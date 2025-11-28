Πιθανόν-από-το-νέο-έτος-στην-κυκλοφορία-οι-θεραπείες-που-επιβραδύνουν-τη-γήρανση-των-σκύλων

Να επιβραδύνει τη γήρανση των σκύλων, καθώς και όλες τις επώδυνες και δύσκολα αντιμετωπίσιμες παθήσεις που αυτή επιφέρει, επιχειρεί ένα νέο, ριζοσπαστικό φάρμακο, σύμφωνα με μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από την παρασκευάστρια εταιρεία Loyal.

Τα δύο σκευάσματα LOY-001 και LOY-002 έχουν ήδη περάσει σημαντικά ρυθμιστικά στάδια, λαμβάνοντας νωρίτερα φέτος θετική ένδειξη από το Κέντρο Κτηνιατρικής Ιατρικής του FDA, αποτελώντας τα πρώτα φάρμακα παράτασης ζωής για τα οποία η υπηρεσία διαπιστώνει «εύλογη προσδοκία αποτελεσματικότητας».

Εφόσον υπερβούν τα τελικά ρυθμιστικά εμπόδια, τα φάρμακα θα μπορούσαν να τεθούν σε χρήση από το 2025, προσφέροντας σε πολλούς σκύλους περισσότερα και υγιέστερα χρόνια ζωής.

Τι είναι τα χάπια μακροζωίας της Loyal για τους σκύλους

Η Loyal αναπτύσσει τα τελευταία έξι χρόνια θεραπείες που στοχεύουν στην παράταση του προσδόκιμου ζωής μεσαίων και μεγάλων σκύλων, εστιάζοντας στο γιατί οι μικρότερες ράτσες ζουν σημαντικά περισσότερο.

Οι μεγαλόσωμοι σκύλοι συνήθως δεν ξεπερνούν τα 10 χρόνια ζωής, ενώ οι μικρόσωμοι μπορούν να φθάσουν έως και τα 16. Το φαινόμενο αυτό είναι σπάνιο στον υπόλοιπο ζωικό κόσμο, όπου συχνά τα μεγαλύτερα ζώα ζουν περισσότερο — χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αφρικανικός ελέφαντας, που μπορεί να ζήσει έως 70 χρόνια.

Οι επιστήμονες της Loyal θεωρούν ότι μέρος αυτής της διαφοράς αποδίδεται στα επίπεδα της ορμόνης IGF-1, με τις μεγάλες και γιγαντιαίες ράτσες να εμφανίζουν έως και 28 φορές υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις μικρότερες.

Η πρώτη θεραπεία, LOY-001, στοχεύει ακριβώς αυτή την ορμονική ανισορροπία που σχετίζεται με το μεγάλο μέγεθος των ζώων. Η δεύτερη, LOY-002, επιχειρεί να μιμηθεί τον μεταβολισμό των μικρότερων σκύλων, μειώνοντας την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τη γήρανση.

Ποιοι σκύλοι μπορούν να επωφεληθούν και πώς λειτουργούν τα φάρμακα

Οι μεγάλες ράτσες αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο από το LOY-001, το οποίο θα χορηγείται με ένεση κάθε τρεις μήνες. Το φάρμακο περιορίζει τη δράση της IGF-1, αποτρέποντας τη γρήγορη γήρανση των κυττάρων. Προβλέπεται να χορηγείται σε σκύλους άνω των 7 ετών και βάρους άνω των 18 κιλών. Σε πολυετή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε εκατοντάδες κτηνιατρικές κλινικές στις ΗΠΑ, η Loyal διαπίστωσε ότι ο μηχανισμός γήρανσης που σχετίζεται με το μέγεθος δεν είναι εγγενής, αλλά πρόκειται για μια μορφή «επιταχυμένης γήρανσης» που προκύπτει από την εκτροφή των συγκεκριμένων ρατσών.

Η διάθεση του φαρμάκου – με ιατρική συνταγή – αναμένεται το επόμενο έτος.

Η δεύτερη θεραπεία, LOY-002, που βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης από τον FDA, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο ευρέως, ωφελώντας μεσαίες και μεγάλες ράτσες.

Απευθύνεται κυρίως σε σκύλους άνω των 10 ετών και χορηγείται σε μορφή ημερήσιου χαπιού για ζώα άνω των 6 κιλών. Στόχος της είναι να προσφέρει τα οφέλη μιας διατροφής χαμηλών θερμίδων — η οποία έχει αποδειχθεί ότι παρατείνει τη ζωή των σκύλων έως και κατά δύο χρόνια — χωρίς τις πρακτικές δυσκολίες που παρουσιάζονται στις μεγαλύτερες ράτσες.

Το LOY-002 επιδιώκει να μιμηθεί τον μεταβολισμό των μικρότερων σκύλων, μειώνοντας την εμφάνιση παθήσεων που ταλαιπωρούν τους ηλικιωμένους σκύλους και χαρίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής στα μεγαλύτερα τους χρόνια.

