Ο-Κυριάκος-Πιερρακάκης-ανακοίνωσε-την-υποψηφιότητά-του-για-την-προεδρία-του-eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης διεκδικεί επίσημα την προεδρία του Eurogroup. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μόλις οκτώ μήνες, έχει κερδίσει τον σεβασμό των Ευρωπαίων ομολόγων του και θεωρείται μια ισχυρή επιλογή για τη διαδοχή του Πασκάλ Ντόναχιου. Απέναντί του θα είναι ο Βέλγος υπουργός Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, επίσης προερχόμενος από το ΕΛΚ.

Ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, ο Πιερρακάκης δήλωνε στο - ότι μια κορυφαία ευρωπαϊκή θέση για Έλληνα αξιωματούχο «θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια». Στα πρώτα του 40 χρόνια, με σπουδές στην πληροφορική και την πολιτική οικονομία, έχει διανύσει μια ταχεία δημόσια διαδρομή: από υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019-2023), όπου ηγήθηκε της ψηφιοποίησης του κράτους, σε υπουργός Παιδείας που άνοιξε τον δρόμο για ιδιωτικά πανεπιστήμια, και πλέον υπουργός Οικονομίας, αναφέρει το αμερικανικό μέσο.

Η ψηφοφορία αναμένεται να γίνει στην επόμενη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και απέναντι στον Κυριάκο Πιερρακάκη θα βρεθεί ο 45χρονος Βέλγος Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ, αναπληρωτής πρωθυπουργός και από τα πιο έμπειρα μέλη του Eurogroup.

Από τον Φεβρουάριο του 2025 ανέλαβε υπουργός Προϋπολογισμού στην κυβέρνηση του Μπάρτ ντε Βέβερ, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών υπό τον Αλεξάντερ ντε Κρόο. Είχε μάλιστα την προεδρία του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ κατά τη βελγική προεδρία το 2024. Η υποψηφιότητά του θεωρείται κρίσιμη, καθώς το Βέλγιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για τη χρήση ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας.

Το Eurogroup έχει μόλις τέσσερις προέδρους στην ιστορία του από το 2005: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον Γέρον Ντέισελμπλουμ, τον Μάριο Σεντένο και τον Πασκάλ Ντόναχιου, που αποχώρησε νωρίτερα τον Νοέμβριο. Η ανανέωση της ηγεσίας έρχεται σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για την ευρωζώνη: δημοσιονομικοί κανόνες, στήριξη στην Ουκρανία και η ανάγκη για βαθύτερη οικονομική ενοποίηση.

Στον αρχικό κατάλογο ισχυρών υποψηφίων υπήρχε και ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος όμως απέσυρε την υποψηφιότητά του. Το υπουργείο του εξήγησε ότι η Ισπανία «θα παραμείνει δεσμευμένη στην ενίσχυση του Eurogroup ως κινητήριας δύναμης της οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης», με στόχο να διατηρήσει ισχυρή παρουσία σε κρίσιμους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Το επόμενο διάστημα θα καθορίσει αν η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη θεσμική καταξίωση της τελευταίας δεκαετίας — ή αν η μάχη θα εξελιχθεί σε σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και νότο.

Η επίσημη ανακοίνωση των δύο υποψηφιοτήτων ακολουθεί:

Δύο υπουργοί υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους για την προεδρία του Eurogroup:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας

Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για την Διοικητική Απλούστευση, του Βελγίου

Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των υπουργών της Ευρωομάδας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης για την Ευρωομάδα, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.

Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτήν την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αποσύρουν την αίτησή τους. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι να επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

Πρόεδρος της Ευρωομάδας μπορεί να εκλεγεί οποιοσδήποτε υπουργός αρμόδιος για τα οικονομικά από κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος της Ευρωομάδας κατά τον χρόνο της εκλογής. Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών και η θητεία μπορεί να ανανεωθεί.

Η Ευρωομάδα είναι ένα άτυπο όργανο που δημιουργήθηκε το 1997, στο οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν θέματα που αφορούν τις κοινές ευθύνες των χωρών τους σχετικά με το ευρώ. Κύριο καθήκον της είναι να διασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Στοχεύει επίσης στην προώθηση των συνθηκών για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής για το ευρώ και για την παρακολούθησή τους. Συνήθως συνεδριάζει μία φορά το μήνα, την παραμονή της συνόδου του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Ο πρώτος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ Jean-Claude Juncker. Τον διαδέχτηκαν οι Ζερούμ Ντάισεμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup για πρώτη φορά στις 9 Ιουλίου 2020. Ο κ. Ντόναχιου παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του Eurogroup στις 18 Νοεμβρίου 2025. Έκτοτε, ο Μάκης Κεραυνός, υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπηρετεί ως υπηρεσιακός πρόεδρος του Eurogroup».