Ο «ανάποδος» Νοέμβριος της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο – Πώς η Nvidia βγήκε από το απυρόβλητο και ένιωσε την ανάσα της Google

Είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο και η πρώτη στον κόσμο που ξεπέρασε, προσωρινά, το ορόσημο των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση. Θεωρείται το μεγάλο αφεντικό στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης καθώς λειτουργεί ως βαρόμετρο στον κλάδο της τεχνολογίας.

Κι όμως το τελευταίο διάστημα έπεσαν οι άμυνες της Nvidia, με το Νοέμβριο να αποδεικνύεται ανάποδος μήνας για τον κολοσσό των ημιαγωγών. Στην διάρκεια του Νοεμβρίου οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν πτώση, χώρια που ένιωσε την ανάσα της Google.

Ο μήνας ξεκίνησε για την Nvidia με την μετοχή της να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, έχοντας ενισχυθεί από τις διογκούμενες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη από μεγάλους πελάτες, όπως η Meta, η Microsoft και η Google.

Βέβαια υπήρχαν ήδη ψίθυροι για «φούσκα» στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης, όμως στη διάρκεια του μήνα οι φωνές που εξέφραζαν την ανησυχία τους ακούστηκαν πιο δυνατά και καθαρά. Έτσι άλλαξε το κλίμα στις αγορές με τις μετοχές της Nvidia να καταγράφουν «βουτιά» 11%.

Την ίδια ώρα η Nvidia είδε επενδυτές να αποχωρούν, όπως η SoftBank. Η SoftBank ανακοίνωσε ότι πούλησε το μερίδιό της στην Nvidia, για να επενδύσει στην OpenAI. Και ενώ ο οικονομικός διευθυντής της SoftBank τόνισε αυτή η απόφαση «δεν είχε καμία σχέση με την ίδια την Nvidia», η κίνηση αυτή δεν «έκατσε» καλά στις συζητήσεις για «φούσκα».

Η Nvidia απάντησε πάντως με αδιάσειστα στοχεία, ανακοινώνοντας αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ήταν σαφώς καλύτερα των εκτιμήσεων, σηκώνοντας την μετοχή και τον κλάδο.

«Έχει γίνει πολλή συζήτηση περί ”φούσκας” στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζεν-Σουν Χουάνγκ μετά τα αποτελέσματα. «Από τη δική μας οπτική γωνία, βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό».

Τα αποτελέσματα ήταν αναμφισβήτητα εντυπωσιακά αλλά η επίδρασή τους στις αγορές αποδείχθηκε πρόσκαιρη. Την επόμενη μέρα, επικράτησε και πάλι η ανησυχία για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τις μεγάλες δαπάνες.

Κεκλεισμένων των θυρών, ο Χουάνγκ φέρεται να δήλωσε στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι «η αγορά δεν εκτίμησε» το «απίστευτο» τρίμηνο της Nvidia. «Αν είχαμε ένα κακό τρίμηνο, αυτό θα ήταν απόδειξη ότι υπάρχει μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης. Αν είχαμε ένα εξαιρετικό τρίμηνο, τροφοδοτούμε τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης», φέρεται να δήλωσε.

Ο ανταγωνισμός από την Google

Τα πράγματα έγιναν χειρότερα για την Nvidia μετά το δημοσίευμα του The Information ότι η Google βρίσκεται σε συνομιλίες με την Meta για να παράσχει στην εταιρεία προηγμένα τσιπ, αξίας δισεκατομμυρίων.

Αν και τα τσιπ της Nvidia αποτελούν αυτό που λέμε «το δέκα το καλό»- και χρησιμοποιούνται από τεχνολογικούς γίγαντες και startups για την εκπαίδευση και τη λειτουργία LLM και chatbots-, η είδηση ​​​​υποδηλώνει ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες που διεκδικούν μερίδιο στην πίτα. Πρώτη σε αυτή την διεκδίκηση φαίνεται πως είναι η Google, η οποία επωφελήθηκε από την πτώση των μετοχής της Nvidia που προκάλεσε το δημοσίευμα.

Η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, πλησιάζει το ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων, με τη μετοχή της να ενισχυθεί φέτος σχεδόν 70%.

Οι εξελίξεις αυτές δεν άφησαν αδιάφορο τον Μάικλ Μπέρι, τον αντισυμβατικό διαχειριστής κεφαλαίων που έγινε παγκοσμίως γνωστός για το στοίχημά του απέναντι στην αμερικανική αγορά ακινήτων πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ο Μπέρι εκφράζει ολοένα και πιο ηχηρά τις αμφιβολίες του για την Nvidia, χαρακτηρίζοντάς τη νέα «Cisco» αν σκάσει η «φούσκα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις εταιρείες Microsoft, Google, Meta, Amazon και Oracle, που πρωτοστατούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ως τους σημερινούς «καβαλάρηδες», μαζί με «αρκετές startups», συμπεριλαμβανομένης της OpenAI του Σαμ Άλτμαν.

«Και για άλλη μια φορά υπάρχει μια Cisco στο επίκεντρο όλων αυτών», γράφει υπενθυμίζοντας ότι η Cisco κατέγραψε «βουτιά» κατά 78% κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης της αγοράς dot-com. «Το όνομά της είναι Nvidia», ανέφερε.

Αν και ο Νοέμβριος προκάλεσε έντονες αναταράξεις στην Nvidia, η εταιρεία παραμένει η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο και οι μετοχές της έχουν ανακάμψει ελαφρώς τις τελευταίες ημέρες, κλείνοντας με άνοδο 1,37% την Τετάρτη.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο βασίζονται στα τσιπ της Nvidia και έχουν δεσμευτεί να ξοδέψουν δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια στην τελευταία γενιά των προϊόντων της.

Κάπως έτσι ο Νοέμβριος λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ακόμη και τα «αστέρια» της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χάσουν την λάμψη τους.