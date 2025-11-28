Κωνσταντοπούλου:-«Θάβουν-τη-δίκη-που-αφορά-την-υπεξαγωγή-των-βίντεο-της-εμπορικής-αμαξοστοιχίας-στα-Τέμπη»

Στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκε σήμερα Παρασκευή η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό από την εμπορική αμαξοστοιχία στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Σήμερα παρακολουθούμε ένα άλλο επεισόδιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να μπαζώσει την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης έδινε μια πάρα πολύ άνετη συνέντευξη στην ΕΡΤ το πρωί, σε αντίθεση με τις συνθήκες που καλείται η αντιπολίτευση στη δημόσια τηλεόραση, που έχει μετατραπεί σε πρωθυπουργική τηλεόραση και δεν είπε λέξη γι’ αυτή τη δίκη.

Η δίκη, λέει, των Τεμπών θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. Θάβουν τη δίκη που αφορά την εξαφάνιση, την υπεξαγωγή των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Προσπαθούν να εξαφανίσουν από την πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει και είναι εξαιρετικά σοβαρό».

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ζήτησε να παρέμβει στην ΕΡΤ «προκειμένου να γνωστοποιήσω στους πολίτες ότι γίνεται αυτή η δίκη, την οποία αποκρύπτει η κυβέρνηση και μπαζώνει για άλλη μια φορά ο υπουργός Δικαιοσύνης», επισημαίνοντας: «Δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να παρέμβω, μολονότι μίλησα και με συνεργάτη της ΕΡΤ. Εδώ, λοιπόν, οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ότι γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, όχι μόνο για τη Δικαιοσύνη, αλλά και για την ενημέρωση των πολιτών και ταυτόχρονα μέσα στη δικαστική αίθουσα γίνεται ένας άλλος αγώνας, διότι βγήκε χθες ένα φιρμάνι του προέδρου του Πρωτοδικείου Λάρισας, με βάση το οποίο περιορίζει την πρόσβαση των πολιτών μέσα στη δικαστική αίθουσα και ορίζει ανώτατο όριο 45 ανθρώπους για να παρίστανται μέσα στη δικαστική αίθουσα όπου δικάζονται, ποιοι; Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, τα πρόσωπα που έχει ορίσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρίας Interstar, αντισυμβαλλόμενης της κυβέρνησης, που εισπράττει κρατικό χρήμα και εξαφάνισαν όλοι μαζί τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, «η διάταξη αυτή με την οποία επιχειρείται ο περιορισμός της πρόσβασης των πολιτών στο ακροατήριο είναι ευθέως αντισυνταγματική και σκανδαλώδης» και «αποδεικνύει το φόβο μιας ένοχης κυβέρνησης απέναντι στη δικαστική λειτουργία και αποδεικνύει βεβαίως ότι ο αγώνας που κάνει η κοινωνία για δικαιοσύνη και αλήθεια είναι η πιο εύστοχη απάντηση σε μια κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, βουτηγμένη στη βρομιά, ένοχη και συνένοχη στα πιο μεγάλα εγκλήματα, που προσπαθεί με κόλπα, με τεχνάσματα, αλλά και με ελεγχόμενους δικαστές και εισαγγελείς να περιορίσει την απονομή της Δικαιοσύνης».

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.