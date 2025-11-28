Στο-φουλ-οι-«μηχανές»-των-ρυθμίσεων-από-intrum

Με την υψηλή ποσόστωση που καλύπτουν οι ρυθμίσεις στο συνολικό μείγμα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συνεχίσει να πορεύεται η Intrum Hellas, προσφέροντας πιο βιώσιμες λύσεις και παράγοντας πιο σταθερές ταμειακές ροές, με ενισχυμένη μακροπρόθεσμη ανάκτηση.

Με την υψηλή ποσόστωση που καλύπτουν οι ρυθμίσεις στο συνολικό μείγμα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συνεχίσει να πορεύεται η Intrum Hellas, προσφέροντας πιο βιώσιμες λύσεις και παράγοντας πιο σταθερές ταμειακές ροές, με ενισχυμένη μακροπρόθεσμη ανάκτηση.

Σε αυτό το μοτίβο αναμένεται να κινηθεί η αγορά των servicers, ανεβάζοντας το αμέσως προσεχές διάστημα, στο 90% το επίπεδο ρυθμίσεων οφειλών, έναντι περίπου 82% (το 20% αφορά εκποιήσεις) μέχρι πρότινος. Να σημειωθεί πως η Intrum κατέχει σταθερά το υψηλότερο ποσοστό ρύθμισης ωφειλών, ξεπερνώντας το 90%. Ενδεικτικό είναι πως τον Οκτώβριο, η εταιρεία προχώρησε σε ρυθμίσεις της τάξεως του 95%, καθώς από τις 195 αιτήσεις που έγιναν, οι 185 προχώρησαν στο στάδιο ρύθμισης.

Πηγές της Intrum στέλνουν θετικό τόνο, σχετικά με την πορεία εξυπηρέτησης και αποπληρωμής των υποχρεώσεων των οφειλετών – εξέλιξη που συνδέεται με την πορεία της οικονομίας και των εισοδημάτων – και για τα επίπεδα ανάκτησης απαιτήσεων, με τις περισσότερες τιτλοποιήσεις να κινούνται σύμφωνα με το πλάνο. Κατά συνέπεια δεν προκύπτει κάποιος προβληματισμός ως προς τα senior tranches που φέρουν τις εγγυήσεις του Δημοσίου.

Μια ήπια επιβράδυνση των ανακτήσεων απορρέει από το γεγονός ότι η στρατηγική που επικρατεί σταθερά ανά τρίμηνο είναι αυτή των ρυθμίσεων, η οποία υπερτερεί σημαντικά έναντι πλειστηριασμών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για πιο γενναίες ρυθμίσεις, εάν και εφόσον, παρατηρούνται δυσκολίες εξυπηρέτησης – αποπληρωμής. Άλλωστε, οι ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων παραμένουν το πιο σύνθετο σημείο που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι servicers εξαιτίας των χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών, της πολύπλοκης γραφειοκρατίας και της έντονης κοινωνικής ευαισθησίας.

Από την άλλη, δεν μπορούν να αγνοηθούν δομικά ζητήματα τα οποία καθιστούν την αγορά πιο δυσκίνητη και χρήζουν αντιμετώπισης. Από πλευράς servicers και τραπεζών έχει γίνει πολλάκις λόγος για την ανάγκη παρεμβάσεων που αφορούν τη μείωση της γραφειοκρατίας στις μεταβιβάσεις και τις εκποιήσεις ακινήτων και την άρση των καθυστερήσεων και των θεσμικών αναποτελεσματικοτήτων στην εκποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η επίλυση αγκυλώσεων που αφορούν ενδιάμεσα στάδια για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου – που ξεκινά από τον έλεγχο για νομικά και τεχνικά ζητήματα και καταλήγει στην μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο – Κτηματολόγιο που διαρκεί μέχρι και δύο έτη – και η δυνατότητα τακτοποίησης ενός ακινήτου (πρόκειται για χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες τακτοποίησης) από την πλευρά του αγοραστή (έναντι των τραπεζών – servicers) αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες διάθεσης ακινήτων από πλευράς εταιρειών διαχείρισης και τραπεζών.

Στη βάση αυτών, φαίνεται να καταγράφονται σημαντικά βήματα στο πεδίο του Κτηματολογίου, με αποτέλεσμα τη μείωση των απαιτούμενων χρόνων έως και κατά 25%. Από το 2026, η σταδιακή ενσωμάτωση των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο αναμένεται να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως επισημαίνουν πηγές από πλευράς servicers.

Οι διαχείρισης απαιτήσεων και πιστώσεων κατέχουν στα χαρτοφυλάκιά τους περί τα 20.000 ακίνητα, εκ των οποίων περίπου 10.000 είναι οικιστικά, ενώ περιορισμένο είναι το μέγεθος όσων θεωρούνται ώριμα προς διάθεση, λόγω και των παραπάνω αιτιάσεων. Τα ακίνητα αυτά θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά, επηρεάζοντας πτωτικά και τις τιμές, εφόσον δεν υπήρχαν προσκόμματα από το ίδιο το Δημόσιο για τις μεταβιβάσεις τους.

Επιπλέον, από πλευράς servicers γίνεται αναφορά και σε πρόσθετα ακίνητα που θα μπορούσαν να βγουν στην αγορά και αφορούν δεύτερη ή τρίτη κατοικία που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του ν. Κατσέλη. Πρόκειται για αρκετές χιλιάδες δάνεια – περίπου 10.000 ακίνητα – που θα έπρεπε να εκποιηθούν, από τη στιγμή που έχει υπάρξει ρύθμιση και προστασία για την πρώτη κατοικία.