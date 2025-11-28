Στ.-Καφούνης:-Πώς-η-φετινή black-friday μπορεί-να-αποβεί win–win για-επιχειρήσεις-και-καταναλωτές

Κάλεσμα σε εμπόρους, καταναλωτές και Πολιτεία «να συμβάλουν συνειδητά και υπεύθυνα ώστε κάθε σημαντικό “ραντεβού” όπως η Black Friday, να αποβαίνει προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των ελληνικών επιχειρήσεων» απευθύνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.

Όπως τονίζει σε μήνυμά του «δύο είναι οι λέξεις-“κλειδιά” ώστε η φετινή Black Friday να αποβεί win – win για εμπορικές επιχειρήσεις και καταναλωτές: Ευθύνη και Ισορροπία».

«Οι 230.000 εμπορικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΣΕΕ σε όλη τη χώρα έχουν αναλάβει τη δική τους ευθύνη, με μεγάλες προσφορές και πλήρη εφαρμογή του νέου Κώδικα Δεοντολογίας στις μειώσεις τιμών» σημειώνει, προσθέτοντας πως «η δύναμη είναι στα χέρια των καταναλωτών».

Ο κ. Καφούνης καλεί τους καταναλωτές «να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δίνει ο έντονος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, αλλά με αγορές τόσο σε φυσικά όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα, σε μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους και μικρότερες συνοικίες».

«Δεν χρειάζεται να ψάχνουν εκτός συνόρων και σε μη ασφαλείς ιστότοπους, για να βρουν μεγάλες μειώσεις τιμών και να εντοπίσουν την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής. Η σύγχρονη ελληνική εμπορική επιχείρηση, μέσα από όλα τα κανάλια πωλήσεων και με το φυσικό της κατάστημα που δεν κάνει “εκπτώσεις” στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και την εμπιστοσύνη με τον πελάτη, μπορεί και πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή σε αυτή την Black Friday» αναφέρει.

Όπως επισημαίνει, «η επιτυχής προσαρμογή της ελληνικής αγοράς τα επόμενα χρόνια σε ένα πιο ισορροπημένο εμπορικό μοντέλο είναι στο χέρι όλων μας». Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει πως «η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη διαδικασία αναβάθμισης των ψηφιακών εργαλείων και των δεξιοτήτων, ώστε να ανταγωνίζονται ισάξια εντός και εκτός συνόρων. Έμποροι, καταναλωτές και Πολιτεία, ας συμβάλλουμε συνειδητά και υπεύθυνα ώστε κάθε σημαντικό “ραντεβού” όπως η Black Friday, να αποβαίνει προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των ελληνικών επιχειρήσεων».