Συνέντευξη Τύπου Μητσοτάκη – Μέτσολα: «Η Ευρώπη να στείλει μήνυμα ότι παίρνει την ασφάλειά της στα σοβαρά»

Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχαν. Στο επίκεντρο της συνάντησης του βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις – ενεργειακές, κοινωνικές και αμυντικές – που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ.

«Συζητήσαμε με την κ. Μέτσολα ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Κοινοβουλίου από τη χώρα μας το β’ εξάμηνο του 2027. Αυτό στο οποίο κατ’ αρχάς συμφωνούμε είναι ότι οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και νέες και δυναμικές απαντήσεις. Πολύ περισσότερο όταν η πολύ ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά. Να κάνει στρατηγικές επιλογές πια οι οποίες θα είναι κρίσιμες όχι μόνο για την ευημερία των λαών της αλλά και για την ασφάλειά τους. Αλλά και να ενδυναμώσει παράλληλα τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών», τόνισε ο πρωθυπουργός..

Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών της, αλλά για να αντισταθεί στον αδυσώπητο παγκόσμιο ανταγωνισμό σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα με πράξεις, διαφορετικά όχι μόνο δεν θα γράψει τη δική της ιστορία, αλλά η ιστορία θα την προσπεράσει, προειδοποίησε.

Στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να στείλει μήνυμα σε εχθρούς και φίλους ότι παίρνει την ασφάλειά της επιτέλους στα σοβαρά. Εμείς κάνουμε το χρέος μας στις αμυντικές δαπάνες, σημαντικό να γίνει απ’ όλα τα κράτη – μέλη.

Ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και επανέλαβαν την ανάγκη της παροχής ουσιαστικής στήριξης προς τους αμυνόμενους Ουκρανούς, κατεύθυνση στην οποία κινήθηκαν και πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τις προηγούμενες μέρες με τον Πρόεδρο Ζελένσκι.



«Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι πρέπει να είναι και μία ειρήνη συμβατή με τα συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών. «Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα όχι με λόγια αλλά με πράξεις», τόνισε.

Στο μεταναστευτικό επισήμανε ότι πρέπει να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, να επιμερίζονται οι ευθύνες στα κράτη – μέλη. Πρέπει να προχωρήσουμε και πιο τολμηρά στις αποφάσεις που έχουμε συμφωνήσει ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού.

Πρόσθεσε ότι μίλησαν αρκετά για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. «Συμφωνούμε επί της αρχής στην ανάγκη να εφαρμοστούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα αφετέρου στην απαίτηση για μία πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία θα προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη». Ειδική μνεία έκανε στην ανάγκη για ενεργειακή ένωση ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους συγκλίνουσες χαμηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

