδυάζει hardware και software σε μία επεκτάσιμη συσκευή, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αξιοποιήσουν κορυφαίες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, διατηρώντας υψηλά επίπεδα απόδοσης, ευελιξίας, ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων.

Με συντονιστή τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαλλά, ο κ. Σπύρος Σακελλαρίου, Group AI & Data Analytics Director της AUSTRIACARD HOLDINGS, παρουσίασε αναλυτικά τη νέα λύση, τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν καινοτόμα καθώς και παραδείγματα χρήσης της, ενώ στη συνέχεια, ο Σταμάτης Τσολακίδης, Data Center Sales Executive, Greece, Cyprus & Malta για την Dell Technologies ανέλυσε τον κρίσιμο ρόλο του hardware στην προσπάθεια των οργανισμών σε όλον τον κόσμο να υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη και να εκμεταλλευτούν ολιστικά τα δεδομένα που κατέχουν.

Τέλος, σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κ. Σακελλαρίου, την Άνθη Κωστοπούλου (Head of Transformation Strategy & Business Model, doValue Greece) και τον Χρήστο Ρίζο (CTO of SW & ICT Solutions, Intracom Telecom) συζητήθηκαν απτές εφαρμογές του Gaia Appliance καθώς και τα επόμενα στάδια εξέλιξής του. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις διάφορες εκδοχές του GaiaB™ Appliance, να κάνουν ερωτήσεις και να συζητήσουν τις ιδέες τους.

O Μανώλης Κόντος, Group CEO της AUSTRIACARD HOLDINGS, συνόψισε το μήνυμα της εκδήλωσης αλλά και την προοπτική της επόμενης ημέρας για την εταιρεία: «Η ανάπτυξη όλων των χαρακτηριστικών και των πιθανών εφαρμογών του GaiaB™ Appliance δείχνει την κατεύθυνση που έχει πάρει ο όμιλός μας. Εφαρμοσμένη τεχνολογία, αναπτυγμένη στην Ελλάδα, προσιτή σε όλους, εύχρηστη και πάνω από όλα ασφαλής. Μια βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει χωρίς όραμα, στρατηγική και συνεργασίες και αυτά τα τρία στοιχεία χαρακτηρίζουν την ταυτότητά μας ως μεγάλης κλίμακας πάροχο εφαρμοσμένης τεχνολογίας».