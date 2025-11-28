Προκαταβολή-βασικής-ενίσχυσης:-Σήμερα-οι-πρώτες-πληρωμές-σε-αγρότες

Σε 363 εκατ. ευρώ ανέρχεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, η οποία αναμένεται να καταβληθεί σήμερα, Παρασκευή, σε 471.833 δικαιούχους αγρότες. Το εν λόγω ποσό είναι το 75% σε σχέση με το 2024 (476 εκατ. ευρώ) και αυτό γιατί κατανέμεται με βάση τα νέα δεδομένα που συμφωνήθηκαν µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το κονδύλι της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης φέτος αντιστοιχεί στο 75% του περυσινού, (363 εκατ. φέτος, 476 εκατ. πέρυσι). Ωστόσο το ποσό που θα καταβληθεί τελικά θα είναι το ίδιο με πέρυσι αλλά με διαφορετική κατανομή. Τα 110 εκατ. που είναι η διαφορά των δύο ποσών θα πάει σε ένα ξεχωριστό κουμπαρά και θα κατανεμηθεί στους αγρότες εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος την κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από κοινού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές προς τους αγρότες, οι συνολικές πληρωμές προς τους δικαιούχους παραγωγούς για το 2025, θα ανέλθουν στα 3,7 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 1,9 δισ. ευρώ αποπληρώθηκαν έως τις 26 Νοεμβρίου, ενώ αναμένονται 538 εκατ. ευρώ τις επόμενες ημέρες που περιλαμβάνουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (363 εκατ.), πληρωμές από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (119 εκατ.) και αποζημιώσεις για την ευλογιά και την πανώλη (56 εκατ. ευρώ).

«Η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν. Αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, οι εξισωτικές αποζημιώσεις και τα οικολογικά σχήματα, θα ακολουθήσει μια “δεύτερη κατανομή” για τους ειλικρινείς αγρότες», όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Παράλληλα, μίλησε για το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, λέγοντας ότι οι παραγωγοί κερδίζουν τρία πράγματα. Συγκεκριμένα, όπως είπε, πρόκειται για ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων, απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε από εδώ και πέρα να μην υπάρξουν νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα.

Επιπλέον, συνέχισε, θα υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται µε βάση τα πραγματικά, αδιαμφισβήτητα, δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου, με τους ειλικρινείς γεωργούς και κτηνοτρόφους να κερδίζουν περισσότερα χρήματα.

«Δεν θριαμβολογούμε, διότι γνωρίζουμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, αλλά ούτε και θα συνδεθούμε με ένα αφήγημα καταστροφολογίας. Μιλάμε ειλικρινά παρουσιάζοντας τα πραγματικά δεδομένα ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν ποια θα είναι η στήριξη της Πολιτείας, με ποιόν τρόπο θα δίνεται από εδώ και πέρα, με ποιους κανόνες και ποιο είναι το αξιόπιστο πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ προς όφελος της χώρας και των αγροτών», σημείωσε.

Από τον πλευρά του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΚΕ στην ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, τόνισε ότι πρόκειται για ένα «δύσκολο έργο».

Στόχος, όπως είπε, είναι να «εξασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ πηγαίνει αποκλειστικά στους αγρότες που το δικαιούνται, αλλά και να προστατεύσουμε τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων».

Επιπλέον, ανέφερε ότι σκοπός είναι «να χτίσουμε από την αρχή μια σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο και το κοινωνικό σύνολο», ενώ, μιλώντας για τις πληρωμές, υπογράμμισε ότι «έχει γίνει μια επίπονη δουλειά για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να καταβληθούν τα χρήματα στους αγρότες».