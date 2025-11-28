Μάχη Βορρά – Νότου στο Eurogroup: Πιερρακάκης και Βαν Πέτεγκεμ θα ψάξουν τουλάχιστον 11 ψήφους που θα κρίνουν την προεδρία

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Προϋπολογισμού του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ είναι και επίσημα οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία του Eurogroup, όπως ανακοίνωσε και επίσημα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι δύο υποψήφιοι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο, εκπροσωπώντας ουσιαστικά την ίδια γενιά, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να είναι 42 ετών και τον Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ 45. Πρόκειται για μία άτυπη μάχη Βορρά – Νότου, με τους δύο πολιτικούς να μοιράζονται κοινές ιδεολογικές βάσεις.

Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των υπουργών της Ευρωομάδας, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτήν την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αποσύρουν την αίτησή τους. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι να επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

Όσο για τον αντίπαλο του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, από τον Φεβρουάριο του 2025 ανέλαβε υπουργός Προϋπολογισμού στην κυβέρνηση του Μπάρτ Ντε Βέβερ, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών υπό τον Αλεξάντερ ντε Κρόο. Είχε μάλιστα την προεδρία του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ κατά τη βελγική προεδρία το 2024. Η υποψηφιότητά του θεωρείται κρίσιμη, καθώς το Βέλγιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για τη χρήση ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας.

Η ανακοίνωση του Eurogroup

Δύο υπουργοί υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους για την προεδρία του Eurogroup:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας

Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για την Διοικητική Απλούστευση, του Βελγίου

Πρόεδρος της Ευρωομάδας μπορεί να εκλεγεί οποιοσδήποτε υπουργός αρμόδιος για τα οικονομικά από κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος της Ευρωομάδας κατά τον χρόνο της εκλογής. Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών και η θητεία μπορεί να ανανεωθεί.

Η Ευρωομάδα είναι ένα άτυπο όργανο που δημιουργήθηκε το 1997, στο οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν θέματα που αφορούν τις κοινές ευθύνες των χωρών τους σχετικά με το ευρώ. Κύριο καθήκον της είναι να διασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Στοχεύει επίσης στην προώθηση των συνθηκών για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής για το ευρώ και για την παρακολούθησή τους. Συνήθως συνεδριάζει μία φορά το μήνα, την παραμονή της συνόδου του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Ο πρώτος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ Jean-Claude Juncker. Τον διαδέχτηκαν οι Ζερούμ Ντάισεμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup για πρώτη φορά στις 9 Ιουλίου 2020. Ο κ. Ντόναχιου παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του Eurogroup στις 18 Νοεμβρίου 2025. Έκτοτε, ο Μάκης Κεραυνός, υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπηρετεί ως υπηρεσιακός πρόεδρος του Eurogroup».

Νίκος Παπαθανάσης: Εξαιρετικά τιμητική για την Ελλάδα η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup αποτελεί μια εξαιρετικά τιμητική εξέλιξη, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την Ελλάδα.

Αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της τεράστιας απόστασης, όχι μόνο χρονικής, αλλά κυρίως ουσιαστικής, που μας χωρίζει από τα δύσκολα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, όταν κάποιοι, παίζοντας την τύχη της χώρας στα «ζάρια», έθεσαν σε κίνδυνο την στρατηγική επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και της Ν.Δ. για μια Ελλάδα στο κέντρο της ενωμένης Ευρώπης, για μια Ελλάδα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Το Eurogroup αποτελεί έναν κορυφαίο θεσμό που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων εντός της Ε.Ε. Πολύ περισσότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία, όπου η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μεγάλες προκλήσεις, αλλά και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες, για το παρόν και για την επόμενη μέρα του κοινού μας σπιτιού, για το παρόν και το μέλλον των συμπολιτών μας, πρωτίστως των νέων.

Ως Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την επιτάχυνση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση μιας σταθερής οικονομικής αναπτυξιακής πορείας με δημοσιονομική στοχοθεσία και κοινωνικό πρόσημο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να συμβάλλει καταλυτικά στην εμπέδωση μιας πραγματικής κοινής αγοράς με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κορυφαίων ζητημάτων όπως το στεγαστικό, η κλιματική κρίση, η χρηματοδότηση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη. Το επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Το επιτάσσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης.»

