Πιερρακάκης:-Η-Ευρώπη-είναι-ισχυρότερη-όταν-κινείται-με-ενιαίο-σκοπό-και-ξεκάθαρη-στρατηγική-κατεύθυνση

Η ανάρτηση του ΥΠΕΘΟ.

Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με την επίσημη υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup.

«Είμαι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, γιατί η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή» επισημαίνει.