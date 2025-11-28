Καναδάς:-«Έκπληξη»-με-ρυθμό-ανάπτυξης-2,6%-κινήθηκε-η-οικονομία-το-γ΄-τρίμηνο-του-2025

Η οικονομία του Καναδά αναπτύχθηκε με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και οι κρατικές δαπάνες αύξησαν την οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή, ακόμη και όταν οι επιχειρηματικές επενδύσεις και η κατανάλωση των νοικοκυριών απογοήτευσαν λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ.

Το ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του τρίτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 2,6%, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, ξεφεύγοντας από αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί τεχνική ύφεση μετά από μια συρρίκνωση στο προηγούμενο τρίμηνο, η οποία είχε αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 1,8%.

Τα στοιχεία ενίσχυσαν την άποψη των οικονομολόγων ότι η Τράπεζα του Καναδά δεν θα μειώσει τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου.

Η τριμηνιαία ένδειξη του ΑΕΠ υπολογίζεται με βάση τα έσοδα και τις δαπάνες, σε αντίθεση με το μηνιαίο ΑΕΠ που προκύπτει από τη βιομηχανική παραγωγή.

Η στατιστική υπηρεσία δήλωσε ότι ο αριθμός του τρίτου τριμήνου θα μπορούσε να υποβληθεί σε αναθεώρηση μεγαλύτερη από το κανονικό τον Φεβρουάριο, επειδή τα στοιχεία για το εμπόριο ξένων εμπορευμάτων δεν ήταν διαθέσιμα λόγω του πρόσφατου κλεισίματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ετήσια ανάπτυξη 0,5% στο τρίτο τρίμηνο και μηνιαία αύξηση του ΑΕΠ 0,2% τον Σεπτέμβριο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία συμπίπτει με τις προβλέψεις των αναλυτών μετά από επιβράδυνση κατά 0,1%, αναθεωρημένη προς τα πάνω, τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την StatsCan, κυρίως λόγω της αύξησης της μεταποιητικής παραγωγής κατά 1,6%.

Ωστόσο, μια προκαταρκτική εκτίμηση έδειξε ότι το ΑΕΠ ενδέχεται να μειωθεί κατά 0,3% τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας ένα αρνητικό ξεκίνημα για το τέταρτο τρίμηνο.

Οι δασμοί των ΗΠΑ σε κρίσιμους τομείς έχουν πλήξει σοβαρά τις καναδικές εξαγωγές. Έχουν οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, μείωση των προσλήψεων και υποτονικό επιχειρηματικό και καταναλωτικό κλίμα, οδηγώντας σε προβλέψεις για ένα περιβάλλον σχεδόν ύφεσης.

Ωστόσο, η αύξηση κατά 6,7% στις εξαγωγές αργού πετρελαίου και ασφάλτου, μαζί με την αύξηση κατά 2,9% στις κυβερνητικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις, συνέβαλαν στην άμβλυνση μέρους των επιπτώσεων και οι υψηλότερες εξαγωγές αργού πετρελαίου συνέβαλαν επίσης στην ενίσχυση των εταιρικών εσόδων στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της StatsCan. Η αύξηση των δαπανών για οπλικά συστήματα και μη οικιστικές κατασκευές, όπως νοσοκομεία, οδήγησε στην αύξηση των κυβερνητικών επενδύσεων.

Η αύξηση της δραστηριότητας μεταπώλησης κατοικιών και οι ανακαινίσεις βοήθησαν επίσης.

Η έκθεση «θα πρέπει να καταπνίξει προς το παρόν τις φήμες για ύφεση», έγραψε σε σημείωμα ο Doug Porter, επικεφαλής οικονομολόγος της BMO Capital Markets.

Τα επιτόκια

Η Τράπεζα του Καναδά δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 2,25% και θα αναλάβει δράση μόνο όταν υπάρξει σημαντική αλλαγή στις οικονομικές προοπτικές.

Ωστόσο, ο υποκείμενος αντίκτυπος των δασμών συνεχίζει να αντικατοπτρίζεται στο επιχειρηματικό και καταναλωτικό κλίμα, σύμφωνα με τα στοιχεία για το ΑΕΠ.

Οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου παρέμειναν αμετάβλητες το τρίτο τρίμηνο και οι τελικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 0,1%.

Οι νέες οικιστικές κατασκευές μειώθηκαν επίσης κατά 0,8% κατά την περίοδο, πρόσθεσε η StatsCan.

Το καναδικό δολάριο αυξήθηκε κατά 0,34% στο 1,3982 ανά δολάριο ΗΠΑ, ή 71,52 σεντς ΗΠΑ. Η απόδοση των διετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε κατά 31,4 μονάδες βάσης στο 2,402%.

- Reuters