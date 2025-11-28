Close Menu
    Friday, November 28
    Ν. Δένδιας: Η αμυντική καινοτομία στη ατζέντα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό του Κρατιδίου της Έσσης

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κρατιδίου της Έσσης, Boris Rhein.

    Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τη διμερή αμυντική συνεργασία στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας».

    Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ακόμη ότι αποδέχθηκε «την πρόσκληση του κ. Rhein» να επισκεφθεί την Έσση, «προκειμένου να διερευνήσουμε περαιτέρω την ανωτέρω συνεργασία μας στην Έρευνα και Καινοτομία».

    Αργότερα, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας συναντήθηκε, με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, Γεώργιο.

    Όπως ανέφερε με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου Κύπρου στην Αθήνα.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

