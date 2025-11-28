Μητσοτάκης-για-επιστροφή-ενοικίου:-Στηρίζουμε-τους-συμπολίτες-μας,-ειδικά-όσους-έχουν-περισσότερο-ανάγκη

Στην επιστροφή ενός ενοικίου σε σχεδόν 900.000 ενοικιαστές από σήμερα αναφέρεται σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «ένα μόνιμο μέτρο το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους».

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας έως τα 1.600 ευρώ όταν η οικογένεια εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας καλύπτει και φοιτητική στέγη.

«Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα, ώστε οι ενοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που δικαιούνται», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η στέγαση είναι μείζον ζήτημα ειδικά για τους νέους και πρόσθεσε ότι «καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».



@kyriakosmitsotakis_ Από σήμερα και κάθε Νοέμβριο, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους.

