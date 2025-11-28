Σε-υψηλό-εννέα-μηνών-ο-πληθωρισμός-στη-Γερμανία-τον-Νοέμβριο

Οι πιέσεις στις τιμές ήταν ασθενέστερες από ό,τι αναμενόταν στη Γαλλία και την Ιταλία και ισχυρότερες στην Ισπανία.

Aναπάντεχη επιτάχυνση σε υψηλό εννέα μηνών σημείωσε ο πληθωρισμός στην Γερμανία, υπενθυμίζοντας στην ΕΚΤ που συνεδριάζει για τελευταία φορά στο 2025 στις 18 Δεκεμβρίου ότι οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών παραμένουν.

Ο ΔΤΚ τσίμπησε στο 2,6% τον Νοέμβριο, από 2,3% τον Οκτώβριο με ώθηση από την αύξηση του κόστους των καυσίμων, σύμφωνα με τον Μάρτιν Αντέμερ, αναλυτή του - Economics, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι τιμές των τροφίμων και των υπηρεσιών έχουν ασκήσει πίεση.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι: «η ευρύτερη τάση υποδηλώνει μια σταθερή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού», προβλέποντας ότι ο πληθωρισμός της Γερμανίας θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,3% το 2025 και θα παραμείνει κάτω από το 2% έως το 2026.

Ο δομικός πληθωρισμός της Γερμανίας, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, επιβραδύνθηκε στο 2,7% από 2,8% ενώ ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, αλλά η ζήτηση εργασίας συνέχισε να επιβραδύνεται, υπογραμμίζοντας μια επίμονη έλλειψη δυναμικής στην αγορά εργασίας.

