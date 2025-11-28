Οι ευραγορές κλείνουν ανοδικά παρά τις ανησυχίες για AI – Συνολικά θετικός μήνας ο Νοέμβριος για τον Stoxx

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν κυρίως ανοδικά την Παρασκευή (28/11), καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα αποτελέσματα ενός ταραχώδους μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,23% στις 576,34 μονάδες, με τα κύρια χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,34% στις 23.859,08 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημείωσε κέρδη 0,29% στις 8.122,71 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE ενισχύθηκε κατά 0,28% στις 9.720,70 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός MIB έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,37% στις 43.381,00, ενώ και ο ισπανικός IBEX έκλεισε με οριακή άνοδο 0,08% στις 16.374,45 μονάδες.

Αξίζει να επισημανθεί ότι συνολικά ο Νοέμβριος υπήρξε ένας ασταθής μήνας για τις μετοχές, με τους φόβους για υπερτιμημένες αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να επανεμφανίζονται, προκαλώντας «ρολάρισμα» ανάμεσα σε ράλι ανακούφισης και ρευστοποιήσεις, το οποίο ενισχύθηκε από τα τελευταία στοιχεία της σεζόν οικονομικών αποτελεσμάτων και την αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες αγορές ενισχύθηκαν αυτή την εβδομάδα από τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατά τη συνάντησή της στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Ατομικές μετοχές

Στο μέτωπο των μετοχών, η Delivery Hero βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο του δείκτη κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης. Η γερμανική εταιρεία παράδοσης φαγητού εκτοξεύτηκε 15,7% την Παρασκευή, μετά από έκκληση των μετόχων για στρατηγική αναθεώρηση, σύμφωνα με το -.

Παρά το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος παράδοσης συνεχίζει να αναπτύσσεται με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τις ΗΠΑ, οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για τις πιθανότητες «κρυστάλλωσης αξίας ορισμένων πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων» της Delivery Hero μετά από αυτές τις αναφορές, δήλωσε ο Clément Genelot, αντιπρόεδρος έρευνας μετοχών στη Stifel.

Μία πλήρης εξαγορά από έναν μόνο επενδυτή ήταν «εντελώς απίθανη», πρόσθεσε ο Genelot στο CNBC, αλλά ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της Delivery Hero, όπως αυτά στην Κορέα, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, θα μπορούσαν να προσελκύσουν αγοραστές.

Από την άλλη, η δανέζικη φαρμακευτική Novo Nordisk συνέχισε να βρίσκεται στο επενδυτικό προσκήνιο. Οι μετοχές της ενισχύθηκαν 2%, αναστρέφοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Την Τετάρτη, οι Υπηρεσίες Medicare και Medicaid των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την νέα τιμή για τα πιο δημοφιλή φάρμακά της, Ozempic και Wegovy, από το 2027. Η νέα τιμή για τους ασθενείς με Medicare θα είναι 274 δολάρια, δηλαδή έκπτωση 71% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή καταλόγου.

Όσον αφορά τη βρετανική αεροπορική εταιρεία EasyJet, σημείωσε άνοδο 2,6%, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα θετικά αποτελέσματα της Τετάρτης, όπου η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών για τα πακέτα διακοπών.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της γερμανικής Puma εκτοξεύτηκε πάνω από 18% την Πέμπτη, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η κινεζική πολυεθνική αθλητικών ειδών Anta Sports προετοιμάζει πρόταση εξαγοράς. Ωστόσο, την Παρασκευή η μετοχή υποχώρησε 1,2%.

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτές θα παρακολουθούν τις κινήσεις των μετοχών του αμυντικού τομέα την Παρασκευή, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έσπασε τη σιωπή του για το σχέδιο την Πέμπτη, δηλώνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «σοβαρές συνομιλίες».

Συνολικά θετικός μήνας για τον Stoxx 600

Ο ευρωπαϊκός δείκτης κατέγραψε άνοδο για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο, με τις μετοχές του τομέα της υγείας να ηγούνται. Οι Roche και Bayer σημείωσαν καλή απόδοση μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών, ενώ η γαλλική Abivax καταγράφει άνοδο άνω του 1000% από την αρχή του έτους, χάρη σε υποσχόμενα δεδομένα για το φάρμακό της για την ελκώδη κολίτιδα.

Στον αντίποδα, οι μετοχές τεχνολογίας εμφάνισαν διακυμάνσεις, καθώς οι ανησυχίες για φούσκα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και υπερτιμημένες αποτιμήσεις στις ΗΠΑ επεκτάθηκαν και στην Ευρώπη. Η ASMI, προμηθεύτρια εξοπλισμού σε κατασκευαστές ημιαγωγών, υποχώρησε σχεδόν 15% κατά τη διάρκεια του μήνα, ενώ η ολλανδική ASML σημείωσε πτώση περίπου 2% την ίδια περίοδο.

Η ASMI έκλεισε με άνοδο 0,1%, ενώ η ASML κέρδισε 0,4%. Οι αμυντικές μετοχές υπέστησαν επίσης απώλειες, με την γερμανική Hensoldt να υποχωρεί σχεδόν 25% το Νοέμβριο, λόγω καθυστερήσεων στην αναθεώρηση των εκτιμήσεων ανάπτυξης στην ημερίδα κεφαλαιαγοράς.

Δεδομένα και δείκτες

Ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρώπης αναμένεται να ανακοινώσουν προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό την Παρασκευή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία παραγωγής αυτοκινήτων από τη Society of Motor Manufacturers and Traders δημοσιεύθηκαν νωρίς, δείχνοντας πτώση 23,8% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2025, μετά από κυβερνοεπίθεση στην Jaguar Land Rover που ανέστειλε την παραγωγή για πάνω από δύο εβδομάδες.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τις πρώτες ύλες στις ΗΠΑ την Παρασκευή, μετά από τεχνικό πρόβλημα στα data centers CyrusOne της CME Group που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της διαπραγμάτευσης στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

«Η υποστήριξη εργάζεται για την επίλυση του ζητήματος βραχυπρόθεσμα και θα ενημερώσει τους πελάτες για λεπτομέρειες πριν το άνοιγμα μόλις είναι διαθέσιμες», ανέφερε η CME Group σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν μεικτά την Παρασκευή, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν μικρές αλλαγές το βράδυ της Πέμπτης κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας με μειωμένη συνεδρίαση λόγω αργίας. Ο δείκτης Nasdaq Composite φαίνεται να τερματίζει ένα επταμηνιαίο σερί ανόδου.