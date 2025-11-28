Ο-Κυριάκος-Πιερρακάκης-υποψήφιος-και-επισήμως-για-το-eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπέβαλε και επισήμως την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup.

Η διαδικασία προβλέπει ότι ο πρόεδρος του Οργάνου θα εκλεγεί από τους υπουργούς Οικονομικών των 20 κρατών – μελών της Ευρωζώνης στη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου όπου η ψήφος κάθε χώρας είναι ισότιμη, ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος.

Εάν εκλεγεί, ο κ. Πιερρακάκης θα γίνει ο πέμπτος κατα σειράν πρόεδρος του Eurogroup από τότε που ο ρόλος θεσμοθετήθηκε πριν από δύο δεκαετίες, διαδεχόμενος τους Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Γερούν Ντάισελμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόναχιου.

Πέρα από την διαδρομή και την θητεία του κ. Πιερρακάκη σε τρεις κυβερνητικές θέσεις, ενδεχόμενη εκλογή του συνοδεύεται από έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για την Ελλάδα που έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα, ισχυρά σημάδια ότι η δεκαετία των κρίσεων είναι οριστικά παρελθόν.

Ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης είχε δηλώσει πρόσφατα στο - ότι μια υψηλή ευρωπαϊκή θέση για Έλληνα αξιωματούχο «θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών μόλις οκτώ μήνες, έχει κερδίσει τον σεβασμό των ομολόγων του. Ηταν ωστόσο η θητεία του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019-2023) και η σημαντική συμβολή του στην ψηφιακή μεταμόρφωση του Δημοσίου που θεωρείται η καθοριστική για το προφίλ του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι σπουδές σε MIT και Harvard

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, στα Κάτω Πατήσια, και έχει καταγωγή από την Αρεόπολη και τις Κροκεές Λακωνίας.

Αποφοίτησε από το MIT (με M.Sc. στην τεχνολογική πολιτική). Νωρίτερα, το 2007, είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Harvard Kennedy School (Master στη δημόσια πολιτική), ενώ το 2005 είχε αποφοιτήσει από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων.

Η προϋπηρεσία στη «διαΝΕΟσις»

Ανέλαβε Διευθυντής Ερευνών του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνας και ανάλυσης, «διαΝΕΟσις». Από τη θέση αυτή συντόνισε σειρά ερευνητικών ομάδων για την παραγωγή μελετών που είχαν ως κύριο αντικείμενο την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Νωρίτερα είχε εργαστεί σε ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού πάνω σε θέματα που αφορούν στην ψηφιακή πολιτική.

Θητεία σε τρία υπουργεία

Μετά την εκλογική νίκη της Ν.Δ., ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 9 Ιουλίου του 2019. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς με την Ν.Δ. στην εκλογική περιφέρεια της Α΄ Αθηνών, ενώ επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουνίου του ίδιου έτους. Τον ίδιο μήνα ανέλαβε υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με τον αναχηματισμό της 14ης Μαρτίου 2025 ανέλαβε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.