Του Γιάννη Ανυφαντή

Για τις 11 Δεκεμβρίου έχει οριστεί η εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Ερώτημα πάντως αποτελεί αν αυτή τη φορά θα εμφανιστεί στην αίθουσα 223 – μετά την επανακλήτευσή του – με την πλειοψηφία να επιφυλάσσεται σε περίπτωση που ούτε αυτή τη φορά δεν προσέλθει ο «Φραπές», να προχωρήσει στη βίαιη προσαγωγή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 12 Δεκεμβρίου -ημέρα εκκίνησης της μάχης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια – τη σκυτάλη θα πάρουν οι βουλευτές Χρήστος Μπουκώρος (ΝΔ) και Μανώλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ).

Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της πενθήμερης συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των υπουργών.

Στις 17 Δεκεμβρίου σχεδιάζεται να βρεθούν στην επιτροπή οι Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου και στις 18 του μήνα οι Γιώργος Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος.

Επισημαίνεται πάντως πως ο σχεδιασμός αυτός παραμένει υπό αίρεση, καθώς δεν έχει συζητηθεί ακόμη σε επίπεδο εξεταστικής επιτροπής.

