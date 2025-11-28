Πράσινα τιμολόγια: Προς μικρές μειώσεις τον Δεκέμβριο – Πτώση 5% στη χονδρική

Ελαττωμένες κατά 1 έως 3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς ότι θα είναι οι χρεώσεις των ειδικών τιμολογίων του επόμενου μήνα, ακολουθώντας την ελαφρά αποκλιμάκωση της χονδρεμπορικής. Καμία αλλαγή στο καθεστώς των πράσινων τιμολογίων από το 2026.

Με μικρή ελάττωση στις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων εκτιμούν στελέχη του κλάδου ότι θα κλείσει το 2025, προβλέποντας πως οι χρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές για τον Δεκέμβριο θα καταγράφουν οριακή αποκλιμάκωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αιτία η ελαφρώς καθοδική τάση που ακολουθεί η χονδρική αγορά τον Νοέμβριο, η οποία έως αυτή τη στιγμή κινείται 5% χαμηλότερα σε μηνιαία βάση.

Οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τις χρεώσεις τους το βράδυ της Δευτέρας, 1 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι οι χρεώσεις Νοεμβρίου ξεκινούσαν από 13,9 και έφτασαν μέχρι 26,4 λεπτά ανά kWh. Η μέση τιμή είχε διαμορφωθεί στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, η μείωση των τιμών δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 1 έως 3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ακόμη κι έτσι, πάντως, θα δοθεί τέλος στο διαδοχικό σερί αυξήσεων, που καταγράφεται το τελευταίο δίμηνο.

Οι χονδρεμπορικές τιμές

«Χώρο» για πιο οικονομικές χρεώσεις θα ανοίξει η πτώση της χονδρικής αγοράς, η οποία έως και σήμερα Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, κινείται στα 106,65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, έναντι 112,26 ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εντυπωσιακή βουτιά τον Αύγουστο, ο Νοέμβριος είναι ο πρώτος μήνας στον οποίο πρόκειται να διακοπεί η σταθερά ανοδική τροχιά που είχε καταγραφεί εφεξής.

Σύμφωνα με τα στελέχη του κλάδου, αυτή η θετική συγκυρία οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες – τόσο ως προς τον περιορισμό της ζήτησης για ρεύμα (για τα δεδομένα της περιόδου), όσο και ως προς την παραγωγή ΑΠΕ. Ως συνέπεια, η συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων παράμεινε περιορισμένη, με συνέπεια να συγκρατηθούν οι χονδρεμπορικές τιμές.

Το παραπάνω πλαίσιο εξηγεί γιατί και τον Νοέμβριο δεν έλειψαν οι ώρες με μηδενικές ή αρνητικές χονδρεμπορικές τιμές – με αυτά τα οικονομικά «σήματα» να φανερώνουν πως τα συγκεκριμένα διαστήματα η παραγωγή ΑΠΕ ξεπερνούσε την εγχώρια κατανάλωση και τις όποιες εξαγωγές.

Καμία αλλαγή στα πράσινα τιμολόγια

Με την ολοκλήρωση του Δεκεμβρίου, τα πράσινα τιμολόγια θα κλείσουν δύο χρόνια παρουσίας στην εγχώρια λιανική, καθώς πρωτολανσαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2024, έπειτα από πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ. Το πλαίσιο για τη θέσπισή τους δεν προβλέπει κάποιο χρονικό ορίζοντα απόσυρσής τους από την αγορά.

Επομένως, όσο το υπουργείο δεν προχωρά σε κάποια παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση (κάτι που δεν πρόκειται να κάνει τουλάχιστον για το επόμενο έτος) τα πράσινα τιμολόγια θα συνεχίσουν να διατίθενται χωρίς καμία αλλαγή. Κατά συνέπεια, και το 2026 όσοι καταναλωτές βρίσκονται σε πράσινο προϊόν, αν δεν επιλέξουν ενεργά κάποιο άλλο τιμολόγιο (του προμηθευτή τους ή νέας εταιρείας) θα συνεχίσουν να χρεώνονται με βάση το ειδικό προϊόν για τις κιλοβατώρες που θα «κάψουν».

Αυτό σημαίνει πως κάθε 1η του μήνα θα συνεχίσουν να πληροφορούνται για τη χρέωση που θα ισχύσει τον μήνα που ξεκινά. Επίσης, και το επόμενο έτος οι προμηθευτές θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν το πράσινο προϊόν τους σε όποιον νέο πελάτη τους το ζητήσει.

Αρχές 2026 τα «ευέλικτα σταθερά»

Αν και το θεσμικό πλαίσιο θα παραμείνει αναλλοίωτο, όπως έχει γράψει το -, το γεγονός ότι το πράσινο τιμολόγιο είναι κυμαινόμενο (και επομένως ακολουθεί τα σκαμπανεβάσματα της χονδρικής) έχει λειτουργήσει ήδη ως κίνητρο για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να το εγκαταλείψουν, επιλέγοντας ένα συμβόλαιο με σταθερή χρέωση.

Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί μέσα σε ένα 8μηνο τα ειδικά προϊόντα έχασαν 615.000 πελάτες, καθώς τον Αύγουστο του 2025 αριθμούσαν 3,68 εκατ. νοικοκυριά, από 4,3 εκατ. στο κλείσιμο του προηγούμενου έτους. Αντίστροφα, τον Αύγουστο βρίσκονταν σε σταθερά συμβόλαια 1,38 εκατομμύρια οικιακοί καταναλωτές, περίπου 800.000 περισσότεροι σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Όπως έχει αναδείξει το -, για όσους αναζητούν μια εναλλακτική επιλογή σταθερών τιμολογίων, το επόμενο διάστημα αναμένεται μία νέα κατηγορία μη κυμαινόμενων τιμολογίων – τα «ευέλικτα μπλε», τα οποία αρχικά είχε προταθεί να πάρουν κόκκινο «χρώμα».

Τα πρώην κόκκινα τιμολόγια θα ενεργοποιηθούν με απόφαση της ΡΑΑΕΥ, μέσω της οποίας θα επικαιροποιηθεί παράλληλα όλο το πλαίσιο σύναψης συμβάσεων ανάμεσα στις εταιρείες προμήθειας και τους καταναλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή αναμένεται πλέον προς τις αρχές του 2026.