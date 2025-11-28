Κίνα:-Το-λιμάνι-κρουαζιέρας-της-Ξιαμέν-αναδεικνύεται-σε-νέο-ναυτιλιακό-κόμβο

Με σχεδόν 2.000 τουρίστες από το Χονγκ Κονγκ, το κρουαζιερόπλοιο «Star Voyager» της εταιρείας Star Cruises κατέπλευσε για πρώτη φορά στο Διεθνές Λιμάνι Κρουαζιέρας της πόλης Ξιαμέν στην επαρχία Φουτζιάν στη νοτιοανατολική Κίνα, γεγονός που σηματοδοτεί την επιστροφή της εταιρείας στην πόλη μετά από πέντε χρόνια.

Η σχέση της Star Cruises με την Ξιαμέν έχει μακρά ιστορία. Από την πρώτη δρομολόγηση της γραμμής Χονγκ Κονγκ – Ξιαμέν το 1996, πλοία όπως το «SuperStar Gemini» και το «World Dream» είχαν χρησιμοποιήσει το λιμάνι είτε ως βάση είτε ως σταθμό προσέγγισης.

«Η Ξιαμέν διαθέτει πλέον τον πιο σύγχρονο τερματικό σταθμό κρουαζιέρας στην Κίνα. Οι διαδικασίες ελέγχου είναι ταχείες και αποτελεσματικές, και οι αρχές μας στηρίζουν πλήρως», δήλωσε υπεύθυνος λιμένων της Star Cruises για την Ασία. Το «Star Voyager» προγραμματίζει 15 δρομολόγια φέτος στη γραμμή Χονγκ Κονγκ – Ξιαμέν – Χονγκ Κονγκ, ενώ για το 2025, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τη δυναμικότητά της στην περιοχή, ενισχύοντας τη συνεργασία με τον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας της Ξιαμέν.

Η ραγδαία ανάπτυξη του Διεθνούς Λιμένα Κρουαζιέρας της Ξιαμέν οφείλεται τόσο στην αναβάθμιση των υποδομών όσο και στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Στις 15 Απριλίου, τέθηκε σε λειτουργία ο νέος τερματικός σταθμός του λιμένα, καθιστώντας τον έναν από τους πιο σύγχρονους της χώρας.

Την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου, καταγράφηκαν 28 αφίξεις/αναχωρήσεις κρουαζιερόπλοιων και σχεδόν 38.700 επιβάτες – εκ των οποίων περίπου 4.000 ήταν αλλοδαποί.

Βρίσκεται εντός της Οικονομικής Ζώνης Κρουαζιέρας του Στενού, τα πλεονεκτήματα και η ελκυστικότητα της Ξιαμέν ως κύριο λιμάνι κρουαζιέρας επιταχύνονται.

Η ταχύτητα των τελωνειακών ελέγχων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εμπειρία των επιβατών. Οι τελωνειακές αρχές έχουν ενισχύσει τον τεχνολογικό εξοπλισμό, εφαρμόζουν στοχευμένους ελέγχους και έχουν μειώσει τα στάδια ελέγχου εξόδου από έξι σε τέσσερα, μειώνοντας τον χρόνο διέλευσης κατά 50%.

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διακίνηση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου «Star Voyager», το τελωνείο του λιμανιού έχει εφαρμόσει μια εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε ταξίδι.

Ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις επιβίβασης και αποβίβασης όλη την ημέρα, έχει καταρτιστεί ένα αδιάλειπτο πρόγραμμα βάρδιας για την παροχή συνεχούς υποστήριξης.

Οι διαδρομές ροής των επιβατών έχουν βελτιστοποιηθεί και προσαρμοστεί, με την ενισχυμένη παρουσία προσωπικού με γλωσσικές δεξιότητες επί τόπου και την εγκατάσταση δίγλωσσης σήμανσης, προκειμένου να βελτιωθεί συνολικά η εμπειρία των επιβατών.

«Το πλοίο είναι εντυπωσιακό, οι παραστάσεις εξαιρετικές και το φαγητό υπέροχο. Το λιμάνι της Ξιαμέν είναι πολύ καινούργιο, με ομαλή τελωνειακή διακίνηση και εξαιρετικά ευγενικούς υπαλλήλους», δήλωσε ένας ταξιδιώτης από το Χονγκ Κονγκ.

Η φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδος κρουαζιέρων, που ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου, αναμένεται να φέρει 35 αφίξεις διεθνών πλοίων έως το τέλος του έτους, με τον συνολικό αριθμό επιβατών να αγγίζει τους 120.000.

Καθώς οι υποδομές και οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται παράλληλα, η Ξιαμέν ενισχύει τον ρόλο της ως βασικό κέντρο της κρουαζιέρας, δίνοντας ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην περιοχή.