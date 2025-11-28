Κικίλιας-στον-ΣΚΑΪ:-Σωστός-και-δίκαιος-ο-διπλασιασμός-του-επιδόματος-ανεργίας-στους-ναυτικούς

Για τον διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας στους ναυτικούς, την κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας, τα πράσινα καύσιμα, τις επενδύσεις στη χώρα μας αλλά και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως είπε αρχικά ο υπουργός για τους ναυτικούς: «Eίναι καίριο γιατί υπήρχαν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οι άνεργοι συμπολίτες μας με επαγγέλματα της ξηράς αμείβονταν με ένα Α ποσό, πολλαπλάσιο, και οι άνεργοι ναυτικοί μας με 300 ευρώ, κάτι το οποίο ήταν άδικο. Οι υπουργοί στο παρελθόν το είχαν υποσχεθεί, είχε να το ακουμπήσει κάποιος από το 2017, νομίζω είναι σωστό και δίκαιο. Το ποσό διπλασιάζεται και δίνεται η δυνατότητα ΣΕ αυτούς τους ναυτικούς που είναι χωρίς επάγγελμα να υπάρχει κοινωνική στήριξη και μέριμνα της πολιτείας και άρα είναι προφανές πως είναι προνόμιο κάποιων κομμάτων ή παρατάξεων, είναι όμως μέριμνα της κυβέρνησης και του υπουργείου Ναυτιλίας και χαίρομαι που μπορέσαμε να το προχωρήσουμε. Λίαν συντόμως θα υπάρχει κοινή υπουργική, που θα ρυθμίζει ακριβώς από 1η του επόμενου έτους, πώς θα αποζημιώνονται».

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας τόνισε πως διευρύνονται και οι δικαιούχοι. «Στόχος μας είναι να έχουμε κι΄άλλους, περισσότερους Έλληνες ναυτικούς. Είναι καλά πληρωμένες οι δουλειές τους, σε όλα τα επίπεδα. Καπετάνιοι, μηχανικοί, ναυτικοί… Η μέριμνα πρέπει να υπάρχει για συνανθρώπους μας που δεν μπορούν, δεν έχουν και βρίσκονται σε ανάγκη», σημείωσε.

Για την κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως: «168 εκατ. ευρώ επί 4 χρόνια σε κλειστό διαγωνισμό, τρέχουν αυτή τη στιγμή για ενδονησιωτικές ανταποκρίσεις και συνδέσεις, όπως και από την ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά μας. Γίνεται η καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε να συνδέονται όλοι και κατά κύριο λόγο τα νησιά της άγονης γραμμής».

Για τα πράσινα καύσιμα στη ναυτιλία

Για το τι γίνεται με τα πράσινα καύσιμα στη ναυτιλία, ο υπουργός εξήγησε πως «το καύσιμο με το οποίο κινείται η ναυτιλία, κινεί και το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Εάν ξαφνικά μπουν δισεκατομμύρια φόρων και penalties στη ναυτιλία, οι εφοπλιστές θα μετακυλήσουν στους ναυλωτές αυτό το βάρος. Άρα θα είχαμε αυξημένες τιμές ενέργειας, στον Θεό πληθωρισμό και αυξημένες τιμές των εμπορικών προϊόντων. Αυτό είναι μη αποδεκτό και μη συμβατό με αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να φέρουμε συμφωνίες και επενδύσεις με τους Αμερικάνους έτσι ώστε για τα επόμενα 20 χρόνια να έχουμε συμφωνίες με σταθερά επίπεδα και τιμές ενέργειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε το Χρηματιστήριο Ενέργειας να το αποκλιμακώσουμε, και όλα τα εμπορικά προϊόντα, τρόφιμα κτλ. Και άρα να πληρώνουν λιγότερα οι Έλληνες, αυτό με ενδιαφέρει, αυτών υπουργός είμαι. Για αυτό παλεύω, όπως και η κυβέρνηση. Η Ευρώπη στήριξε πως η πράσινη μετάβαση μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχουν καύσιμα, δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα βιοκαύσιμα ή άλλα καύσιμα για τη ναυτιλία. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί και για ποιον λόγο κάποιοι προέτρεξαν 10-15 χρόνια νωρίτερα, επιβάλλοντας την πράσινη μετάβαση με τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά σκοτώνει την ανταγωνιστικότητα και άρα θα πληρώνει ο κόσμος και οι κοινωνίες. Πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες πως το πρώτο μέλημά τους είναι οι άνθρωποί τους και πώς θα ζουν αυτοί και θα ευημερούν. Και το θέμα του πλανήτη είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά με τους όρους που θα μπορεί να επιβιώσει ο κόσμος».

«Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να μην συμβαδίσουμε και να πάμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας αλλά αντιθέτως να απέχουμε και η ψηφοφορία να αναβληθεί. Η Ελλάδα έχει το 20% του παγκόσμιου στόλου, είναι μια υπερδύναμη στη ναυτιλία και αυτό πρέπει οι πολιτικοί της χώρας να το εκμεταλλεύονται προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών», εξήγησε ο κ. Κικίλιας.

«Είναι εντυπωσιακό πως οι ΗΠΑ επιθυμούν να κάνουν επενδύσεις στη χώρα μας»

Για την Ελευσίνα και τις αμερικανικές επενδύσεις, ο υπουργός ανέφερε πως «αν οι ενεργειακές συμφωνίες είναι σημαντικές, της τάξης των 10-15 χρόνων, οι όποιες συμφωνίες για επενδύσεις στα λιμάνια είναι έτη πιο σημαντικές και σοβαρές γιατί είναι μια μισό αιώνα, ή σχεδόν για πάντα. Τα λιμάνια είναι πηγή ανάπτυξης και όποιος ελέγχει την παγκόσμια ναυτιλία καi τις λιμενικές υποδομές ουσιαστικά ελέγχει ή καθορίζει την οικονομία και την ανάπτυξη στον πλανήτη. Άρα εμείς ως σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, νομιμότητας και ευρωπαϊκών κανόνων, όταν τρέχουμε μια διαγωνιστική διαδικασία και ολοκληρώνεται και παραχωρείται μια λιμενική υποδομή, τη συμφωνία αυτή την τηρούμε. Είναι εντυπωσιακό πως οι ΗΠΑ επιθυμούν να κάνουν επενδύσεις στη χώρα μας και πιστεύω πως αυτό θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει δώσει την έγκριση ο πρωθυπουργός για τις διαπραγματεύσεις και θα γίνει τρόπο σύννομο και διαφανή και βεβαίως θέλουμε τους Αμερικάνους να επενδύσουν τις εταιρείες τους. Έτσι ευημερεί η Ελλάδα».

Ο υπουργός ανέφερε επίσης πως σήμερα κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για τον έλεγχο στα λιμάνια.

«Θα διαβάσω το βιβλίο Τσίπρα»

Τέλος, για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είπε πως «θα το διαβάσω. Δημοσιογραφικά έχει ενδιαφέρον, αλλά στην κοινωνία δεν έχει. Ο κ. Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης της Αριστεράς. Αυτά τα όποια συζητούνται έχουν ενδιαφέρον για αυτόν και τους συντρόφους του και είναι εσωτερικά. Η κοινωνία και η κοινή γνώμη έχει διαμορφώσει άποψη για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βιωματικά. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας».

